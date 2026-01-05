国のトップに求められる「言葉の品格」　“大統領にふさわしい話し方”が国政を左右する《韓国専門家の見解》

「成功した大統領」になるための条件を、あえて1つだけ選ぶとしたら何だろうか。断言するが、「言葉」だと確信している。言葉の中に、知識や政治力、政策遂行能力など、あらゆる要素が凝縮されているからだ。

【解説】「“強い高市首相”に支持率高止まり」韓国経済誌が読み解く“高市ニッポン”

最近、韓国で全国民を対象に生中継されている各省庁の業務報告において、大統領の「言葉」は間違いなく話題になっているが、同時に数多くの陰口も生んでいる。なぜなのか。何が問題なのか。対策は何なのか。

李在明（イ・ジェミョン）大統領が、国家指導者の言葉が持つ「驚くべき両面性」を認識できれば、今後の官僚社会や世論、国政運営において良い成果を上げられるだろう。

李大統領は昨年の業務報告で、自身の得意分野である「言葉」によってヒットを飛ばした。まず、歴代政権で最も退屈だった政府業務報告の現場を、最も面白くした。スピード感があり、大爆笑も起きた。李大統領自身も「Netflixより面白いという評価があるようだ」と語った。しかし一方で、侮辱的な口調や軽率な言動が気になるという批判も少なくなかった。

「桓檀古記」「抜け毛」「肥満」「不妊」「使い捨てカップとプラスチック製ストロー」といった細かなイシューを錐のように引き出し、厳粛さと老練さで武装した官僚たちの急所を突く姿に痛快さを覚えた人も少なくなかった。

大統領室は、やや騒々しいものの、国民的関心の最大化、公職社会への緊張感の注入、国政主導権の強化など、多方面で得の方がはるかに大きいと自評しているようだ。

本当にNetflixより面白い？

だが、果たしてそうだろうか。

国家最高指導者があまりに頻繁に細部に踏み込んだ発言を繰り返すと、論争の火種や軽さ、品格論争を招きかねない。権力者の言葉が過度に直線的で、強く、具体的であるほど反発は激しくなり、国民分裂の原因になり得る点には注意が必要だ。

例えば、「抜け毛は生存の問題だから医療保険を検討せよ」という大統領の突然の指示に、関係省庁は財源問題に頭を悩ませ、SNSは賛否両論で騒然としている。公開の場で恥をかかされた官僚たちが恨みを抱けば、将来副作用となって返ってくる可能性もある。

李大統領が昨年12月17日、フェイスブックで仁川空港公社のイ・ハクジェ社長を名指しして「盗人根性」云々と述べたことは、理由の如何を問わず、品格論争と政治的論争を自ら招いたものだ。大統領が公共機関のトップと口論する構図が、結局は与野党間、保守・進歩陣営間の対立へと拡大している。

大統領が「4・3」や「5・18」といった、イデオロギー性・地域性・政治性の濃いホットイシューに言及する際、慎重さを欠けば必ず反撃に直面する。実際、李大統領の「桓檀古記」発言を巡っても、国内の歴史・考古学界48団体が昨年12月17日に声明を発表し、「明白な偽書である桓檀古記に基づく疑似歴史は、不正選挙論と同じくらい荒唐無稽な主張だ。大統領室は、大統領の曖昧な表現について明確な立場を示す必要がある」と促した。

仁川空港公社の業務報告も同様だ。李大統領は、「国民の力」所属で今年6月の仁川市長選出馬説が取り沙汰されているイ・ハクジェ社長を内心では快く思っていなかったかもしれないが、表向きは自然に接していれば、統合的な姿勢を示すことができただろう。3選国会議員出身のイ・ハクジェ社長が、大統領の批判に政治的に対応してくることは、十分予見できたのではないか。

今後続く業務報告でも、同様の事態が起きる可能性はある。実際、ソウル市のオ・セフン市長は李大統領の宗廟毀損発言について「知らないくせに知ったふりをするな」「大統領が表面をなぞるような質問をしている」と批判した。保守的な医療界や野党は、抜け毛支援検討発言に対し「がんより抜け毛治療が先なのか？」と反発し、早くから抜け毛支援行政を行ってきた城東（ソンドン）区庁長チョン・ウォノ氏のソウル市長出馬を有利にするための発言ではないか、という疑惑まで提起している。四方八方から攻撃が集中している状況だ。

李大統領と側近たちが省庁報告の過程で肝に銘じるべき点は、「政治的要因」ではなく、国民の「心理的要因」だ。大統領の生放送「痛快発言」に支持者は胸がすくが、反対者は腹が立つ。意図せず、陣営対陣営の対立を深める恐れがある。

これ以上に注意すべきなのは、品格論争が起きることだ。大統領は、どれほど怒りがこみ上げても、公の場で「本当に話が長い」「私より分かっていない」「盗人根性」といった表現を二度と使わない方がいい。

李在明大統領（写真＝大統領室通信写真記者団）

私的感情や怒りは最大限抑えるべきだ。

代表的なのが、尹錫悦（ユン・ソンニョル）前大統領だ。

枯れ葉「人に忠誠を尽くすのではない」という一言で喝采を浴びたが、大統領就任後は「反国家団体」「体制転覆勢力」といった20世紀冷戦時代の表現を乱発し、没落への道を早めた。12・3戒厳や内乱裁判の過程で明らかになった「扉を打ち破ってでも…」「銃があれば今すぐ撃ち殺したい」といった粗暴な発言を見ると、「言葉の品格」の重要性を改めて感じさせられる。

盧武鉉（ノ・ムヒョン）前大統領も、大統領選前は「私の妻を捨てろというのですか？」といった心を打つ発言で国民の心を掴んだが、大統領就任後は「もう喧嘩しようというのか」「反米なら何が悪い」といった直截的な話法で苦労した。最近では、「国民の力」のチョン・ドンヒョク代表の毒舌も指導者らしい発言とは言い難く、イ・ホソン党務監査委員長の「突進してくる牛は石で打ち殺さなければならない」という発言はあまりにも過激だった。

ドアステッピングを覚えているだろうか。当時の尹錫悦大統領は、準備不足で中身の乏しい状態のまま荒い発言を連発し、激しい批判を浴びた。国家指導者が品格ある言語を使うためには、私的感情や怒りを最大限抑えなければならない。苛立ちや激怒に支配された状態で、どうして国民の心を包み込むような温かく統合的な高品格の言葉が生まれるだろうか。

赦しと和解を殊更に強調したリンカーン大統領が、「犬に噛まれた傷は、犬を殺しても治らない」と語ったのは伊達ではない。リンカーン大統領の演説が米国民に人気だった理由の1つは、短かったからだ。有名なゲティスバーグ演説「人民の、人民による、人民のための民主主義」は、わずか266語しかない。

一方、米国史上最悪の大統領とされるウィリアム・ハリソン大統領は、就任式の日に寒波と豪雨の中であまりにも長い就任演説を読み、肺炎を患って就任1カ月で世を去った。トランプ大統領の演説も長く、無礼で、支持率は日に日に下がっている。名演説とは本来、簡潔で核心を突くものだ。

金大中（キム・デジュン）、チャーチル、ルーズベルトなど、東西古今を問わず成功した指導者たちは、例外なく言葉に長けていた。陣営を問わず、すべての国民に希望と勇気を与えようと努め、和合と統合の言語を使った。逆に、権力者の叱責や威嚇は、短く強いほど効果が高いことは誰もが知っている。

李在明大統領が博学多識で、弁舌に優れていることを知らない人はいない。彼は、成功する大統領が備えるべき重要な「言語的資質」を持っている。それが成功的な国政運営へと結びつくためには、この先もっと温かく統合的なメッセージ、すなわち国民全員の「大統領らしい言葉」が、今後さらに多く発せられる必要があるだろう。

●大統領リーダーシップ研究院、チェ・ジン院長

（記事提供＝時事ジャーナル）