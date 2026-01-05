¡ÚÂ®Êó¡ÛÆü·ÐÊ¿¶Ñ³ô²Á¡¡Ç¯»Ï¤Î¼è°ú¤Ï670±ß¤ÎÃÍ¾å¤¬¤ê¤Ç¥¹¥¿¡¼¥È 5Ëü1000±ß¤ò²óÉü¡¡°ì»þ1400±ß°Ê¾åÃÍ¾å¤¬¤ê
¿·Ç¯ºÇ½é¤Î¼è°ú¡ÖÂçÈ¯²ñ¡×¤ò·Þ¤¨¤¿Åìµþ³ô¼°»Ô¾ì¤Ç¡¢³ô²Á¤Ï°ì»þ¡¢1400±ß°Ê¾åÃÍ¾å¤¬¤ê¤·¡¢ÂçÉý¤ËÈ¿È¯¤·¤Æ¼è°ú¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ç¯ÌÀ¤±ºÇ½é¤Î¼è°ú¤ò·Þ¤¨¤¿¤¤ç¤¦¤ÎÅìµþ³ô¼°»Ô¾ì¤Ç¡¢Æü·ÐÊ¿¶Ñ³ô²Á¤ÏµîÇ¯¤Î½ª¤ï¤ê¤ÈÈæ¤Ù¤Æ670±ß¹â¤¤¡¢5Ëü1010±ß¤È¡¢È¿È¯¤·¤Æ¼è°ú¤¬»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤ª¤è¤½3½µ´Ö¤Ö¤ê¤ËÀáÌÜ¤Î5Ëü1000±ß¤ò²óÉü¤·¡¢¤½¤Î¸å¡¢¾å¤²Éý¤Ï°ì»þ¡¢1400±ß¤Þ¤Ç³ÈÂç¤·¤Þ¤·¤¿¡£Ç¯ÌÀ¤±¤Î¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯»Ô¾ì¤ÇÈ¾Æ³ÂÎ´ØÏ¢³ô¤¬·øÄ´¤À¤Ã¤¿Î®¤ì¤Ê¤É¤ò¼õ¤±¡¢Åìµþ»Ô¾ì¤Ç¤âÁ´ÌÌ¹â¤ÎÅ¸³«¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢Åì¾Ú³ô²Á»Ø¿ô¡áTOPIX¤â°ì»þ¡¢¼è°ú»þ´ÖÃæ¤ÎºÇ¹âÃÍ¤ò¹¹¿·¤·¤Þ¤·¤¿¡£
°ìÊý¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Ë¤è¤ë¥Ù¥Í¥º¥¨¥é¤Ø¤Î¹¶·â¤Ê¤É¤Ç¡¢ÃÏÀ¯³Ø¥ê¥¹¥¯¤â°Õ¼±¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤³¤Î¤Þ¤Þ¤Î¿å½à¤Ç¼è°ú¤¬¿Ê¤à¤«¤ÏÉÔÆ©ÌÀ¤Ê¾õ¶·¤Ç¤¹¡£
