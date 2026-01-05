第105回全国高校ラグビー大会は5日に大阪府東大阪市の花園ラグビー場で準決勝が行われる。東福岡（福岡第1）は京都成章と、大阪桐蔭（大阪第3）は3連覇を狙う桐蔭学園（神奈川第1）と対戦する。テストマッチ通算69トライの世界記録を持ち、日本人2人目のワールドラグビー殿堂入りも果たした元日本代表WTBの大畑大介氏（50）が準決勝を展望し、注目選手を挙げた。（取材・構成 吉仲 博幸）

■東福岡（福岡第1）―京都成章

個の能力が高い東福岡、持ち味のタックルを生かした堅い守りからリズムを作る京都成章。“ほこたて対決”の構図で、力関係は五分とみる。近年のラグビーはベンチ入り選手を含めた25人全員がレギュラーと言っていい。東福岡は準々決勝の東海大相模戦で後半途中から投入されたSH橋場、SO川添が一気にゲームのスピードを引き上げた。攻撃のギアチェンジができる2人の2年生の存在は大きく、ゲームを左右するキープレーヤーになるだろう。グラウンドを広く使い、決定力とスピードのある外のランナーにボールを集めることができれば勝機は広がる。

京都成章は2回戦、3回戦、準々決勝とすべて戦い方を変えてきた。対戦相手、時間も含めたマネジメントが非常にうまい印象だ。強みである堅い守りからリズムに乗り、相手の強みを消し去る。今大会はディフェンスが本当によく機能している。スクラム、ラインアウトからのモールも強みだ。攻守で安定した力を引き出し、スムーズにゲームを進めることができるSO岡元をキーマンに挙げたい。

■大阪桐蔭（大阪第3）―桐蔭学園（神奈川第1）

敵陣でゲームを進めれば、点を取り切る力がある大阪桐蔭は最も爆発力を秘めたチームだ。3回戦の目黒学院戦、準々決勝の国学院栃木戦は堅い防御も光った。3試合で15失点は4強の中で最少。ラインアウトを含めたFW戦が鍵になるだろう。桐蔭学園はハイボールへの対応もうまいだけに、身長1メートル92のLO泊を軸にパワーで対抗したい。常翔学園、東海大大阪仰星が桐蔭学園に屈した。大阪3本目の矢としてプライドと意地を見せることができるか。先制するような流れになれば、終盤まで激しい試合になるだろう。

花園で13連勝中の桐蔭学園は総合力が高い。まだすべてを出し切っておらず、余力すらある印象だ。ラインアウトからのモールでHO堂薗主将がトライを決める、自分たちの型を持っているのも大きい。堂薗はランも巧みで、ラグビーに必要な全ての能力を備えている選手の一人だ。BKは防御の背後を突くキックなどデザインされたプレーも多彩で、引き出しの多さを感じる。4強の中では攻守で一歩リードしている存在と言っていいだろう。

◇大畑 大介（おおはた・だいすけ）1975年（昭50）11月11日生まれ、大阪市東淀川区出身の50歳。小3からラグビーを始め、東海大仰星（現東海大大阪仰星）、京産大を経て98年に神戸製鋼（現リーグワン神戸）入り。02年12月にフランス1部リーグへ移籍。03年に神鋼に復帰し、トップリーグ初代王者へ導く。W杯は99、03年大会に出場。テストマッチ通算69トライは世界記録。日本代表キャップ58。16年ワールドラグビー殿堂入り。現在はリーグワン神戸アンバサダー。