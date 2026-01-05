¡ÖÀ¸·×¤òÎ©¤Æ¤ë¤Î¤ÏÌµÍý¤¬¤¢¤ë¡×¡ÈÇ¤Î´õ¾¯¼ï¡ÉÀìÌç¥Ö¥ê¡¼¥À¡¼¤¬ÌÀ¤«¤¹¼Â¾ð¡£°ÆÁ¥Ö¥ê¡¼¥À¡¼¤Ø¤ÎÊ°¤ê¤â
¡Úº£Æü¤Î¤Ë¤ã¤ó¤³¥¿¥¤¥à¡Á¡û¡û¤µ¤ó²È¤ÎÇ¤¬¤«¤ï¤¤¤¹¤®¤ë Vol.194¡Û
¡ÖÇ¤ò·Þ¤¨¤ë¤Ê¤éÊÝ¸îÇ¡×¤È¤¤¤¦É÷Ä¬¤¬¹¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ëº£¡¢¥Ö¥ê¡¼¥À¡¼¤Ë¤Ï¸·¤·¤¤»ëÀþ¤¬¸þ¤±¤é¤ì¤ë¤³¤È¤âÂ¿¤¤¡£Æ°Êª¤ÎÌ¿¤ò¥â¥Î°·¤¤¤¹¤ë°ìÉô¤Î°ÆÁ¥Ö¥ê¡¼¥À¡¼¤Ë¤è¤ê¡¢¥Ö¥ê¡¼¥À¡¼Á´ÂÎ¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤¬°¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤é¤ì¤ë¡£
¡¡¤À¤¬¡¢Ãæ¤Ë¤ÏÀìÌç¤È¤¹¤ëÇ¼ï¤ò¿´¤«¤é°¦¤·¡¢Ì¿¤òÂº½Å¤·¤Ê¤¬¤é¥Ö¥ê¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥Ö¥ê¡¼¥À¡¼¤â¤¤¤ë¡£
¡¡¿ùËã°á¤µ¤ó¡Ê¡÷from Olivia¡Ë¤Ï³¤³°¤Ç¤â´õ¾¯¤Ê¥¢¥á¥ê¥«¥ó¥Ð¡¼¥ß¡¼¥º¤È¤¤¤¦Ç¼ï¤Î¥Ö¥ê¡¼¥À¡¼¡£¥Ö¥ê¡¼¥À¡¼¶È¤ÇÍø±×¤òÆÀ¤¿¤¤¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤ª¤é¤º¡¢¼«Ê¬¤¬¹û¤ì¤³¤ó¤À¥Ð¡¼¥ß¡¼¥º¤òÀä¤ä¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤«¤é¡¢¥Ö¥ê¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¢¡¡Ö¥Ð¡¼¥ß¡¼¥º¤ÈÊë¤é¤·¤¿¤¤¡×¤È´ê¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¡È¥Ö¥ê¡¼¥À¡¼¶È¡É¤Î¤¤Ã¤«¤±¤Ë
¡¡¤â¤È¤â¤È¥Ð¡¼¥ß¡¼¥º¤Ë¼æ¤«¤ì¡¢°ì½ï¤ËÊë¤é¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¿ù¤µ¤ó¡£ÆüËÜ¤Ç¥Ö¥ê¡¼¥À¡¼¤òÃµ¤¹¤â¡¢½Ð²ñ¤¦¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤È¤¤É¤¡¢¥Ú¥Ã¥È¥·¥ç¥Ã¥×¤Ç¸«¤«¤±¤ë¥Ð¡¼¥ß¡¼¥º¤Ï¡¢ËÜÍè¤Ê¤é¹õ¤¤ÈïÌÓ¤Î¡È¥Ü¥ó¥Ù¥¤¡É¤È¤¤¤¦Ç¼ï¤«¤éÃã¿§¤¤Ç¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¤È¡È¥Ð¡¼¥ß¡¼¥º¡É¤È¤·¤ÆÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤ÈÃÎ¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡Äü¤á¤¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¿ù¤µ¤ó¤Ï¡¢2019Ç¯¤Ë¥í¥·¥¢¤Î¥Ö¥ê¡¼¥À¡¼¤ËÏ¢Íí¡£¡Ö¥Ö¥ê¡¼¥À¡¼ÍÑ¤È¤·¤Æ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢°ìÈÌ²ÈÄí¤ÇÊë¤é¤¹Ç¤È¤·¤Æ¥Ð¡¼¥ß¡¼¥º¤òÈÎÇä¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤ÈÍê¤ó¤À¡£¤¹¤ë¤È¡¢¥Ö¥ê¡¼¥À¡¼¤«¤é»×¤ï¤ÌÊÖÅú¤¬¡£
¡Ö¥Ð¡¼¥ß¡¼¥º¤Î¥Ö¥ê¡¼¥À¡¼¤ÏÀ¤³¦¤Ç¤â¾¯¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¼ï¤òÀä¤ä¤µ¤Ê¤¤¤¿¤á¤Ë¡¢ÆüËÜ¤Ç¥Ö¥ê¡¼¥É¤ò¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤ª´ê¤¤¤µ¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×
¡¡¤³¤¦¤·¤Æ¡¢¿ù¤µ¤ó¤Ï¤½¤Î¥Ö¥ê¡¼¥À¡¼¤«¤é»ØÆ³¤ò¼õ¤±¤Ä¤Ä¡¢¥Ð¡¼¥ß¡¼¥º¤Î¥Ö¥ê¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¤ò»Ï¤á¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¢¡¥Ð¡¼¥ß¡¼¥º¤é¤·¤¤·ò¹¯¤Ç°¦¤¯¤ë¤·¤¤»Ñ¤Ç¡È¼ï¡É¤ò¸åÀ¤¤Ë»Ä¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤
¡¡¥Ö¥ê¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¤¹¤ë¾å¤Çµ¤¤òÉÕ¤±¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¿ÆÇ¤Î°äÅÁ»Ò¸¡ºº¤òÉ¬¤º¹Ô¤¦¤³¤È¡£¿ù¤µ¤ó¤¤¤ï¤¯¡¢Ç¼ï¤Ë¤è¤Ã¤ÆÉ¬Í×¤Ê°äÅÁ»Ò¸¡ºº¤Ï°ã¤¤¡¢¥Ð¡¼¥ß¡¼¥º¤Î¾ì¹ç¤ÏÉ¬¤ºÄ´¤Ù¤Æ¤ª¤¤¿¤¤½ÅÂç¤Ê´ñ·Á¤ò¤â¤¿¤é¤¹°äÅÁ»Ò¤Î¸¡ºº¤¬ÆüËÜ¤Ç¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡£
¡¡¤½¤³¤Ç¡¢¿ù¤µ¤ó¤Ï¥¢¥á¥ê¥«¤Î¸¦µæ½ê¤Ë¥µ¥ó¥×¥ë¤òÍ¹Á÷¤·¤Æ°äÅÁ»Ò¸¡ºº¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¸¦µæ½ê¤«¤éÁ÷¤é¤ì¤Æ¤¤¿ºÙ¤¤»õ¥Ö¥é¥·¤Î¤è¤¦¤ÊËÀ¤ÇËË¤ÎÆâÂ¦¤¢¤¿¤ê¤Î¸ý¹ÐÆâ¤ò»¤¤Ã¤Æ¡¢ºÙË¦¤òºÎ¼è¤·¤Þ¤¹¡£¥Ö¥ê¡¼¥À¡¼¤Ï¡¢¤½¤ÎÇ¼ï¤ËÉ¬Í×¤Ê¸¡ºº¤ä¡¢¤½¤ì¤¬¤Ç¤¤ëµ¡´Ø¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤ª¤¯É¬Í×¤¬¤¢¤ë¡£Á´¤¯¿´ÇÛ¤Î¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤òÄ´¤Ù¤ë°äÅÁ»Ò¸¡ºº¤Ï¡¢Ìµ°ÕÌ£¤Ç¤¹¡×
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¿ÆÇ¤Ë¤Ê¤ë»Ò¤Ë¤Ï¥ì¥ó¥È¥²¥ó»£±Æ¤ä¥¨¥³¡¼¸¡ºº¡¢·ì±Õ¸¡ºº¤Ê¤É¤ò¹Ô¤¤¡¢½Ã°å»Õ¤ËÈ½ÃÇ¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¶á¿Æ¸òÇÛ¤òÈò¤±¤ë¤¿¤á¡¢¶á¸ò·¸¿ô¡Ê¢¨¶á¿Æ¸òÇÛ¤ÎÅÙ¹ç¤¤¤òÉ½¤¹¿ôÃÍ¡Ë¤Î³ÎÇ§¤â¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤À¡£
¡Ö¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤«¤éÍè¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ªÉã¤µ¤ó¸õÊä¤À¤Ã¤¿»Ò¤¬¡¢½Ã°å»Õ¤«¤éÈË¿£¤Ë¤Ï¸þ¤«¤Ê¤¤¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ç¤â¡¢¤»¤Ã¤«¤¯±ó¤¯¤«¤éÍè¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î»Ò¤È¤Ï°ì½ï¤ËÊë¤é¤¹¤³¤È¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡½Ð»º»þ¤ËÉ¬¤ºÎ©¤Á¹ç¤¦¤Î¤â¡¢¿ù¤µ¤ó¤Î¥â¥Ã¥È¡¼¡£Æüº¢¤Î¿®Íê´Ø·¸¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤«¡¢ÊìÇ¤Ï¿ù¤µ¤ó¤òÍê¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£Ãæ¤Ë¤Ï¡¢¿ù¤µ¤ó¤ÎÉþ¤ËÀø¤Ã¤Æ½Ð»º¤·¤¿»Ò¤â¤¤¤¿¤½¤¦¤À¡£
¡Ö¥Ð¡¼¥ß¡¼¥º¤Ï¡¢´Ý¤¤¤ª´é¤ä´Ý¤¤ÌÜ¤¬ÆÃÄ§Åª¤Ê¤«¤ï¤¤¤¤Ç¤Ç¤¹¡£¶ÚÆù¼Á¤ÇÂÎ¤Ä¤¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢À³Ê¤Ï´Å¤¨¤óË·¡£²È¤Ç¤Ï¸åÄÉ¤¤¤·¤Æ¤¯¤ì¡¢ÃÎ¤é¤Ê¤¤¿Í¤â¤¢¤Þ¤ê·Ù²ü¤·¤Þ¤»¤ó¡£ÈïÌÓ¤Ë¸÷Âô¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¥Ä¥ä¥Ä¥ä¡£¸÷¤Ë¤¢¤¿¤ë¤È¡¢¶ÚÆù¤¬¤È¤Æ¤âÈþ¤·¤¯¤Æ¸«¹û¤ì¤Þ¤¹¡×
¡¡¿ù¤µ¤ó¤Ï¡¢¥Ð¡¼¥ß¡¼¥º¤ò¥Ð¡¼¥ß¡¼¥º¤é¤·¤¤»Ñ¤Ç¸åÀ¤¤Ë»Ä¤·¤Æ¤¤¤±¤ë¤è¤¦¡¢»ÒÇ´ü¤ÎÂÎ¤Å¤¯¤ê¤Ë¤âµ¤¤ò¸¯¤¤¡¢¿Í²û¤Ã¤³¤¤À³Ê¤ò°ú¤·Ñ¤¤¤Ç¤¤¤±¤ë¤è¤¦¤ËÇÛÎ¸¤·¤Ê¤¬¤é°é¤Æ¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¥Ð¡¼¥ß¡¼¥º¤Ï¡¢¥·¥ó¥°¥ë¥³¡¼¥È¡ÊÈïÌÓ¤¬1ÁØ¹½Â¤¡Ë¤ÇÃ»ÌÓ¡£Êú¤Ã¤³¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÂÎ²¹¤¬¤è¤¯ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Æ¿´ÃÏ¤¤¤¤¡£¤º¤Ã¤ÈÊú¤Ã¤³¤·¤Æ¤¤¤¿¤¯¤Ê¤ë¡¢¿Í¤òÎº¤Ë¤¹¤ëÇ¤Ç¤¹¡×
