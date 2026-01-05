◆新日本プロレス「ＷＲＥＳＴＬＥ ＫＩＮＧＤＯＭ ２０ ｉｎ 東京ドーム 棚橋弘至引退」（４日、東京ドーム）観衆４万６９１３（超満員札止め）

新日本プロレスは４日、東京ドームで「ＷＲＥＳＴＬＥ ＫＩＮＧＤＯＭ ２０ ｉｎ 東京ドーム 棚橋弘至引退」を開催した。

ＩＷＧＰ世界ヘビー級＆ＩＷＧＰ ＧＬＯＢＡＬヘビー級ダブル選手権試合は、ＧＬＯＢＡＬ王者の辻陽太が２９分２０秒、逆エビ固めで世界ヘビー級王者・ＫＯＮＯＳＵＫＥ ＴＡＫＥＳＨＩＴＡを破り二冠王となった。

悲願のＩＷＧＰ世界を初奪取し王座を統一した辻は、試合後のリングで札止めのドームへ「オレは、このリングで育ってきた！ このリングで応援してくれるファンのみんな！ そして新日本プロレスの関係者！ 新日本プロレスがあったからこそ、オレはいま、ここにいる！ オレが辻陽太だ！ ＩＷＧＰ ＧＬＯＢＡＬヘビー級チャンピオン！ “ＩＷＧＰヘビー級”チャンピオンの、辻陽太だー！！！！」と絶叫すると大歓声が沸き起こった。

さらに「いいか、忘れるな！ このセルリアンブルーのリングは、世界最高だ！ オレは胸を張って、このセルリアンブルーのリングで…」とメッセージを送ると、背後からこの日、ケガでの長期欠場から復帰したジェイク・リーが襲撃。ドームに大ブーイングが起きる中、ＦＢＳを炸裂させ辻をＫＯした。

ジェイクへ「帰れコール」が突き刺す騒然とするなか、ジェイクは世界ヘビーのベルトを手にし、辻の身体の上に置いてリングを去った。辻は無言で札止めのドームから消えた。

◆１・４東京ドーム全成績

▼スターティングマッチ １０分１本勝負

〇村島克哉、安田優虎（６分１９秒 逆エビ固め）嘉藤匠馬、松本達哉●

▼第０試合 ＮＪＰＷ ＷＯＲＬＤ認定ＴＶ選手権試合 １５分１本勝負

〇王者・エル・ファンタズモ（１１分４８秒 スーパーサンダーキス８６↓片エビ固め）挑戦者・クリス・ブルックス●

▼第１試合 ＮＥＶＥＲ無差別級６人タッグ選手権試合トルネードランボー 時間無制限勝負

〇ザック・セイバーＪｒ．＆大岩陵平＆ハートリー・ジャクソン（２０分４３秒 ヨーロピアンクラッチ）後藤洋央紀＆ＹＯＳＨＩ―ＨＡＳＨＩ＆ボルチン・オレッグ●

※他は、王者組・マスター・ワト＆ＹＯＨ＆矢野通。挑戦者組の真壁刀義＆田口隆祐＆タイガーマスク、石井智宏＆タイチ＆小島聡、海野翔太＆上村優也＆武知海青、Ｙｕｔｏ―Ｉｃｅ＆ＯＳＫＡＲ＆クラーク・コナーズ、成田蓮＆ＳＡＮＡＤＡ＆金丸義信

▼第２試合 ＩＷＧＰ女子＆ＳＴＲＯＮＧ女子ダブル選手権試合 ６０分１本勝負

〇ＩＷＧＰ女子王者・朱里（１２分０９秒 朱世界↓片エビ固め）ＳＴＲＯＮＧ女子王者・上谷沙弥●

▼第３試合 スペシャル１０人タッグマッチ ３０分１本勝負

〇ジェイク・リー、アンドラデ・エル・イドロ、ＨＥＮＡＲＥ、カラム・ニューマン、グレート―Ｏ―カーン（１３分１７秒 ＦＢＳ↓体固め）高橋ヒロム●、ドリラ・モロニー、ゲイブ・キッド、デビッド・フィンレー、鷹木信悟

▼第４試合 ＩＷＧＰジュニアヘビー級王座 次期挑戦者決定４ＷＡＹマッチ ６０分１本勝負

〇エル・デスペラード（７分３５秒 垂直落下式リバースタイガードライバーからのピンチェ・ロコ↓片エビ固め）ＳＨＯ●

他は石森太二、藤田晃生

※４選手同時に試合を行い、いずれかの１選手が勝利した時点で決着

▼第５試合 ＮＥＶＥＲ無差別級選手権試合 ウルフアロンデビュー戦 ６０分１本勝負

〇挑戦者・ウルフアロン（１２分５３秒 レフェリーストップ）王者・“キング・オブ・ダークネス”ＥＶＩＬ●

▼第６試合 ＩＷＧＰ世界ヘビー級＆ＩＷＧＰ ＧＬＯＢＡＬヘビー級ダブル選手権試合 ６０分１本勝負

〇ＩＷＧＰ ＧＬＯＢＡＬヘビー級王者・辻陽太（２９分２０秒 逆エビ固め）ＩＷＧＰ世界ヘビー級王者・ＫＯＮＯＳＵＫＥ ＴＡＫＥＳＨＩＴＡ●

▼第７試合 ６０分１本勝負 棚橋弘至引退試合

〇オカダ・カズチカ（３３分０３秒 レインメーカー↓片エビ固め）棚橋弘至●