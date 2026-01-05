¥É¥é¥Þ¡¼¿ÀÊÝ¾´¤µ¤ó ¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥ó¤Ë¤Ê¤ë¤¤Ã¤«¤±¤Ï½ÂÃ«109¥ª¡¼¥×¥ó¤À¤Ã¤¿¡Ú¤½¤ÎÆü¤½¤Î½Ö´Ö¡Û
¡Ú¤½¤ÎÆü¤½¤Î½Ö´Ö¡Û
¿ÀÊÝ¾´¤µ¤ó¡Ö¥Ö¥ë¡¼¡¦¥·¥ã¥È¥¦¡×¤¬¥É¥é¥Þ¡¼ÌÜ»Ø¤¹¤¤Ã¤«¤±¤Ë È¤¤ÇÃãÏÒÃ¡¤Êì¿Æ¤Ë¼¸¤é¤ì¤¿
¡¡¿ÀÊÝ¾´¤µ¤ó
¡¡¡Ê¥É¥é¥Þ¡¼¡¿66ºÐ¡Ë
¡¡2007Ç¯¤Ë¡ÖÀ¤³¦¤¬Âº·É¤¹¤ëÆüËÜ¿Í100¿Í¡×¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿¥É¥é¥Þ¡¼¤Î¿ÀÊÝ¾´¤µ¤ó¡£À¤³¦Åª¥É¥é¥Þ¡¼¤Ç¤¢¤ê¡¢¥É¥é¥à¤Ë¤è¤ëÂ¿½Å±éÁÕ¡Ö¥ï¥ó¥Þ¥ó¥ª¡¼¥±¥¹¥È¥é¡×¤ÇÃÎ¤é¤ì¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼45¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿¡£»×¤¤½Ð¤Î¡È½Ö´Ö¡É¤òÊ¹¤¯¤È¡Ä¡Ä¡£
¡¡Âç³Ø3Ç¯¤Î»þ¤Ëº£¤â½ÂÃ«¤Ë¤¢¤ë¡Ö109¡×¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¤ÇËÍ¤¬½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤¿·ÄÂç¤Î¥Ó¥Ã¥°¥Ð¥ó¥É¤¬±éÁÕ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢4Ç¯À¸¤Î¥ì¥®¥å¥é¡¼¤Î¥Ù¡¼¥·¥¹¥È¤¬½¢¿¦³èÆ°¤ÎÌÌÀÜ¤¬¤¢¤Ã¤ÆÍè¤é¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢º¤¤Ã¤¿¡¢¤É¤¦¤·¤è¤¦¤È¤ß¤ó¤Ê¤ÈÆ¬¤òÊú¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¤¿¤Þ¤¿¤Þ¥È¥é¥ó¥Ú¥Ã¥È¤ò¿á¤¤¤Æ¤¤¤¿ËÍ¤ÎÆ±µéÀ¸¤¬¥Õ¥å¡¼¥¸¥ç¥ó¥Ð¥ó¥É¡Ö¥«¥·¥ª¥Ú¥¢¡×¤Ç¥Ù¡¼¥¹¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿Ý¯°æÅ¯É×¤µ¤ó¤ÈÆ±¤¸¥¼¥ß¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢Ý¯°æ¤µ¤ó¤¬½õ¤Ã¿Í¤ÇÆþ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¡¡¤½¤ì¤¬¥«¥·¥ª¥Ú¥¢¤È¤Î½Ð¹ç¤¤¡£¤½¤Î»þ¤ËÝ¯°æ¤µ¤ó¤Ë¡Ö¤Þ¤¿º£ÅÙ°ì½ï¤Ë¤ä¤í¤¦¤è¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ËÍ¤Ï¼Ò¸ò¼Îá¤È»×¤Ã¤¿¤±¤É¡¢·ë¶É¡¢Âç³Ø3Ç¯¤Ç¥«¥·¥ª¥Ú¥¢¤ËÆþ¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¡¢µ¤¤¬¤Ä¤¤¤¿¤é¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤Þ¤µ¤Ë±¿Ì¿¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡¥«¥·¥ª¥Ú¥¢¤Ï10Ç¯´Ö¥á¥ó¥Ð¡¼¤òÂ³¤±¡¢Ã¦Âà¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥µ¥Ý¡¼¥È¤È¤·¤ÆÉüµ¢¤·¡¢¥È¡¼¥¿¥ë¤Ç30Ç¯³èÆ°¤ò¤È¤â¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£6Ç¯¤Û¤ÉÁ°¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢´ÔÎñ¥é¥¤¥Ö¤ò¤ä¤Ã¤¿¤Î¤¬¥¥Ã¥«¥±¤Ç¡¢ËÍ¤¬È¯µ¯¿Í¤Ë¤Ê¤ê¡¢Ý¯°æ¤µ¤ó¤È¥«¥·¥ª¥Ú¥¢¤Î¥¡¼¥Ü¡¼¥É¤À¤Ã¤¿¸þÃ«¼Â¤µ¤ó¤È¡Ö¤«¤Ä¤·¤«¥È¥ê¥ª¡×¤òÎ©¤Á¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£ËÜ³ÊÅª¤Ë»Ï¤á¤Æ¤ß¤¿¤éÎ¾Î©¤¬Æñ¤·¤¤¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¡¢Îé¤ò¿Ô¤¯¤·¤Æ¥«¥·¥ª¥Ú¥¢¤ò¤ä¤á¡¢º£¤Ï3¿Í¤Ç³èÆ°¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£´ÔÎñ²á¤®¤Î¿ÍÀ¸¤ÎÅ¾µ¡¤Ç¤¹¡£
¢£ÏÂ²»¤òÆþ¤ì¤¿¤ê¡¢¥á¥í¥Ç¥£¡¼¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ê¡¢¸ú²Ì²»¤òÍø¤«¤·¤¿¤ê
¡¡¥ï¥ó¥Þ¥ó¥ª¡¼¥±¥¹¥È¥é¤ò»Ï¤á¤¿¤Î¤Ï1980Ç¯Âå¤ËÅÅ»Ò¥É¥é¥à¤¬½Ð¤Æ¤¤¿¤³¤È¤¬¥¥Ã¥«¥±¡£¥¢¥³¡¼¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Î¥É¥é¥à¤ÈÅÅ»Ò¥É¥é¥à¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¤é¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê²»³Ú¤ÎÀ¤³¦¤¬¹¤¬¤ë¤È´¶¤¸¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£ÏÂ²»¤òÆþ¤ì¤¿¤ê¡¢¥á¥í¥Ç¥£¡¼¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ê¡¢¸ú²Ì²»¤òÍø¤«¤·¤¿¤ê¡£¤½¤ì¤¬ÌÌÇò¤¯¤Æ¿¼·¡¤ê¤·¤¿¤é¤É¤ó¤É¤ó³Ú¶Ê¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤¡¢¤³¤ì¤Ê¤é1¿Í¥ï¥ó¥Þ¥ó¥·¥ç¡¼¤¬¤Ç¤¤ë¤È»×¤¤¡¢¡Ö¿ÀÊÝ¾´¥½¥í¥É¥é¥à¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¥ª¡¼¥±¥¹¥È¥é¡×¤òÇ¯4²óÄê´üÅª¤Ë»Ï¤á¤Æ¡¢30Ç¯¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÖÀ¤³¦¤¬Âº·É¤¹¤ëÆüËÜ¿Í100¿Í¡×¤Ï²¿¤ÎÏ¢Íí¤â¤Ê¤¯¡¢ÆÍÁ³¤Î¤³¤È¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¥Ó¥Ã¥¯¥ê¤Ç¤·¤¿¡£¤¹¤´¤¯¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤·¡¢¤»¤Ã¤«¤¯Áª¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¥×¥í¥Õ¥£¥ë¤ËºÜ¤»¤ÆÍøÍÑ¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡¡45¼þÇ¯µÇ°¤Î4ËçÁÈ¥¢¥ë¥Ð¥à¤ò¸µÆü¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö45Ê¬¤Î34¡×¤ÈÆÉ¤ß¤Þ¤¹¡£45¼þÇ¯¤Ç½Ð¤¹34ËçÌÜ¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤¹¡£¶Ê¤ÏÁ´Éô¤Ç45¶Ê¡£1ËçÌÜ¤Ï86Ç¯¤«¤é97Ç¯¤ÎºîÉÊ¡£07Ç¯¤«¤éËèÇ¯¥½¥í¥¢¥ë¥Ð¥à¤ò½Ð¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤ò»þ·ÏÎó¤ÇÊÂ¤Ù¤¿¤Î¤¬2ËçÌÜ¤È3ËçÌÜ¡¢4ËçÌÜ¤Ï¿·¤·¤¤ºîÉÊ¤Ç¤¹¡£4ËçÌÜ¤ÏÍ¾·×¤ÊÎÏ¤¬È´¤±¤Æ¤¤¿º£¤ÎËÍ¤Î²»³ÚÀ¤ò´¶¤¸¤Æ¤â¤é¤¨¤ë°ìËç¤Ç¤¹¡£
¡¡80ºÐ¤Þ¤Ç¤¢¤È14Ç¯¤òÌÜÉ¸¤Ë´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¡ÊÊ¹¤¼ê=Ê÷ÅÄ½ß¡Ë