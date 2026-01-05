À®µÜ´²µ®¡¢ÇÐÍ¥Éüµ¢¤ò¸å²¡¤·¤·¤¿¡È±¿Ì¿Åª¤Ê½Ð²ñ¤¤¡É¡¡¶õÇò¤Î8Ç¯¤ò·Ð¤Æ¡Öµ¢¤Ã¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤¬¤·¤Æ¡Ä¡×
¡¡ÇÐÍ¥¤ÎÀ®µÜ´²µ®¡Ê43¡Ë¤¬4Æü¿¼ÌëÊüÁ÷¤Î¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡ØÆÍÁ³¤Ç¤¹¤¬Àê¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡Ù¡Ê¿¼0¡§55¡Ë¤Ë½Ð±é¡£ÇÐÍ¥Éüµ¢¤ò¸å²¡¤·¤·¤¿±¿Ì¿Åª¤Ê½Ð²ñ¤¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
¡ÚÆÈÀê¥«¥Ã¥ÈÂ¿¿ô¡Û¿§µ¤¥À¥ÀÏ³¤ì¡ÄÍÅ±ð¤ÊÉ½¾ð¤Ç¸«¤Ä¤á¤ëÀ®µÜ´²µ®
¡¡¤³¤ÎÆü¤ÏÇÐÍ¥¤ÎÅì½Ð¾»Âç¤È¤È¤â¤ËÈÖÁÈ¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¤·¡¢Âç¶ú¥Î¥ê¥³»á¤Î¼êÁêÀê¤¤¤ò¼õ¤±¤¿¡£À®µÜ¤Ï2000Ç¯¡¢µÜËÜ°¡Ìç±é½Ð¤ÎÉñÂæ¡ØÌÇ¤Ó¤«¤±¤¿¿ÍÎà¡¢¤½¤Î°¦¤ÎËÜ¼Á¤È¤Ï¡Ä¡Ù¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£¤½¤Î¸å¤Ï¡ØÁêËÀ¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤Ê¤É¿ô¡¹¤Î¥É¥é¥Þ¤Ë¤â½Ð±é¤·¤¿¤¬¡¢2016Ç¯12·î¤ËÆÍÁ³¡¢·ÝÇ½³¦¤«¤é¤Î°úÂà¤òÈ¯É½¡£¤·¤«¤·¡¢25Ç¯¤ÎABEMA¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥É¥é¥Þ¡Ø»à¤Ì¤Û¤É°¦¤·¤Æ¡Ù¤Ç8Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÇÐÍ¥Éüµ¢¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£
¡¡Àê¤¤¤ò¼õ¤±¤ëÃæ¡¢¿ÍÀ¸¤ÎÅ¾µ¡¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ê½Ð¤·¤¿À®µÜ¡£º£·î8Æü¤«¤é¾å±é¤µ¤ì¤ëÉñÂæ¡Ø¥µ¥É¸ô¼ßÉ×¿Í¡Ù¤Ç¤Ï¡¢±é½Ð¤ÎµÜËÜ°¡Ìç¤È¼«¿È¤ÎÇÐÍ¥¥Ç¥Ó¥å¡¼ºî°ÊÍè¤Î´é¹ç¤ï¤»¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢ÇÐÍ¥Éüµ¢¤ò·è°Õ¤·¤¿¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ÇµÜËÜ¤È¡Ö³¤¤Ç¤Ð¤Ã¤¿¤ê²ñ¤Ã¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡À®µÜ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢³¤ÊÕ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿²»³Ú¥¤¥Ù¥ó¥È¤òË¬¤ì¤¿ºÝ¤Ë¶öÁ³µÜËÜ¤ÈºÆ²ñ¤·¤¿¤È¤¤¤¤¡ÖÇÐÍ¥Éüµ¢¤·¤è¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤È¤¤¤¦ÏÃ¤ò¤·¤Æ¡£¼¡¤Î¿©»ö²ñ¤Ç¡ØÉñÂæ¤ä¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¡©¡Ù¤Ã¤Æ¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£¤½¤Î½Ð²ñ¤¤¤òÀ®µÜ¤Ï¡Öµ¢¤Ã¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤¬¤·¤Æ¡£¤¹¤´¤¯±¿Ì¿Åª¤Ê¤â¤Î¤ò´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
