¡¡¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡Ö¡áLOVE¡×¤Î¸µ¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç½÷Í¥¤ÎóîÆ£¤Ê¤®¤µ¡Ê22¡Ë¤¬5Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¿·Ç¯¤Î¤¢¤¤¤µ¤Ä¤ò¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¤¢¤±¤Þ¤·¤Æ¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×¤È½ñ¤½Ð¤·¤¿óîÆ£¡£¡Öº£Ç¯¤â¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡ª¡ª¡×¤ÈÅº¤¨¤Æ½é·Ø¤Ç²°Âæ¥°¥ë¥á¤ò³Ú¤·¤àÍÍ»Ò¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö³Ú¤·¤¤¤ªÀµ·î¤ò²á¤´¤·¤¿¤è¡Á¡Á¡ª¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ï¤É¤ó¤Ê¤ªÀµ·î¤Ç¤·¤¿¤«¡¢¡¢¡¢¡©¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¡Ö¤¢¤±¤ª¤á¤·¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤Í¡¡ÆÉ¤ß¤Þ¤¹¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö²Ä°¦¤¤½é·Ø¤Ê¡¼¤¿¤ó¸«¤ì¤Æ´ò¤·¤¤¡×¡Öº£Ç¯¤â¤À¤¤¤¹¤¡×¡Öº£Ç¯¤â²Ä°¦¤¤²°Âæ¤Î¼Ì¿¿¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¡ÖÁ°È±¤¢¤ê¤â¤Ê¤·¤âºÇ¹â¤«¤ï¤¤¤¤¡×¡Ö²Ä°¦¤¹¤®¤ë¡ª¡ª¡ª¡×¡Ö¿·Ç¯¤«¤é²Ä°¦¤¤¤Ê¤¿¤ó¸«¤ì¤Æ¹¬¤»¡ª¡×¡ÖÂçÈ½¾Æ¤¤è¤ê´é¤¬¾®¤µ¤¯¤Ê¤¤¡©¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£