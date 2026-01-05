俳優の仲野太賀（32）が主演を務める今年のNHK大河ドラマ「豊臣兄弟！」（日曜後8・00）は4日、15分拡大でスタート。初回の世帯平均視聴率は13・5％（ビデオリサーチ調べ、関東地区）だったことが5日、分かった。視聴形態が配信に移る中、前作「べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜」（2025年）の初回12・6％を0・9ポイント上回る好発進。2023年「どうする家康」以来3年ぶりの戦国大河、1996年「秀吉」以来30年ぶりに豊臣家を題材にした豊臣大河に注目が集まった。

前々作「光る君へ」（24年）の初回12・7％も上回り、0・8ポイント増。同時間帯（後8・00〜8・58）横並びも日本テレビ「ウルトラマンDASH2026」を大きく上回った。

配信全盛の時代となり「リアルタイムの世帯視聴率」は急激に低下。ゴールデン帯（午後7〜10時）の総世帯視聴率（HUT、関東地区）は2021年＝58・0％、22年＝52・8％、23年＝49・6％、24年＝49・0、25年＝47・5％（いずれも年間平均）と10・5ポイントも激減。これに伴い、ほぼ全番組の数字がダウンしている。

大河ドラマも年々、配信サービス「NHK ONE」「NHKオンデマンド」による視聴が増加。午後6時からのBS先行放送を選ぶ大河ファンも多い。「NHK ONE」の数字は後日、発表される。

NHK連続テレビ小説「おちょやん」などの八津弘幸氏がオリジナル脚本を手掛ける大河ドラマ通算65作目。“天下一の補佐役”豊臣秀長を主人公、戦国乱世を舞台に、豊臣兄弟の絆と奇跡の下克上を描く。兄・豊臣秀吉役は俳優の池松壮亮が演じる。

第1話は「二匹の猿」。尾張中村の貧しい農家に生まれた小一郎（仲野太賀）は、田畑を耕し、土とともに生きる暮らしに満足しながら日々を送る。ある日、野盗の集団が村を襲い、幼なじみの娘・直（白石聖）が連れ去られそうに。そのピンチを救ったのは8年ぶりに村に帰ってきた兄の藤吉郎（池松壮亮）だった。若き戦国武将・織田信長（小栗旬）に仕官し、大出世を夢見る藤吉郎。小一郎に自分の家来になるよう願い出る…という展開。

ミュージシャンのDAIGOが戦国武将・斎藤義龍役でサプライズ登場。大河初出演を果たした。