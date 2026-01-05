¡Ø¤Ð¤±¤Ð¤±¡Ù¹âÀÐ¤¢¤«¤ê¡¢¡Ö½Ð±ÀÂç¼Ò¤Ç¥Ø¥Ö¥ó¤È¥È¥¤ÎÂçÀÚ¤Ê¥·¡¼¥ó¤ò»£¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Æ¤¢¤ê¤¬¤¿¤«¤Ã¤¿¡×
¡¡Ï¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¤Ð¤±¤Ð¤±¡Ù¡ÊNHKÁí¹ç¡¿Ëè½µ·î¡ÁÅÚÍË8»þ¤Û¤«¡Ë¤è¤ê¡¢¾¾Ìî¥È¥¤ò±é¤¸¤ë¹âÀÐ¤¢¤«¤ê¡Ê¢¨¡Ö¹â¡×¤Ï¡Ö¤Ï¤·¤´¤À¤«¡×¤¬Àµ¼°É½µ¡Ë¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¥³¥á¥ó¥È¤¬¸ø³«¡£½Ð±ÀÂç¼Ò¤Ç¤Î»£±Æ¤ä¡¢¥Ø¥Ö¥ó¤ò±é¤¸¤ë¥È¥ß¡¼¡¦¥Ð¥¹¥È¥¦¤È¤Î¶¦±é¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û»×¤¤¤òËÂ¤¤¤À¥È¥¤È¥Ø¥Ö¥ó
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢¾®Àô¥»¥Ä¡õÈ¬±À¡Ê¥é¥Õ¥«¥Ç¥£¥ª¡¦¥Ï¡¼¥ó¡ËÉ×ºÊ¤ò¥â¥Ç¥ë¤Ë¤·¤¿Êª¸ì¡£ÌÀ¼£¤Î¾¾¹¾¤òÉñÂæ¤Ë¡¢²øÃÌ¤ò°¦¤¹¤ëÉ×ÉØ¤Î²¿µ¤¤Ê¤¤Æü¾ï¤òÉÁ¤¯¡£
¡¡¹âÀÐ±é¤¸¤ë¾¾Ìî¥È¥¤ÏËÜºî¤Î¼ç¿Í¸ø¡£¼ç¿Í¸ø¡£Ì±ÏÃ¤äÀÎÏÃ¤Ê¤É¤òÊ¹¤¯¤Î¤¬Âç¹¥¤¤Ê¾¾Ìî²È¤Î°ì¿ÍÌ¼¤Ç¡¢¤Ä¤é¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤Ä¤âÊì¤Î¥Õ¥ß¤Ë¤Í¤À¤Ã¤Æ¡¢²øÃÌ¤òÏÃ¤·¤Æ¤â¤é¤¦¡£²ÈÂ²»×¤¤¤Ç¡¢¥Õ¥ß¤¬ºî¤ë¤·¤¸¤ß½Á¤¬Âç¹¥Êª¡£²ÈÂ²¤ò»Ù¤¨¤ë¤¿¤á¡¢¥Ø¥Ö¥ó¤Î¸µ¤Ç½÷Ãæ¤È¤·¤ÆÆ¯¤¯¡£
¡¡¹âÀÐ¤Ï¥È¥¤È¤¤¤¦Ìò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö1¿Í¤Î¿Í¤ò¤³¤ó¤Ê¤ËÄ¹¤¯±é¤¸¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤¦¤³¤È¤Ï½é¤á¤Æ¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¥È¥¤È¤¤¤¦¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¬¤¹¤´¤¯¼«Ê¬¤È¶á¤·¤¤¤Î¤Ç¡¢Ìò¤òºî¤ë¤³¤È¤è¤ê¤â¤½¤Î»þÀ¸¤Þ¤ì¤¿¤â¤Î¤ËÂÐ¤·¤Æ½ÖÈ¯ÎÏ¤ò¤â¤Ã¤Æ¡¢¤Ê¤ë¤Ù¤¯¼«Ê¬¤Ë¶á¤¤´¶³Ð¤ÇÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ï½é¤á¤Æ¤Î´¶³Ð¤Ç¡¢Â¾¤ÎÌò¤Ç¤³¤Î¼Çµï¤Ï¤â¤¦¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤«¡¢¤Ç¤¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡×¤È¡¢¤½¤ÎÆÃÊÌ¤µ¤ò³ú¤ß¤·¤á¤ë¡£
¡¡¥È¥¤¬¥Ø¥Ö¥ó¤Ë¼æ¤«¤ì¤Æ¤¤¤¯²áÄø¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡Ö¥È¥¤È¥Ø¥Ö¥ó¤Ï¾¯¤·¤º¤Ä¤Ò¤«¤ì¤¢¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤ª¸ß¤¤¤ò¤è¤ê¶¯¤¯°ú¤¹ç¤ï¤»¤¿¤Î¤Ï²øÃÌ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£ÂæËÜ¤òÆÉ¤ó¤Ç¥Ø¥Ö¥ó¤µ¤ó¤Ë²øÃÌ¤ò¸ì¤ë¥È¥¤¬¤¹¤´¤¯³Ú¤·¤½¤¦¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤â¤¦º£¤Þ¤Ç¤Î¿ÍÀ¸¤ÎÃæ¤Ç°ìÈÖ³Ú¤·¤¤»þ´Ö¤È¤·¤Æ¤ª¤³¤¦¡¢²¿¤è¤ê¤â¥Ø¥Ö¥óÅ¡¤Ë¹Ô¤¯¤Î¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤è¤¦¡ª¤È¹Í¤¨¤Æ±é¤¸¤Þ¤·¤¿¡£¶äÆóÏº¤µ¤ó¤Î¤³¤È¤Ï¤º¤Ã¤È¿´¤ÎÃæ¤Ë¤¢¤ëÊõÊª¤ß¤¿¤¤¤ÊÂ¸ºß¡£¤½¤ì¤ò¤Ê¤¯¤·¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤±¤ì¤É¡¢¤Þ¤¿ÊÌ¤Ç¤È¤Æ¤â¼é¤ê¤¿¤¤¥Ø¥Ö¥ó¤µ¤ó¤È¤¤¤¦Â¸ºß¤¬¤Ç¤¤¿¤Î¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¥È¥¤¬¼«Ê¬¤Îµ¤»ý¤Á¤Ëµ¤¤Å¤±¤¿¤Î¤Ï¡¢¶äÆóÏº¤µ¤ó¤¬¤â¤¦1²ó¥×¥í¥Ý¡¼¥º¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤«¤é¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡×¤È²òÀâ¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢Êª¸ì¤ÎÂç¤¤ÊÅ¾µ¡¤È¤Ê¤ë·ëº§¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡ÖÂè14½µ¤ÎÂæËÜ¤ò¼õ¤±¼è¤Ã¤¿»þ¤â¤¦·ëº§!?¤È¶Ã¤¤¤Æ¡¢¥È¥ß¡¼¡Ê¡¦¥Ð¥¹¥È¥¦¡Ë¤µ¤ó¤Ë¡ØÊ¹¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡¡14½µ¤Ç·ëº§¤·¤Þ¤¹¡ª¡¡¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æºî¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦!?¡Ù¤ÈÁêÃÌ¤·¤¿¤Î¤ò³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤Ç¤â¡¢¼ÂºÝ¤Ë±é¤¸¤Æ¤ß¤ë¤È¿Í¤Î¿´¤Ã¤Æ¤æ¤Ã¤¯¤ê¤¸¤ã¤Ê¤¯¤ÆÆÍÈ¯Åª¤ËÆ°¤¯¤³¤È¤â¤¢¤ë¤ó¤À¤È»×¤¨¤Þ¤·¤¿¡£ËÜÅö¤Ë¡Ø¿Í´Ö¡Ù¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ëµÓËÜ¤Ç¤¹¡£·ëº§¤òÀÀ¤¦¥·¡¼¥ó¤Ï½Ð±ÀÂç¼Ò¤ÎÃæ¤Î¤È¤Æ¤â¿ÀÀ»¤Ê¾ì½ê¤Ç»£¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£ÄÌ¾ï¤Ï»£±Æ¤Ç»È¤¨¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¾ì½ê¤ËÆþ¤ì¤Æ¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤·¡¢¤½¤³¤Ç¥Ø¥Ö¥ó¤È¥È¥¤ÎÂçÀÚ¤Ê¥·¡¼¥ó¤ò»£¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Æ¤¹¤´¤¯¤¢¤ê¤¬¤¿¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¶¦±é¤Î¥È¥ß¡¼¡¦¥Ð¥¹¥È¥¦¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡Ö»ä¤ÏËèÄ«SNS¤Î¥È¥ì¥ó¥É¤ò¸«¤Æ¤¤¤Æ¡¢¡Ø¥Ø¥Ö¥ó¡Ù¤È¤¤¤¦Ì¾Á°¤¬Æþ¤Ã¤¿½Ö´Ö¤Ë¡Ø¥È¥ß¡¼¤µ¤ó¡¢¥È¥ì¥ó¥É¤ËÆþ¤ê¤Þ¤·¤¿¤è¡ª¡Ù¤ÈÊó¹ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¡Ø¤Ê¤ó¤Æ¤¤¤¤Æü¤À¡ª¡Ù¤È¤ªÊÖ»ö¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£ºÇ½é¤«¤é¥Õ¥£¡¼¥ê¥ó¥°¤¬¹ç¤¦Êý¤Ç¤·¤¿¤·¡¢º£¤Ï¤â¤¦ÀïÍ§¤Î¤è¤¦¤Ê´Ø·¸À¡£¥È¥ß¡¼¤µ¤ó¤Ï¤â¤Î¤¹¤´¤¯ÆüËÜ¸ì¤¬¤ª¾å¼ê¤Ç¤¹¤¬¡¢Îã¤¨¤ÐÃ¯¤«¤È¤Î²ñÏÃ¤Ç¾¯¤·ÄÌ¤¸¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤é²¿¤È¤Ê¤¯Ê¬¤«¤ë»ä¤¬ÅÁÃ£¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¥±¡¼¥¹¤¬ºÇ½é¤«¤é¤¢¤ê¡¢º£¤Ç¤Ï¤½¤ì¤¬¤¹¤´¤¯¥¹¥à¡¼¥º¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£±Ñ¸ì¤ÈÆüËÜ¸ì¤Ç¸À¸ì¤Ï°ã¤¦¤±¤É¡¢¥È¥ß¡¼¤µ¤ó¤â»ä¤¬Ê¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¿®Íê¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë´¶³Ð¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤ª¼Çµï¤Ç¤ÏÎã¤¨¤Ð¼ê¤ò·Ò¤°¤Ê¤É¡ØÂÎ¤ÇÉ½¸½¤¹¤ë¡Ù¤È¤¤¤¦ÉôÊ¬¤Ç¾×·â¤ò¤¤¤Ã¤Ñ¤¤Í¿¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ëÊý¡£¤¹¤´¤¯¼«Í³¤Ê¥È¥ß¡¼¤µ¤ó¤¬»ý¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤â¤Î¤Î°ì¤Ä°ì¤Ä¤òÀäÂÐ¤Ë¥¥ã¥Ã¥Á¤·¤¿¤¤¤·¡¢Á´Éô¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤¿¤¤¡£¤ª¼Çµï¤Î¥¥ã¥Ã¥Á¥Ü¡¼¥ë¤ò¤¹¤ë»þ´Ö¤¬ËÜÅö¤Ë³Ú¤·¤¤¤Ç¤¹¡ª¡×¤È¡¢¤½¤Î´Ø·¸À¤Î¿¼¤µ¤òÌÀ¤«¤¹¡£
¡¡ºÇ¸å¤Ë¡¢¹âÀÐ¤ÏºîÉÊ¤Ø¤Î»×¤¤¤ò¤³¤¦Äù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö¥È¥¤È¥Ø¥Ö¥ó¤Î¥â¥Ç¥ë¤Ç¤¢¤ë¾®Àô¥»¥Ä¤µ¤ó¤ÈÈ¬±À¤µ¤ó¤Î´Ø·¸À¤Ë¤Ò¤«¤ì¤ÆÂç¹¥¤¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤¤¤ÄÉ×ÉØ¤ò±é¤¸¤é¤ì¤ë¤À¤í¤¦¤È¤º¤Ã¤È³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥»¥Ä¤µ¤ó¤ÏÈ¬±À¤µ¤ó¤ÎÇËÅ·¹Ó¤ÊÉôÊ¬¤ò»Ù¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢Èà¤ò¼é¤êÂ³¤±¤¿¤«¤Ã¤³¤¤¤¤½÷À¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë¥È¥¤â¥Ø¥Ö¥ó¤µ¤ó¤ËÂÐ¤·¤Æ¼é¤ê¤¿¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¾¯¤·¤º¤ÄÍýÁÛ¤Î¤ª¤Õ¤¿¤ê¤Ë¶á¤Å¤¤¤Æ¤¤¤±¤¿¤é¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¤³¤ì¤«¤é¤Î¥È¥¤È¥Ø¥Ö¥ó¤Ë¤Ï¤ª¸ß¤¤¤Ø¤Î»×¤¤¤ò»î¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤ÊÂç¤¤ÊÊÉ¤âÀ¸¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£¤Ç¤â¡¢ÀäÂÐ¤ËÍÉ¤ë¤¬¤Ê¤¤»Ù¤¨¹ç¤¦µ¤»ý¤Á¤Ë¡¢ÂæËÜ¤òÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤Æ¤â±é¤¸¤Æ¤¤¤Æ¤â¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê´¶¾ð¤¬¤ï¤¡¢¶¯¤¯¶»¤òÂÇ¤¿¤ì¤Þ¤·¤¿¡£³§¤µ¤ó¤Ë¤âÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¼è¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤É¤¦¤¾³Ú¤·¤ß¤Ë¤Ê¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡×¡£
¡¡Ï¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¤Ð¤±¤Ð¤±¡Ù¤Ï¡¢NHKÁí¹ç¤Ë¤ÆËè½µ·î¡ÁÅÚÍË8»þ¤Û¤«ÊüÁ÷¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û»×¤¤¤òËÂ¤¤¤À¥È¥¤È¥Ø¥Ö¥ó
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢¾®Àô¥»¥Ä¡õÈ¬±À¡Ê¥é¥Õ¥«¥Ç¥£¥ª¡¦¥Ï¡¼¥ó¡ËÉ×ºÊ¤ò¥â¥Ç¥ë¤Ë¤·¤¿Êª¸ì¡£ÌÀ¼£¤Î¾¾¹¾¤òÉñÂæ¤Ë¡¢²øÃÌ¤ò°¦¤¹¤ëÉ×ÉØ¤Î²¿µ¤¤Ê¤¤Æü¾ï¤òÉÁ¤¯¡£
¡¡¹âÀÐ¤Ï¥È¥¤È¤¤¤¦Ìò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö1¿Í¤Î¿Í¤ò¤³¤ó¤Ê¤ËÄ¹¤¯±é¤¸¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤¦¤³¤È¤Ï½é¤á¤Æ¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¥È¥¤È¤¤¤¦¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¬¤¹¤´¤¯¼«Ê¬¤È¶á¤·¤¤¤Î¤Ç¡¢Ìò¤òºî¤ë¤³¤È¤è¤ê¤â¤½¤Î»þÀ¸¤Þ¤ì¤¿¤â¤Î¤ËÂÐ¤·¤Æ½ÖÈ¯ÎÏ¤ò¤â¤Ã¤Æ¡¢¤Ê¤ë¤Ù¤¯¼«Ê¬¤Ë¶á¤¤´¶³Ð¤ÇÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ï½é¤á¤Æ¤Î´¶³Ð¤Ç¡¢Â¾¤ÎÌò¤Ç¤³¤Î¼Çµï¤Ï¤â¤¦¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤«¡¢¤Ç¤¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡×¤È¡¢¤½¤ÎÆÃÊÌ¤µ¤ò³ú¤ß¤·¤á¤ë¡£
¡¡¥È¥¤¬¥Ø¥Ö¥ó¤Ë¼æ¤«¤ì¤Æ¤¤¤¯²áÄø¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡Ö¥È¥¤È¥Ø¥Ö¥ó¤Ï¾¯¤·¤º¤Ä¤Ò¤«¤ì¤¢¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤ª¸ß¤¤¤ò¤è¤ê¶¯¤¯°ú¤¹ç¤ï¤»¤¿¤Î¤Ï²øÃÌ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£ÂæËÜ¤òÆÉ¤ó¤Ç¥Ø¥Ö¥ó¤µ¤ó¤Ë²øÃÌ¤ò¸ì¤ë¥È¥¤¬¤¹¤´¤¯³Ú¤·¤½¤¦¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤â¤¦º£¤Þ¤Ç¤Î¿ÍÀ¸¤ÎÃæ¤Ç°ìÈÖ³Ú¤·¤¤»þ´Ö¤È¤·¤Æ¤ª¤³¤¦¡¢²¿¤è¤ê¤â¥Ø¥Ö¥óÅ¡¤Ë¹Ô¤¯¤Î¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤è¤¦¡ª¤È¹Í¤¨¤Æ±é¤¸¤Þ¤·¤¿¡£¶äÆóÏº¤µ¤ó¤Î¤³¤È¤Ï¤º¤Ã¤È¿´¤ÎÃæ¤Ë¤¢¤ëÊõÊª¤ß¤¿¤¤¤ÊÂ¸ºß¡£¤½¤ì¤ò¤Ê¤¯¤·¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤±¤ì¤É¡¢¤Þ¤¿ÊÌ¤Ç¤È¤Æ¤â¼é¤ê¤¿¤¤¥Ø¥Ö¥ó¤µ¤ó¤È¤¤¤¦Â¸ºß¤¬¤Ç¤¤¿¤Î¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¥È¥¤¬¼«Ê¬¤Îµ¤»ý¤Á¤Ëµ¤¤Å¤±¤¿¤Î¤Ï¡¢¶äÆóÏº¤µ¤ó¤¬¤â¤¦1²ó¥×¥í¥Ý¡¼¥º¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤«¤é¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡×¤È²òÀâ¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢Êª¸ì¤ÎÂç¤¤ÊÅ¾µ¡¤È¤Ê¤ë·ëº§¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡ÖÂè14½µ¤ÎÂæËÜ¤ò¼õ¤±¼è¤Ã¤¿»þ¤â¤¦·ëº§!?¤È¶Ã¤¤¤Æ¡¢¥È¥ß¡¼¡Ê¡¦¥Ð¥¹¥È¥¦¡Ë¤µ¤ó¤Ë¡ØÊ¹¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡¡14½µ¤Ç·ëº§¤·¤Þ¤¹¡ª¡¡¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æºî¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦!?¡Ù¤ÈÁêÃÌ¤·¤¿¤Î¤ò³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤Ç¤â¡¢¼ÂºÝ¤Ë±é¤¸¤Æ¤ß¤ë¤È¿Í¤Î¿´¤Ã¤Æ¤æ¤Ã¤¯¤ê¤¸¤ã¤Ê¤¯¤ÆÆÍÈ¯Åª¤ËÆ°¤¯¤³¤È¤â¤¢¤ë¤ó¤À¤È»×¤¨¤Þ¤·¤¿¡£ËÜÅö¤Ë¡Ø¿Í´Ö¡Ù¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ëµÓËÜ¤Ç¤¹¡£·ëº§¤òÀÀ¤¦¥·¡¼¥ó¤Ï½Ð±ÀÂç¼Ò¤ÎÃæ¤Î¤È¤Æ¤â¿ÀÀ»¤Ê¾ì½ê¤Ç»£¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£ÄÌ¾ï¤Ï»£±Æ¤Ç»È¤¨¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¾ì½ê¤ËÆþ¤ì¤Æ¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤·¡¢¤½¤³¤Ç¥Ø¥Ö¥ó¤È¥È¥¤ÎÂçÀÚ¤Ê¥·¡¼¥ó¤ò»£¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Æ¤¹¤´¤¯¤¢¤ê¤¬¤¿¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¶¦±é¤Î¥È¥ß¡¼¡¦¥Ð¥¹¥È¥¦¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡Ö»ä¤ÏËèÄ«SNS¤Î¥È¥ì¥ó¥É¤ò¸«¤Æ¤¤¤Æ¡¢¡Ø¥Ø¥Ö¥ó¡Ù¤È¤¤¤¦Ì¾Á°¤¬Æþ¤Ã¤¿½Ö´Ö¤Ë¡Ø¥È¥ß¡¼¤µ¤ó¡¢¥È¥ì¥ó¥É¤ËÆþ¤ê¤Þ¤·¤¿¤è¡ª¡Ù¤ÈÊó¹ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¡Ø¤Ê¤ó¤Æ¤¤¤¤Æü¤À¡ª¡Ù¤È¤ªÊÖ»ö¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£ºÇ½é¤«¤é¥Õ¥£¡¼¥ê¥ó¥°¤¬¹ç¤¦Êý¤Ç¤·¤¿¤·¡¢º£¤Ï¤â¤¦ÀïÍ§¤Î¤è¤¦¤Ê´Ø·¸À¡£¥È¥ß¡¼¤µ¤ó¤Ï¤â¤Î¤¹¤´¤¯ÆüËÜ¸ì¤¬¤ª¾å¼ê¤Ç¤¹¤¬¡¢Îã¤¨¤ÐÃ¯¤«¤È¤Î²ñÏÃ¤Ç¾¯¤·ÄÌ¤¸¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤é²¿¤È¤Ê¤¯Ê¬¤«¤ë»ä¤¬ÅÁÃ£¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¥±¡¼¥¹¤¬ºÇ½é¤«¤é¤¢¤ê¡¢º£¤Ç¤Ï¤½¤ì¤¬¤¹¤´¤¯¥¹¥à¡¼¥º¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£±Ñ¸ì¤ÈÆüËÜ¸ì¤Ç¸À¸ì¤Ï°ã¤¦¤±¤É¡¢¥È¥ß¡¼¤µ¤ó¤â»ä¤¬Ê¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¿®Íê¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë´¶³Ð¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤ª¼Çµï¤Ç¤ÏÎã¤¨¤Ð¼ê¤ò·Ò¤°¤Ê¤É¡ØÂÎ¤ÇÉ½¸½¤¹¤ë¡Ù¤È¤¤¤¦ÉôÊ¬¤Ç¾×·â¤ò¤¤¤Ã¤Ñ¤¤Í¿¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ëÊý¡£¤¹¤´¤¯¼«Í³¤Ê¥È¥ß¡¼¤µ¤ó¤¬»ý¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤â¤Î¤Î°ì¤Ä°ì¤Ä¤òÀäÂÐ¤Ë¥¥ã¥Ã¥Á¤·¤¿¤¤¤·¡¢Á´Éô¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤¿¤¤¡£¤ª¼Çµï¤Î¥¥ã¥Ã¥Á¥Ü¡¼¥ë¤ò¤¹¤ë»þ´Ö¤¬ËÜÅö¤Ë³Ú¤·¤¤¤Ç¤¹¡ª¡×¤È¡¢¤½¤Î´Ø·¸À¤Î¿¼¤µ¤òÌÀ¤«¤¹¡£
¡¡ºÇ¸å¤Ë¡¢¹âÀÐ¤ÏºîÉÊ¤Ø¤Î»×¤¤¤ò¤³¤¦Äù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö¥È¥¤È¥Ø¥Ö¥ó¤Î¥â¥Ç¥ë¤Ç¤¢¤ë¾®Àô¥»¥Ä¤µ¤ó¤ÈÈ¬±À¤µ¤ó¤Î´Ø·¸À¤Ë¤Ò¤«¤ì¤ÆÂç¹¥¤¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤¤¤ÄÉ×ÉØ¤ò±é¤¸¤é¤ì¤ë¤À¤í¤¦¤È¤º¤Ã¤È³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥»¥Ä¤µ¤ó¤ÏÈ¬±À¤µ¤ó¤ÎÇËÅ·¹Ó¤ÊÉôÊ¬¤ò»Ù¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢Èà¤ò¼é¤êÂ³¤±¤¿¤«¤Ã¤³¤¤¤¤½÷À¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë¥È¥¤â¥Ø¥Ö¥ó¤µ¤ó¤ËÂÐ¤·¤Æ¼é¤ê¤¿¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¾¯¤·¤º¤ÄÍýÁÛ¤Î¤ª¤Õ¤¿¤ê¤Ë¶á¤Å¤¤¤Æ¤¤¤±¤¿¤é¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¤³¤ì¤«¤é¤Î¥È¥¤È¥Ø¥Ö¥ó¤Ë¤Ï¤ª¸ß¤¤¤Ø¤Î»×¤¤¤ò»î¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤ÊÂç¤¤ÊÊÉ¤âÀ¸¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£¤Ç¤â¡¢ÀäÂÐ¤ËÍÉ¤ë¤¬¤Ê¤¤»Ù¤¨¹ç¤¦µ¤»ý¤Á¤Ë¡¢ÂæËÜ¤òÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤Æ¤â±é¤¸¤Æ¤¤¤Æ¤â¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê´¶¾ð¤¬¤ï¤¡¢¶¯¤¯¶»¤òÂÇ¤¿¤ì¤Þ¤·¤¿¡£³§¤µ¤ó¤Ë¤âÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¼è¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤É¤¦¤¾³Ú¤·¤ß¤Ë¤Ê¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡×¡£
¡¡Ï¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¤Ð¤±¤Ð¤±¡Ù¤Ï¡¢NHKÁí¹ç¤Ë¤ÆËè½µ·î¡ÁÅÚÍË8»þ¤Û¤«ÊüÁ÷¡£