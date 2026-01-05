¡Ú¹¾ËÜÌÒµª¡Û¾¾°æ¡¢À¶¸¶¡¢¹â¶¶¡Ä¡ÖËèÆü¤¬¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¡×¤À¤Ã¤¿µð¿ÍÂÇÀþ¤â¡¢º£¤äÀÎ¡£¡Ö¥¢¥ó¥Áµð¿Í¤µ¤¨·ã¸º¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×Èá¤·¤¤¸½¾õ
¡¡ÌîÂ¼¹îÌé¤µ¤ó¤¬¥ä¥¯¥ë¥È¤äºå¿À¤Î´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤¿¤È¤¡¢»ä¤¬²òÀâ¤Î»Å»ö¤Çµå¾ì¤Ë¤¤¤¯¤È¡¢»þÀÞ¤³¤ó¤Ê¤³¤È¤ò¥Ü¥ä¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡»î¹çÁ°¤Î¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤Ç¤Î¤³¤È¡£ÂÐÀïÁê¼ê¤Ç¤¢¤ëµð¿Í¤Î¥¹¥¿¥á¥ó¥ª¡¼¥À¡¼¤òÊÂ¤Ù¤Æ¤ß¤»¤ë¤È¡¢¼«·³¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á¤Ï¡Ö¡ØËèÆü¤¬¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¡Ù¤ß¤¿¤¤¤ÊÂÇÀþ¤À¤Ê¤¢¡Ä¡Ä¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¢¨ËÜµ»ö¤Ï¡¢¹¾ËÜÌÒµªÃø¡ØÄ¹ÅèË´¤¤¢¤È¤Îµð¿Í·³¡Ù¤è¤êÅ¬µ¹È´¿è¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¢¡Ä¹Åè¤µ¤ó¤Î¤â¤È¤Ë¤¤¤¤Áª¼ê¤¬½¸¤Þ¤ëÍýÍ³
¡¡¼åµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÁª¼ê¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢ÌîÂ¼¤µ¤ó¤Ï¡ÖÂç¤·¤¿¤³¤È¤Ê¤¤¡×¤È³å¤òÆþ¤ì¤¿¤½¤¦¤À¡£
¡Ö¡Øµð¿Í¤¬¤¹¤´¤¤¤È¹Í¤¨¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£Æ±¤¸¥×¥íÌîµåÁª¼êÆ±»Î¤Ç»î¹ç¤ò¤¹¤ë¤ó¤À¤«¤é¡¢¼«¿®¤ò»ý¤Ä¤ó¤À¡Ù¤È¡£¤È¤¤Ë¤ÏÎå¤Þ¤·¤â¤·¤¿¡£¤Ç¤â¡¢¤¢¤Î¼ê¤³¤Î¼ê¤ÇÁª¼ê¤Îµ¤»ý¤Á¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤â¡¢Ä¹Åè¤Îµð¿Í¤ÈÂÐÀï¤¹¤ëÁ°¤Ï¡¢¤ß¤ó¤ÊÉÝµ¤¤Å¤¤¤Æ¤¤¤¿¤Ê¡£¤É¤¦¤ä¤Ã¤¿¤é¶²ÉÝ¿´¤ò¼è¤ê½ü¤±¤ë¤Î¤«¡¢¥ª¥ì¤Ï¤½¤Î¤³¤È¤Ð¤«¤ê¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¤ó¤À¤è¡£¤¿¤·¤«¤Ë¡Ø¤è¤¯¤³¤ì¤À¤±¤ÎÁª¼ê¤¬½¸¤á¤é¤ì¤¿¤Ê¡Ù¤È¡¢¥ª¥ì¤âÇ§¤á¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤É¤¦¤·¤ÆÄ¹Åè¤Î¤â¤È¤Ë¤Ï¡¢¤³¤ó¤Ê¤Ë¤¤¤¤Áª¼ê¤Ð¤«¤ê¤¬½¸¤Þ¤ë¤Î¤«¤Ê¤Ã¤Æ¡¢ÉÔ»×µÄ¤Ë»×¤¦¤è¡×
¡¡¤³¤ó¤Ê¤³¤È¤òÌîÂ¼¤µ¤ó¤ÏÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£ÌîÂ¼¤µ¤ó¤Ë¸Â¤Ã¤¿ÏÃ¤Ç¤Ê¤¯¡¢µð¿Í¤ò½ü¤¯11µåÃÄ¤Î´ÆÆÄ¡¢¤â¤Ã¤È¤¤¤¨¤ÐÂçÀª¤Î¥×¥íÌîµå¥Õ¥¡¥ó¤¬Êú¤¤¤Æ¤¤¤¿µ¿Ìä¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¡¡¤À¤¬¡¢»ä¤Ïµ¤¤Å¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö´ÆÆÄ¤¬Ä¹Åè¤µ¤ó¤À¤«¤é¡×
¡¡¤³¤ì¤¬Åú¤¨¤Ê¤Î¤À¡£
¡¡¤â¤Ã¤È·¡¤ê²¼¤²¤Æ¤¤¤¨¤Ð¡¢¡ÖÄ¹Åè¤µ¤ó¤¬´ÆÆÄ¤È¤·¤ÆÎ¨¤¤¤Æ¤¤¤ëµð¿Í¡×¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ê¤Î¤À¡£Ìîµå¤Î¿ÀÍÍ¤Ç¤¢¤ëÄ¹Åè¤µ¤ó¤Ë°ú¤´ó¤»¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê·Á¤Ç¡¢¤Û¤«¤Î¥Á¡¼¥à¤«¤éÍ¥½¨¤ÊÁª¼ê¤¬¼¡¡¹¤È½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£¤Ä¤Þ¤êµð¿Í¥Ö¥é¥ó¥É¤è¤ê¤â¡¢¡ÖÄ¹Åè¥Ö¥é¥ó¥É¡×¤ÎÌ¥ÎÏ¤Î¤Û¤¦¤¬¾å²ó¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤À¡£
¡¡Ä¹Åè¤µ¤ó¤Î¤â¤È¤Ë¥¹¥¿¡¼Áª¼ê¤¬½¸¤Þ¤ë¤È¤¤¤¦¸½¾Ý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢ÌîÂ¼¤µ¤ó¤â¤¦¤¹¤¦¤¹µ¤¤Å¤¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£¤¿¤À¡¢Ä¹Åè¤µ¤ó¤ËÂÐ¤¹¤ë¼»ÅÊ¿´¤«¤é¡¢¤¢¤¨¤ÆÃÎ¤é¤Ê¤¤¥Õ¥ê¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤·¤Æ¤â¤ª¤«¤·¤¯¤Ê¤¤¡£
¢¡µð¿Í¤Ë°ÜÀÒ¤·¤¿¤é¡ÖÎ¢ÀÚ¤ê¼Ô¡×°·¤¤
¡¡°ìÉô¤ÎÌîµå¥Õ¥¡¥ó¤Î´Ö¤«¤é¡¢¡Ö¶âËþµåÃÄ¡×¤Î¥ì¥Ã¥Æ¥ë¤òÅ½¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿Åö»þ¤Îµð¿Í¡£¡Öµð¿Í¤Ë¤Ð¤«¤êÁª¼ê¤¬½¸¤Þ¤ë¤Ê¤ó¤Æµö¤»¤Ê¤¤¡×¤È¤ÎÈ¿È¯¤ÎÀ¼¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡Ö¤³¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤Ïµð¿Í°ìÊÕÅÝ¤Ç¡¢¥×¥íÌîµå¤¬¤Ä¤Þ¤é¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¼ñ»Ý¤Î´íµ¡´¶¤ò»ý¤Ã¤¿¿Í¤¿¤Á¤¬¡¢µð¿Í¤È¤¤¤¦ÆÃ¸¢Åª¤ÊÂ¸ºß¤Ë°ÛµÄ¤ò¾§¤¨¤À¤·¤¿¡£Ïª¹ü¤Ê¤Þ¤Ç¤Ë¡Ö¥¢¥ó¥Áµð¿Í¡×¤È¤·¤Æ¿¶¤ëÉñ¤¦Ìîµå¥Õ¥¡¥ó¤¬¸½¤ì¤¿¤Î¤À¡£
¡¡°ìÎã¤òµó¤²¤ë¤È¡¢±þ±ç¤¹¤ë¥Á¡¼¥à¤«¤éµð¿Í¤Ë°ÜÀÒ¤·¤Æ¤¤¤¯¾ì¹ç¤Ï¡ÖÎ¢ÀÚ¤ê¼Ô¡×°·¤¤¡£¼¡¡¹¤ÈÂçÊªÁª¼ê¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ëµð¿Í¤Î¹ÔÆ°¤ò¡Ö¶¯Ã¥¡×¤È¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£µð¿Í¤¬Éé¤±¤ë¤È¡¢¡Ö¤¶¤Þ¤¢¤ß¤í¡×¡Ö¤½¤ì¤ß¤¿¤³¤È¤«¡×¤ÈÎ±°û¤ò²¼¤²¤ë¡£»ä¤Î°õ¾Ý¤Ç¤Ï¡¢1996Ç¯¤ËÀ¶¸¶¤¬°ÜÀÒ¤·¤¿¤¢¤¿¤ê¤«¤é½ù¡¹¤ËÌÜÎ©¤Ä¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢99Ç¯¥ª¥Õ¤Ë¹©Æ£¤È¹¾Æ£¤òÎ¾³Í¤ê¤·¤¿¤È¤¤Ë¤Ï¥Ô¡¼¥¯¤ò·Þ¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥¢¥ó¥Áµð¿Í¤ÎÉ®Æ¬³Ê¤¬ºå¿À¥Õ¥¡¥ó¤Ç¤¢¤ë¡£Èà¤é¤Ï²¿¤«¤Ë¤Ä¤±¤Æµð¿Í¤òÌÜ¤ÎÅ¨¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤È¤¯¤ËÂçºå¤Îºå¿À¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤Ï¤½¤ì¤¬¸²Ãø¤ËÉ½¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢µð¿Í¤Î¤³¤È¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢Åìµþ¤Îµð¿Í¥Õ¥¡¥ó¤ËÂÐ¤·¤Æ¤â¶¯Îõ¤ÊÂÐ¹³¿´¤òÇ³¤ä¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤â¤Ã¤È¤âµð¿Í¤äÅìµþ¤Îµð¿Í¥Õ¥¡¥ó¤Ï¡¢ºå¿À¤äÂçºå¤ËÂÐ¤·¤Æ¥é¥¤¥Ð¥ë°Õ¼±¤Ê¤É»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£ºå¿À¥Õ¥¡¥ó¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿¥¢¥ó¥Áµð¿Í¤Î¿Í¤¿¤Á¤«¤é¤¹¤ë¤È¡¢¤à¤·¤í¾¡¤Ã¤Æ¤âÉé¤±¤Æ¤âÃ¸¡¹¤È¤·¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤³¤½¡¢²Ð¤ËÌý¤òÃí¤¤¤Ç¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£
¡¡
¢¡º£¤Ï¥¢¥ó¥Áµð¿Í¤¬·ã¸º¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿
¡¡
¡¡¤±¤ì¤É¤â¡¢»þÂå¤ÏÊÑ¤ï¤Ã¤¿¡£°ÊÁ°¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¥¢¥ó¥Áµð¿Í¤Ï·ã¸º¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤ë¡£25Ç¯°Ê¾åÁ°¤ÎÏÃ¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤¬¡¢FA¤Ç¤Î¤¢¤Þ¤ê¤ÎÍð³Í¤Ö¤ê¤Ëíä°×¤·¡¢Ä¹Åèµð¿Í¤òÈãÈ½¤¹¤ë¥¢¥ó¥Áµð¿Í¤Ï¿ôÂ¿¤¯Â¸ºß¤·¤¿¡£
