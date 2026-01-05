¹ë¥É¥ëÂÐNZ¥É¥ë¤Ç2013Ç¯Íè¹âÃÍ¹¹¿·¡¢7Æü¤Ë¹ë½£11·î¾ÃÈñ¼ÔÊª²Á»Ø¿ô
¹ë¥É¥ëÂÐNZ¥É¥ë¤Ç2013Ç¯Íè¹âÃÍ¹¹¿·¡¢7Æü¤Ë¹ë½£11·î¾ÃÈñ¼ÔÊª²Á»Ø¿ô
¹ë¥É¥ë¤¬ÂÐNZ¥É¥ë¤Ç°ì»þ1.1644ÉÕ¶á¤Þ¤Ç¾å¾º¡¢2013Ç¯°ÊÍè¤Î¹âÃÍ¤ò¹¹¿·¤·¤¿¡£¹ë½£¤Ç¤Ï¥¤¥ó¥Õ¥ì¤¬¹â»ß¤Þ¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤áº£Ç¯Íø¾å¤²¤ËÅ¾¤¸¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£°ìÊý¡¢NZÃæ¶ä¤Ïº£Ç¯¤Î¤µ¤é¤Ê¤ëÍø²¼¤²¤Î²ÄÇ½À¤òÇÓ½ü¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¹ë½£¤Ç¤Ï7Æü¤Ë11·î¤Î¾ÃÈñ¼ÔÊª²Á»Ø¿ô¤¬È¯É½¤µ¤ì¤ë¡£Á°Ç¯Èæ¤Ç¤ÏÁ°²ó¤«¤é¤ä¤äÆß²½¤¹¤ë¤³¤È¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢Ãæ¶ä¤¬Ãí»ë¤¹¤ë¥È¥ê¥àÊ¿¶Ñ¤Ï²£¤Ð¤¤¤È¤Î¸«Êý¡£
¹ë¥É¥ë¤¬ÂÐNZ¥É¥ë¤Ç°ì»þ1.1644ÉÕ¶á¤Þ¤Ç¾å¾º¡¢2013Ç¯°ÊÍè¤Î¹âÃÍ¤ò¹¹¿·¤·¤¿¡£¹ë½£¤Ç¤Ï¥¤¥ó¥Õ¥ì¤¬¹â»ß¤Þ¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤áº£Ç¯Íø¾å¤²¤ËÅ¾¤¸¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£°ìÊý¡¢NZÃæ¶ä¤Ïº£Ç¯¤Î¤µ¤é¤Ê¤ëÍø²¼¤²¤Î²ÄÇ½À¤òÇÓ½ü¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¹ë½£¤Ç¤Ï7Æü¤Ë11·î¤Î¾ÃÈñ¼ÔÊª²Á»Ø¿ô¤¬È¯É½¤µ¤ì¤ë¡£Á°Ç¯Èæ¤Ç¤ÏÁ°²ó¤«¤é¤ä¤äÆß²½¤¹¤ë¤³¤È¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢Ãæ¶ä¤¬Ãí»ë¤¹¤ë¥È¥ê¥àÊ¿¶Ñ¤Ï²£¤Ð¤¤¤È¤Î¸«Êý¡£