¡Ö¤è¤¦¤³¤½¡×¡Ö¼ãÂç¾¡×²¬ËÜÏÂ¿¿³ÍÆÀ¤ÎB¥¸¥§¥¤¥º¤¬SNS¤ËÆüËÜ¸ì¤ÇÂ³¡¹Åê¹Æ¡ªÀ¤³¦°ì¤Ø´üÂÔ¹â¤Þ¤ë
¡¡¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¤Ï4Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö5Æü¡Ë¡¢µð¿Í¤«¤é¥Ý¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¥·¥¹¥Æ¥à¤ÇÂç¥ê¡¼¥°°ÜÀÒ¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤¿²¬ËÜÏÂ¿¿ÆâÌî¼ê¡Ê29¡Ë¤È4Ç¯Áí³Û6000Ëü¥É¥ë¡ÊÌó94²¯2000Ëü±ß¡Ë¤Ç¹ç°Õ¤·¤¿¤ÈÀµ¼°È¯É½¤·¤¿¡£µåÃÄ¤Î¸ø¼°SNS¤Ç¤Ï²¬ËÜ¤Î³ÍÆÀ¤òÆüËÜ¸ì¤ÇÂ³¡¹Åê¹Æ¡£´üÂÔ¤Î¹â¤µ¤ò»Ç¤ï¤»¤¿¡£
¡¡¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¤ÎµåÃÄ¸ø¼°X¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤Ï¤Þ¤ººÇ½é¤Ë¡Ö·ÀÌó¹ç°Õ¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÆüËÜ¸ì¤Çµ¤·¡¢²¬ËÜ¤È4Ç¯·ÀÌó¤ò·ë¤ó¤À¤ÈÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¡¢²¬ËÜ¤¬µð¿Í¤Ç¥×¥ì¡¼¤¹¤ë»Ñ¤äWBC¤Ë»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤È¤·¤Æ½Ð¾ì¤·¤¿»Ñ¤ò¤Þ¤È¤á¤¿Æ°²è¤â¸ø³«¡£ÆüËÜ¹ñ´ú¡¢¥«¥Ê¥À¹ñ´ú¤Î³¨Ê¸»ú¤Ë¡Ö¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¤Ø¤è¤¦¤³¤½¡×¤ÎÊ¸»ú¤òµ¤·¡¢ÆþÃÄ¤ò´¿·Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢ÊÌ¤ÎÅê¹Æ¤Ç¤Ï¡ÖTHE YOUNG GENERAL¡×¡Ö¼ãÂç¾¡×¤Èµ¤·¡¢µð¿Í¤Ç6Ç¯Ï¢Â³30ËÜÎÝÂÇ¤òµÏ¿¤·¤¿¤³¤È¤ä¡¢¥¥ã¥ê¥¢ÄÌ»»OPS¡¦882¡¢6ÅÙ¤Îµå±ãÁª½Ð¡¢ËÜÎÝÂÇ²¦3ÅÙ¡¢ÂÇÅÀ²¦2ÅÙ¤Ê¤É¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÀ®ÀÓ¤ò¾Ò²ð¡£´üÂÔ¤Î¹â¤µ¤ò»Ç¤ï¤»¤¿¡£
¡¡¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¤ÏºòÇ¯11·î¡¢²¦¼Ô¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤òÄÉ¤¤µÍ¤á¡¢¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¤ÏºÇ½ªÂè7Àï¤Ï9²ó1»à¤Þ¤Ç¥ê¡¼¥É¤·¤Ê¤¬¤é¡¢µÕÅ¾Éé¤±¤ÇÇÔÂà¤·¤¿¡£ºÇÂ¿°ÂÂÇ2ÅÙ¤Î27ºÐ¤Î¼ç¼´¥Ó¥·¥§¥Ã¥È¤¬FA¤È¤Ê¤êµî½¢¤¬ÉÔÆ©ÌÀ¤ÊÃæ¡¢Æ±¤¸±¦ÂÇ¤Á¤Î²¬ËÜ¤ò·Þ¤¨Æþ¤ì¤¿¡£º£¥ª¥Õ¤ÏÀèÈ¯±¦ÏÓ¤Î¥·¡¼¥¹¡Ê¥Ñ¥É¥ì¥¹FA¡Ë¤ò7Ç¯Áí³Û2²¯1000Ëü¥É¥ë¡ÊÌó330²¯±ß¡Ë¡¢¸µÆüËÜ¥Ï¥à¡¢³ÚÅ·¤Î¥Ý¥ó¥»¤ò3Ç¯Áí³Û3000Ëü¥É¥ë¡ÊÌó47²¯±ß¡Ë¤Ç³ÍÆÀ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢ÅêÂÇ¤ËÂç·¿Êä¶¯¤ò´º¹Ô¡£¥Á¡¼¥à¤Î¤¼¤¤¤¿¤¯ÀÇ»»ÄêÂÐ¾Ý³Û¤Ï3²¯¥É¥ë¡ÊÌó471²¯±ß¡Ë¤òÄ¶¤·¡¢ºÇ¹âÀÇÎ¨¥é¥¤¥ó¤òÄ¶¤¨¤ë¤Î¤ÏµåÃÄ»Ë¾å½é¤á¤Æ¡£ËÜµ¤¤ÇÀ¤³¦°ì¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¾ÚÌÀ¤È¤â¸À¤¨¤ë¡£