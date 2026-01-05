°Â½»¿Â°ìÏº¥¢¥Ê¡¡Á°Ìë¥Ç¥Ó¥å¡¼¤Î¡È¥¦¥ë¥Õ¡É¤ò½ËÊ¡¤·¡Ö¤¤ç¤¦¤âÂçÅÄ¶èÁí¹çÂÎ°é´Û¤Ç»î¹ç¡Ä¥¿¥Õ¤Ç¤¹¤Í¤¨¡×
¡¡TBS¤Î°Â½»¿Â°ìÏº¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡Ê52¡Ë¤¬5Æü¡¢¥á¥¤¥ó¥¥ã¥¹¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤ëÄ«¤Î¾ðÊóÈÖÁÈ¡ÖTHE¡¡TIME¡¤¡×¡Ê·î¡Á¶âÍËÁ°5¡¦20¡Ë¤Ë½Ð±é¡£21Ç¯Åìµþ¸ÞÎØ½ÀÆ»ÃË»Ò100¥¥íµé¶â¥á¥À¥ê¥¹¥È¤Ç¥×¥í¥ì¥¹¤ËÅ¾¸þ¤·¤¿¥¦¥ë¥Õ¥¢¥í¥ó¡Ê29¡Ë¤¬¾×·â¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò¾þ¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡¡¥¦¥ë¥Õ¥¢¥í¥ó¤Ï¡¢NEVERÌµº¹ÊÌµé²¦¼ÔEVIL¤òÁê¼ê¤Ë¥Ï¥¤¥Õ¥é¥¤¥Õ¥í¡¼¤Ê¤ÉÂçµ»¤ò»Å³Ý¤±¡¢¶§´ï¹¶·â¤Ë¤âÂÑ¤¨¤Æ¡¢µÕ»°³Ñ¹Ê¤á¤Ç¾¡Íø¡£ÆüËÜ¤Î½ÀÆ»¸ÞÎØ²¦¼Ô½é¤Î¥×¥í¥ì¥¹¥é¡¼¤ÏÅìµþ¥É¡¼¥à¤ÎÂç´Ñ½°¤òÊ¨¤«¤»¡¢¿·²¦¼Ô¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡°Â½»¥¢¥Ê¤Ï¡ÖTHE¡¡TIME¡¤¤Ë¥×¥í¥ì¥¹¥Ç¥Ó¥å¡¼¡¢Å¾¸þ¤ò·è¤á¤¿»þ¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¥¦¥ë¥Õ¥¢¥í¥ó¤µ¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢ºòÆü¥Ç¥Ó¥å¡¼Àï¤ò·Þ¤¨¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÅÁ¤¨¡¢¡Ö½ÀÆ»Ãå¤òÃ¦¤¤¤Ç¡¢¤½¤·¤Æ¹õ¤Î¥·¥ç¡¼¥È¥Ñ¥ó¥Ä¡¢Ä¹¤¤È±¤âÀÚ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¤¨¡£´Ý´¢¤ê»Ñ¡¢½ÀÆ»µ»¤â·è¤Þ¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤¬¡¢¤¹¤Ã¤«¤ê¤â¤¦¥ì¥¹¥é¡¼¤È¤¤¤¦Ê·°Ïµ¤¤Ç¤¹¤Í¤¨¡×¤ÈVTR¤ò¸«¤Ê¤¬¤é¾Ò²ð¡£¡Öº£²ó¤ÎÂÐÀïÁê¼ê¤Ï¥Ò¡¼¥ëÃæ¤Î¥Ò¡¼¥ë¡£¶Ë°·³ÃÄ¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ëEVIL¡£°¤¤¤Ç¤¹¤Í¤¨¡¢Ãç´Ö¤¬ÍðÆþ¤·¤¿¤ê¡¢°Ø»Ò¤ÇÃ¡¤¤¤¿¤ê¡£¤¿¤À¥¦¥ë¥ÕÁª¼ê¡¢ºÇ¸å¤Ï»°³Ñ¹Ê¤á¤ÇÁê¼ê¤ò¼º¿À¤µ¤»¤Æ¥ì¥Õ¥§¥ê¡¼¥¹¥È¥Ã¥×¤Ç½é¿Ø¤ò¾þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¾ÜºÙ¤ËÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡Ö¥¦¥ë¥Õ¤µ¤ó¤«¤éÈÖÁÈ¤Ë¥³¥á¥ó¥È¤¬ÆÏ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÈÅÚÂæ¤ò¤·¤Ã¤«¤êºî¤Ã¤¿¤³¤È¤¬À¸¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¤ç¤¦¤«¤é¥×¥í¥ì¥¹¥é¡¼¤Ê¤Î¤Ç¤¢¤·¤¿¤«¤é¤â´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡É¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤ò¾Ò²ð¤·¡¢¡ÖºòÆü¤Ï»î¹ç¤Î¸å¡¢¾Æ¤Æù¤ò¿©¤Ù¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤¤ç¤¦¤âÂçÅÄ¶èÁí¹çÂÎ°é´Û¤Ç»î¹ç¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¥×¥í¥ì¥¹¥é¡¼¤Ï¥¿¥Õ¤Ç¤¹¤Í¤¨¡£Ç¯´Ö¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë100»î¹çÁÈ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¥¦¥ë¥Õ¤µ¤ó±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ç¥Ó¥å¡¼¡¢¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥Ç¥Ó¥å¡¼Àï¾¡Íø¤ò½ËÊ¡¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¡ã¥¦¥ë¥Õ¥¢¥í¥ó¡ä
¡¡¡ùÀ¸¤Þ¤ì¡¡1996Ç¯¡ÊÊ¿8¡Ë2·î25ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢ÅìµþÅÔ³ë¾þ¶è½Ð¿È¤Î29ºÐ¡£Éã¤ÏÊÆ¹ñ½Ð¿È¤ÇÊì¤ÏÆüËÜ¿Í¡£
¡¡¡ù½ÀÆ»¡¡6ºÐ¤«¤é»Ï¤á¤ë¡£Åì³¤Âç±º°Â¹â¤Ç¹â¹»3´§¡£Åì³¤Âç4Ç¯¤ÎÁ´ÆüËÜÁªÈ´ÂÎ½ÅÊÌÁª¼ê¸¢¤Ç100¥¥íµé2Ï¢ÇÆ¤òÃ£À®¤·¡¢17Ç¯À¤³¦Áª¼ê¸¢¤âÀ©ÇÆ¡£19Ç¯Á´ÆüËÜÁª¼ê¸¢¤ÇÍ¥¾¡¡£21Ç¯Åìµþ¸ÞÎØ¤Ç¶â¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢»Ë¾å8¿ÍÌÜ¤Î¡Ö½ÀÆ»3´§¡×¡£24Ç¯¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤Îº®¹çÃÄÂÎ¤Ç2Âç²ñÏ¢Â³¶ä¥á¥À¥ë¡£ÆÀ°Õµ»¤ÏÂçÆâ´¢¤ê¡£
¡¡¡ùÅ¾¸þ¡¡ºòÇ¯6·î8Æü¤ÎÁ´ÆüËÜ¼Â¶È½ÀÆ»ÃÄÂÎÂÐ¹³Âç²ñ¤òºÇ¸å¤Ë°úÂà¤·¡¢Æ±23Æü¤Ë¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹ÆþÃÄ¤òÈ¯É½¡£ÆüËÜ¤Î½ÀÆ»¸ÞÎØ¶â¥á¥À¥ê¥¹¥È¤ÎÅ¾¸þ¤Ï½é¡£
¡¡¡ù¥µ¥¤¥º¡¡1¥á¡¼¥È¥ë81¡£