今週の12星座占い「天秤座（てんびん座）」全体運・開運アドバイス【2026年1月5日（月）〜1月11日（日）今週の運勢】
ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする12星座週間占い「今週の運勢」。2026年1月5日（月）〜1月11日（日）「天秤座（てんびん座）」のあなたの運勢を東京・池袋占い館セレーネ所属・占い師の夏目みやび（なつめ・みやび）さんが占います。開運アドバイスも！
【天秤座（てんびん座）】
今週は、新しい世界を広げていくと、知らなかった自分に出会えるようです。未知なものほど、知る楽しさもあってのめり込んでいくでしょう。そして、そこで知りたった人とは今後付き合いが深くなるかも。恋愛面は、気になる人とたくさん話せてうれしい気分になりそう。フリーの人は、エネルギッシュな時期なので、新しい恋が始まるかも。
★ワンポイントアドバイス★
「慌てないこと」が開運ポイント。待てば解決することもあるようですので、どっしり構えるようにしましょう。どうしても不安な場合は、まったく別のことに集中してみて。
■監修者プロフィール：夏目みやび（なつめ・みやび）
東京・池袋占い館セレーネ所属。メッセージ性の高い鑑定はリピーターも多く、心の琴線に触れると話題に。占いや開運で個性が輝けるような占いを発信中。Yahoo!占い「マザー占術」など数多くのコンテンツもリリース。
Webサイト：https://selene-uranai.com/ https://selene-uranai.com/
オンライン占いセレーネ：https://online-uranai.jp/ https://online-uranai.jp/
