冬も新作が止まらなーーいッッ♡（歓喜）【セブン-イレブン】日替わりで食べたい！「アイス」

寒い冬になっても【セブン-イレブン】では新作「アイス」が目白押し。じっくり味わいたくなるカップタイプから、お手軽なバータイプまで、種類豊富にラインナップしています。冷たさで気分をシャキッとさせたい時にもうってつけ。今回は日替わりで食べたくなりそうな、イチオシの新作をご紹介します。

コクが楽しめそうな「ハーゲンダッツ スペシャリテジャポネ＜和紅茶バタークリームケーキ＞」

【ハーゲンダッツ】から登場したこちらのカップアイス。和紅茶のアイスをバタークリームケーキ風に仕上げていて、コクのある風味が感じられそうです。@oyatsu_panponさんによれば底面に「バタークッキー入りバターアイスクリーム」を忍ばせており、食感の変化も楽しめそう。ぜひじっくりと時間をかけて味わってみて。

バータイプで気軽に食べやすい「3Dフルーツアイス モモ」

モモそっくりなこちらの3Dアイス。@yuumogu22さんによると「めちゃくちゃなめらか系」で「味はしっかり濃い」とのこと。食後のデザートにいただくのも良さそうです。アイスには持ち手の棒が付いていて、味はモモの他にブドウやマンゴーもあり、食べ比べを楽しむのも良さそうです。

クランチを敷いた贅沢な「7プレミアム しろもこパフェ」

贅沢感が楽しめそうなパフェ風に仕上がったこちら。@miki__iceさんによれば底面の「クッキークランチ」に「バニラアイス」や「ホワイトチョコレートアイス」を重ねていて、ザクザクな食感が癖になるかも。バニラの優しく甘い香りに癒されながら味わえそうです。

シナモンの香りがする本格派！？「7プレミアム アップルパイモナカ」

焼き菓子好きにおすすめしたい、アップルパイ風のモナカアイス。@miki__iceさんによると「カスタード味アイス」「アップルソース」を「サクサクしたパイ風味の生地」でサンドしており、まろやかながら華やかな風味が贅沢な気分に浸らせてくれそうです。さらに「シナモンの香りが効いていて」とのことで、ちょっと大人な味わいを楽しみたい時にもぴったり。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@oyatsu_panpon様、@yuumogu22様、@miki__ice様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：S.Hoshino