¥Ù¥Í¥º¥¨¥é¹¶·â¤Ç¶ÛµÞ²ñ¹ç¡¡ÃæÆîÊÆ³Æ¹ñ¡¢°Õ¸«°ìÃ×¤»¤º
¡¡¡Ú¥µ¥ó¥Ñ¥¦¥í¶¦Æ±¡ÛÊÆ¹ñ¤È¥«¥Ê¥À¤ò½ü¤¯ÊÆ½£¤ÎÃÏ°èµ¡¹½¡¢ÃæÆîÊÆ¥«¥ê¥Ö³¤½ô¹ñ¶¦Æ±ÂÎ¡ÊCELAC¡Ë¤Ï4Æü¡¢ÊÆ¹ñ¤Î¥Ù¥Í¥º¥¨¥é¹¶·â¤ò¼õ¤±¤Æ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ç¶ÛµÞ¤Î³ÕÎ½µé²ñ¹ç¤ò³«ºÅ¤·¤¿¡£¥Ö¥é¥¸¥ë¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë¤è¤ë¤È¡¢³Æ¹ñ¤Î°Õ¸«¤¬°ìÃ×¤»¤º¶¦Æ±À¼ÌÀ¤Ï¤Þ¤È¤Þ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Ù¥Í¥º¥¨¥é¤Î¥Ò¥ë³°Áê¤â»²²Ã¤·ÊÆ¹ñ¤ò²þ¤á¤ÆÈãÈ½¡£¹´Â«¤µ¤ì¤¿¥Þ¥É¥¥¥íÂçÅýÎÎ¤Î²òÊü¤òÁÊ¤¨¡Ö¥«¥ê¥Ö³¤ÃÏ°è¤«¤é¤ÎÊÆ·³¤ÎÂ¨»þÅ±Âà¤òÍ×ÀÁ¤¹¤ë¡×¤È¶¯Ä´¤·¤¿¡£¡ÖÄÀÌÛ¤ÏÍÆÇ§¤ÈÆ±¤¸¡×¤À¤È¤·¤Æ³Æ¹ñ¤ËÊÆ¹ñ¤Ë°µÎÏ¤ò¤«¤±¤ë¤è¤¦µá¤á¤¿¡£
¡¡ÊÆ¹ñ¤ÎÂÐ±þ¤ËÈãÈ½Åª¤Ê¥Ö¥é¥¸¥ë¤ä¥³¥í¥ó¥Ó¥¢¤¬³«ºÅ¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£