倉持明日香さんが元AKB48「チームB」キャプテンを決意したヤクルト古田敦也さんからのアドバイス【そのⅡそのⅢ間】
倉持明日香さん
(タレント、元AKB48/36歳)
¡¡¸µAKB48¤ÎÁÒ»ýÌÀÆü¹á¤µ¤ó¤Î¥¿¡¼¥Ë¥ó¥°¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¡ÈÂ´¶È¡É¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿»þ´ü¤Î½é¤á¤Æ¤Î¥Á¡¼¥à¥¥ã¥×¥Æ¥ó½¢Ç¤¡£¤¢¤ÎÌ¾Êá¼ê¤«¤é¤Î¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤Ç¼«Ê¬¤¬ÊÑ¤ï¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¹â¹»»þÂå¤Ï»õ²Ê±ÒÀ¸»Î¤òÌÜ¤¶¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¿ÊÏ©¤ÎÄó½Ð¤ò¤¹¤ë»þ¤Ë¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê·ÝÇ½³¦¤ËÆþ¤ê¤¿¤¤¡×¤È»×¤¤¡¢¹â3¤Î½Õ¤ËAKB48¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ò¼õ¤±¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¹ç³Ê¤·¤Æ¸¦µæÀ¸¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¥Ç¥Ó¥å¡¼¤¬7·î1Æü¤È·è¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢³Ø¹»¤Ï·ÝÇ½³èÆ°¶Ø»ß¡£¤½¤ì¤Ç¡ÖAKB¤ò¼è¤ë¤«¡¢Âà³Ø¤¹¤ë¤«¡×¤Î2Âò¤Ë¡£
¡¡¤³¤³¤¬ºÇ½é¤Î¥¿¡¼¥Ë¥ó¥°¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤·¤¿¡£AKB¤ÎÊý¤Ï¥ì¥Ã¥¹¥ó¤Î³«»ÏÆü¤â·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é±ä¤Ð¤»¤º¡¢¡Ö¤ä¤ë¤«¡¢¼Âà¤¹¤ë¤«¡×¤ò¤¹¤°·è¤á¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£»ä¤È¤·¤Æ¤Ï¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ËÍî¤Á¤¿¤éÆóÅÙ¤È·ÝÇ½³¦¤ÏÌÜ¤¶¤µ¤Ê¤¤¤ÈÊì¿Æ¤ÈÌóÂ«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤«¤é¡¢¼Âà¤Ï¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¡£¤Ç¤â¡¢Â´¶È¤Þ¤ÇÈ¾Ç¯¤Ê¤Î¤Ç¡¢Éã¿Æ¤ÏÂçÈ¿ÂÐ¡£Êì¤È·»¤¬Éã¤òÀâÆÀ¤·¤Æ¤¯¤ì¤ÆÅ¾¹»¤¹¤ë·Á¤ò¼è¤ê¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤Ç¤â¡¢»ä¤¬Âè1²ó¸¦µæÀ¸¤ÇÆþ¤Ã¤¿2007Ç¯Åö»þ¤ÏAKB48¤Ï¤Þ¤ÀÀ¤´Ö¤ËÇ§ÃÎ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£ÅÅ´ï²°¤µ¤ó¤Ç¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î»þ¡¢MC¤ÎÊý¤Ë¡Ö¥¢¥¥Ð¤è¤ó¤¸¤å¤¦¤Ï¤Á¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ç¡¼¤¹¡×¤È¾Ò²ð¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤«¤é¡£
¡¡ËèÆü¸áÁ°10»þ¤«¤é¥ì¥Ã¥¹¥ó¤¬»Ï¤Þ¤ê¡¢½ª¤ï¤ê¤¬Ìë¡£¼Â²È¤¬²£ÉÍ¤Ê¤Î¤ÇÄÌ¤¤¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¤¢¤ì¤À¤±È¿ÂÐ¤·¤Æ¤¤¤¿Éã¿Æ¤¬¡Ö¾¯¤·¤Ç¤âµÙ¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¡×¤È¹Ô¤¤âµ¢¤ê¤â¼Ö¤ÇÁ÷¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£·à¾ì¸ø±é¤â½¸¹ç¾ì½ê¤Þ¤ÇÁ÷¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ÆÉã¿Æ¤Ë¤Ï°ìÈÖ½õ¤±¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡»Å»ö¤È¥ì¥Ã¥¹¥ó¤ò¤³¤Ê¤¹¤Î¤¬Àº¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤ÎÆü¡¹¡£¤·¤«¤â¡¢Àµµ¬¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤·¡¢Åö»þ¤Ï¤Þ¤À¾º³Ê¥·¥¹¥Æ¥à¤¬ºî¤é¤ì¤Æ¤Ê¤¯¤Æ¡¢Ìîµå¤Ç¤¤¤¦°éÀ®ÏÈ¤ß¤¿¤¤¤ÊÎ©¾ì¤È¤¤¤¨¤Ð¤¤¤¤¤«¤Ê¡¢¤¤¤Ä¼¤á¤µ¤»¤é¤ì¤ë¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡£¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤·¤ÆÆþ¤ì¤¿¤Î¤Ï¤¤¤¤¤±¤É¡¢¸¦µæÀ¸¤ò¤É¤¦¤¹¤ë¤«¤Ï·è¤Þ¤Ã¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ß¤¿¤¤¡£¤À¤«¤é¡¢Àµµ¬¤ÎÀèÇÚ¤¬µÙ¤ó¤À¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤òËä¤á¤ë·Á¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡8Ç¯´ÖºßÀÒ¤·¤¿Ãæ¤Ç¥¿¡¼¥Ë¥ó¥°¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï½é¤á¤Æ¥ê¡¼¥À¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤¿»þ¡£
¡¡ºÙ¤«¤¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤Þ¤Ç¤¤¤¿¥Á¡¼¥àK¤Ç¤Ï¥ê¡¼¥À¡¼¤À¤Ã¤¿ÂçÅçÍ¥»Ò¤Á¤ã¤ó¤¬Ë»¤·²á¤®¤Æ·à¾ì¤ËÁ´Á³½Ð¤é¤ì¤Ê¤¯¤Æ¡¢Í¥»Ò¤Á¤ã¤ó¤«¤é¤Ï¡ÖÁÒ»ý¡¢Íê¤ó¤À¤è¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤À¤«¤é¡¢¥Á¡¼¥àÆâ¤Î¤³¤È¤ÏÍ¥»Ò¤Á¤ã¤ó¤Ë¥Þ¥á¤ËÏ¢Íí¤·¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¡¡Í¥»Ò¤Á¤ã¤ó¤¬Â´¶È¤ò·è¤á¤¿¤³¤È¤ò»ä¤ËÅÁ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿»þ¡Ö»ä¤âÂ´¶È¤·¤è¤¦¡×¤È·è¤á¤Þ¤·¤¿¡£Âº·É¤¹¤ëÀèÇÚ¤Ç¤·¤¿¤·¡¢¡Ö»ä¤â¤ä¤êÀÚ¤Ã¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡×¤È»×¤¨¤¿¤«¤é¡£
¡¡¤½¤·¤¿¤é¡¢¤½¤Îº¢¤ÎÂçÁÈ³Õº×¤ê¤È¤¤¤¦¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¡¢¤½¤ì¤Þ¤ÇA¤ÈK¤·¤«Æþ¤Ã¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤¤»ä¤¬¥Á¡¼¥àB¤Î¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤ÇÌ¾Á°¤ò¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¡£µÒÀÊ¤«¤é¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë¾å¤¬¤ê¡¢¡Ö¿·¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤ÎÁÒ»ý¤µ¤ó¡¢°Õµ¤¹þ¤ß¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¡¢¡Ö¤É¤¦¤·¤è¤¦¤É¤¦¤·¤è¤¦¡¢¤³¤³¤ÇÂ´¶È¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤Ç¤¤Ê¤¤¤è¤Ê¡×¤È¤¤¤í¤¤¤í¹Í¤¨¤Æ¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡¡ÊÂ¤ó¤À¥á¥ó¥Ð¡¼¤ò¸«¤ë¤È¡¢¤Þ¤æ¤Á¤ã¤ó¡ÊÅÏÊÕËãÍ§¡Ë¡¢¤æ¤¤ê¤ó¡ÊÇðÌÚÍ³µª¡Ë¤Ï¥Á¡¼¥àÊÑ¹¹¤Ê¤É¤ò·Ð¸³¤·¤Æ¤¤¤¿¤±¤É¡¢½é¤á¤Æ¤Î¸åÇÚ¤ÏÉÔ°Â¤Çµã¤¤¤Æ¤ë»Ò¤â¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¡Ö¤³¤Î»Ò¤¿¤Á¤òÀ®Ä¹¤µ¤»¤ÆÆÈ¤êÎ©¤Á¤µ¤»¤Ê¤¤ã¡ª¡×¤È»×¤¦¤È¡¢¤Þ¤ÀÂ´¶È¤Ç¤¤Ê¤¤¤È¹Í¤¨Ä¾¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£ÌîÂ¼¹îÌé´ÆÆÄ¤Î¸ÀÍÕ¡ÖÃÏ°Ì¤¬¿Í¤ò¤Ä¤¯¤ë¤ó¤À¤è¡×
¡¡¤Ç¤â¡¢»ä¤Ï³ØÀ¸»þÂå¤«¤éÃ¯¤«¤Ë»Ø¼¨¤ò½Ð¤·¤¿¤ê¡¢¥ê¡¼¥À¡¼¥·¥Ã¥×¤ò¼è¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¤ß¤ó¤Ê¤ò°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¯¥¿¥¤¥×¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤·¡¢¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤Ê¤ó¤ÆÌ³¤Þ¤ë¤Ï¤º¤¬¤Ê¤¤¤È¡£¤½¤ì¤ËÁªÈ´¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¾ïÏ¢¤Ç¤â¤Ê¤¯¡¢ÁªÈ´¤ËÆþ¤Ã¤¿¤êÆþ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¤Î»ä¤¬¸åÇÚ¤Ë¸À¤¨¤ë¤³¤È¤Ã¤Æ¤¢¤ë¤Î¤«¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î»þ´ü¡¢¸µ¥×¥íÌîµåÁª¼ê¤Î¸ÅÅÄÆØÌé¤µ¤ó¤È°ì½ï¤Ë¤ª»Å»ö¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢µÙ·ÆÃæ¤Ë¡ÖÁÒ»ý¡¢¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤¸¤ã¤ó¡×¤ÈÏÃ¤·¤«¤±¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¡Ö»ä¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤Î¤ä¤Ã¤¿¤³¤È¤Ê¤¯¤Æ¡£¤É¤¦¤·¤¿¤é¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«¡×¤ÈÊ¹¤¤¤¿¤éÌîÂ¼´ÆÆÄ¤«¤é¤Î¸ÀÍÕ¤Î¡ÖÃÏ°Ì¤¬¿Í¤ò¤Ä¤¯¤ë¤ó¤À¤è¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤Æ¡£
¡Ö¤½¤Î¿Í¤Ë´ï¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤½¤ÎÃÏ°Ì¤Ë¹Ô¤¯¿Í¤â¤¤¤ì¤Ð¡¢ÃÏ°Ì¤òÍ¿¤¨¤é¤ì¤Æ¤½¤Î´ï¤Ë¤Ê¤í¤¦¤ÈÅØÎÏ¤·¤Æ¤Ê¤ì¤ë¿Í¤â¤¤¤ë¡×
¡¡¤½¤¦¤¤¤¦¹Í¤¨Êý¤â¤¢¤ë¤Î¤«¡ª¡¡¤È¶Ã¤¯¤ÈÆ±»þ¤Ë»ä¤Ï¸å¼Ô¤Ë¤Ê¤í¤¦¤È·è¤á¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤ò°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤À¤±¤¬¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤è¡×¤È¤â¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢¸ª¤Î²Ù¤¬²¼¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤ß¤ó¤Ê¤¬µá¤á¤ë¥¥ã¥×¥Æ¥óÁü¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡¢»ä¤é¤·¤¤¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤Ë¤Ê¤í¤¦¤È¡£
¡¡¤½¤Î¸å¡¢¥Á¡¼¥àB¤Ï¤¹¤´¤¯¥Á¡¼¥à¥ï¡¼¥¯¤¬¤è¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¼«Ê¬¤âÀ®Ä¹¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£»ä¤¬¸À¤¦¤ÈÀâÆÀÎÏ¤Ê¤¤¤±¤É¡¢ÎòÂå¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥ï¥ó¤«¥Ä¡¼¤òÁè¤¦¤¯¤é¤¤¤Î¤È¤Æ¤â¤¤¤¤¥Á¡¼¥à¡Ê¾Ð¡Ë¡£Â´¶È¤·¤¿¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÈÅö»þ¤Î¥Á¡¼¥à¥Þ¥Í¥¸¥ã¡¼¤È½¸¤Þ¤ê¡¢¤´ÈÓ¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ö¤¢¤Î¥Á¡¼¥à¤Ï¥á¥Á¥ã¤è¤«¤Ã¤¿¤è¤Í¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢µã¤¤½¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ÀÐ¶¶¤òÃ¡¤¤¤ÆÃ¯¤«¤¬ÅÏ¤é¤Ê¤¤¤È¿Ê¤Þ¤Ê¤¤¥¿¥¤¥×¤À¤Ã¤¿»ä¤¬¡¢¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤¿·Ð¸³¤ÇÂ´¶È¸å¤âÄ©Àï¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Éã¿Æ¤Ï¸µÌîµåÁª¼ê¡Ê¥í¥Ã¥Æ¤ÎÅê¼ê¤À¤Ã¤¿ÁÒ»ýÌÀ»á¡Ë¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢Ìîµå¤¬¹¥¤¤Çº£¤ÏÌîµå¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÎMC¤â¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»Ïµå¼°¤Ï7²ó°Ê¾å¤ä¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£Éã¤¬¥¥ã¥Ã¥Á¥ã¡¼¤òÌ³¤á¤¿»þ¤ÏÉã¤¬ºßÀÒ¤·¤Æ¤¤¤¿¥í¥Ã¥Æ¤ÎQVC¥Þ¥ê¥ó¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¤Ç»Ïµå¼°¤ò¤ä¤ëÇ°´ê¤¬¤«¤Ê¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î»þ¤Î¼Ì¿¿¤Ï¥Ñ¥Í¥ë¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ÆÉã¤ÏÍ¥¾¡¥Ñ¥Í¥ë¤ß¤¿¤¤¤Ë¤¤¤Þ¤À¤Ë¾þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡¡º£¤ÏÊÝ¸îÇ¤ò»ô¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÊÝ¸îÇ¤ò»ô¤¨¤ë¿Í¤òÁý¤ä¤»¤ë¤è¤¦¤Ê³èÆ°¤¬¤Ç¤¤ì¤Ð¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ÀÑ¶ËÅª¤ÊÁÒ»ý¤òº£Ç¯¤â¤è¤í¤·¤¯¤Ç¤¹¡£
¡ÊÊ¹¤¼ê=¾¾ÌîÂç²ð¡Ë
¢¦ÁÒ»ýÌÀÆü¹á¡Ê¤¯¤é¤â¤Á¡¦¤¢¤¹¤«¡Ë¡¡1989Ç¯9·î¡¢¿ÀÆàÀî¸©½Ð¿È¡£2007Ç¯¤«¤éAKB48¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ³èÆ°¡£09Ç¯¤Ë½é¤ÎÁªÈ´Æþ¤ê¡£10Ç¯¤Ë¤ÏÇðÌÚÍ³µª¡¢¹â¾ë°¡¼ù¤È¥Õ¥ì¥ó¥Á¡¦¥¥¹¤È¤·¤ÆCD¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£15Ç¯¤ËÂ´¶È¸å¤Ï¥¿¥ì¥ó¥È¡¢»Ê²ñ¼Ô¤È¤·¤Æ³èÌöÃæ¡£