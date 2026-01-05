あみやき亭 <2753> [東証Ｐ] が1月5日午前(09:00)に決算を発表。26年3月期第3四半期累計(4-12月)の連結経常利益は前年同期比23.8％減の15億円に減り、通期計画の23億円に対する進捗率は65.6％となり、5年平均の64.4％とほぼ同水準だった。



会社側が発表した第3四半期累計の実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した1-3月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比6.2％増の7.9億円に伸びる計算になる。



直近3ヵ月の実績である10-12月期(3Q)の連結経常利益は前年同期比20.8％減の4.7億円に減り、売上営業利益率は前年同期の6.7％→4.5％に悪化した。



株探ニュース

