Ë¿Ã½¨µÈ¤ÎºÊ¡Ö¤Í¤Í¡×¤ÏËÜÅö¤Ï¡Ö¤Í¡×¤À¤Ã¤¿¡©Àï¹ñ»þÂå¤Î¡È½÷ÀÌ¾¤ÎÆæ¡É¤ËÇ÷¤ë
¡¡Àï¹ñ¤«¤é¹¾¸Í»þÂå¤ÎÆüËÜ¤Ç¤Ï¡¢ÃËÀ¤ÎÌ¾Á°¤ËÈæ¤Ù¤Æ½÷À¤ÎËÜÌ¾¤ÏÆæ¤ËÊñ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Ë¿Ã½¨µÈ¤ÎÀµ¼¼¡¦Ç«¡¹¡Ê¤Í¤Í¡Ë¤äÂ¦¼¼¡¦Ãã¡¹¡¢¤µ¤é¤Ë¤ÏºÙÀî¥¬¥é¥·¥ã¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¡¢Åö»þ¤Î½÷ÀÌ¾¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë¶Ã¤¯¤Ù¤¼ÂÂÖ¤òÃµ¤ë¡£
¢¡½¨µÈ¤ÎÀµ¼¼¤ÎÌ¾¤Ï¡Ö¤Í¤Í¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤
¡¡¤³¤³¤Þ¤ÇÃËÀ¤ÎÌ¾Á°¤òÃæ¿´¤ËÏÀ¤¸¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢²Ì¤¿¤·¤Æ½÷À¤ÎÌ¾Á°¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÊÑÁ«¤ò¿ë¤²¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡¡¼Â¤Ï¡¢½÷À¤ÎÌ¾Á°¤Ï¡¢ÆüËÜ»Ë¤Ç¤âÈó¾ï¤Ë¸¦µæ¤¬Æñ¤·¤¤Ê¬Ìî¤Î°ì¤Ä¤Ç¤¹¡£
¡Ø¸»»áÊª¸ì¡Ù¤Îºî¼Ô¤Ç¤¢¤ë»ç¼°Éô¤ÎËÜÌ¾¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡¢Åö»þ¤Î½÷À¤ÎÂ¿¤¯¤Ï¼ÂÌ¾¤òÉ½¤Ë½Ð¤µ¤º¤ËÀ¸¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢²¾¤ËÌ¾Á°¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤Ç¤â¡¢ÃËÀ¤ËÈæ¤Ù¤ì¤Ð¸·Ì©¤Ê»ËÎÁ¤Ï»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¤½¤ì¤Ï¡¢¤É¤ì¤À¤±ÍÌ¾¤Ê¿ÍÊª¤Ç¤âÆ±¤¸¤³¤È¤Ç¤¹¡£Ë¿Ã½¨µÈ¤ÎÀµ¼¼¤Ç¤¢¤ëÇ«¡¹¤â¡¢Àµ¼°¤ÊËÜÌ¾¤Ï¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢ËÜÍè¤ÎÌ¾Á°¤Ï¡Ö¤Í¡×¤Ç¤¢¤Ã¤¿²ÄÇ½À¤¬»ØÅ¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¼¼Ä®¸å´ü¤ÎµÜÃæµÏ¿¡Ø¸æÅòÅÂ¾å¤ÎÆüµ¡Ù¤Ë¤Ï¡¢µÜÃæ¤Î½÷Ë¼¤¿¤Á¤ÎÌ¾Á°¤¬µ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ÎÌ¾Á°¤ò¸«¤ë¤È¡Ö¤á¡×¤ä¡Ö¤Í¡×¤È¤¤¤Ã¤¿Ê¿²¾Ì¾°ì»ú¤Çµ¤¹Îã¤¬Â¿¤¤¡£¤³¤ì¤¬°¦¾Î¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢Ì¾Á°¤¬½Å¤Ê¤ê¡Ö¤á¤á¡×¡Ö¤Í¤Í¡×¤Ê¤É¤È¸Æ¤Ð¤ì¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¸½ºß¤Ç¤Ï¡Ö¡»¡»»Ò¡×¤È¤¤¤¦Ì¾Á°¤ò¤Ä¤±¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Åö»þ¤Ï¡¢¾åÎ®¤Î½÷ÀÌ¾¤Ë¤ÏºÇ¸å¤Ë¡Ö»Ò¡×¤¬ÉÕ¤µ¤ì¤ë¤Î¤¬°ìÈÌÅª¤Ç¤·¤¿¡£²¾¤ËÄ«Äî¤«¤éÌ¾¤¬Í¿¤¨¤é¤ì¤ë¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡ÖÇ«»Ò¡×¤Ê¤É¤ÈÉ½µ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¢¡½¨µÈ¤Ë°¦¤µ¤ì¤¿Â¦¼¼¤Î¡ÖÃã¡¹¡×¤Ï¡ÖÃã¡×¤À¤Ã¤¿¡©
¡¡½¨µÈ¤Ë°¦¤µ¤ì¤¿Â¦¼¼¤È¤·¤ÆÍÌ¾¤ÊÍäÅÂ¤ÎÌ¾¤â¡¢Æ±ÍÍ¤ËÊ£»¨¤Ç¤¹¡£
¡¡Èà½÷¤ÏÄÌ¾Î¡ÖÃã¡¹¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ËÜÌ¾¤«¤É¤¦¤«¤ÏÄê¤«¤Ç¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¸µ¤ÎÌ¾Á°¤Ï¤¿¤À¤Î¡ÖÃã¡×¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£
¡¡ÆÁÀî²È¹¯¤ÎÂ¦¼¼¤ÎÃæ¤Ë¤â¡Ö°¤Ãã¶É¡×¤ä¡ÖÃã°¤¶É¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë½÷À¤¬¤ª¤ê¡¢¡ÖÃã¡×¤È¤¤¤¦Ì¾¤Ï·è¤·¤ÆÄÁ¤·¤¤¤â¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÎã¤ò¸«¤Æ¤â¡¢ÀÎ¤ÎÆüËÜ¤Ç¤Ï¡¢½÷À¤ÎÌ¾Á°¤Ï¼ïÎà¤¬¤´¤¯¾¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¡¡»²¹Í¤Ë¤Ê¤ëÎã¤¬¡¢Î°µå²¦¹ñ¤Î½÷À¤ÎÌ¾Á°¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡¡¹¾¸Í»þÂå¤ÎÎ°µå¤Î½÷À¤ÎÌ¾Á°¤Ï¡¢¤Û¤È¤ó¤É¤¬¡Ö¥Ê¥Ù¡×¤È¡Ö¥Ä¥ë¡×¤È¤¤¤¦Æó¤Ä¤ÎÌ¾Á°¤ÇÀê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥Ê¥Ù¤Ï²ÆìÊý¸À¤Ç¡Ö¥Ê¥Ó¡¼¡×¡¢¥Ä¥ë¤Ï¡Ö¥Á¥ë¡×¤È¤Ê¤ê¡¢´ðËÜÅª¤Ë½÷À¤¿¤Á¤Ï¤½¤Î¤¤¤º¤ì¤«¤òÌ¾¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¡¡¤³¤ì¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë¡¢¡ÖÃã¡×¤È¤¤¤¦Ì¾¤¬½÷À¤Ë¤È¤Ã¤Æ°ìÈÌÅª¤ÊÌ¾Á°¤À¤Ã¤¿¤È¤¹¤ì¤Ð¡¢ÍäÅÂ¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¡¢¤³¤ÎÌ¾Á°¤¬Åö»þÂ¿¤¯¸«¤é¤ì¤ë¤³¤È¤âÉ¬¤º¤·¤âÉÔ»×µÄ¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¢¡Îã³°Åª¤ÊÂ¸ºß¤È¤·¤Æµó¤²¤é¤ì¤ë¤Î¤¬¡¢ºÙÀî¥¬¥é¥·¥ã
¡¡Îã³°Åª¤ÊÂ¸ºß¤È¤·¤Æµó¤²¤é¤ì¤ë¤Î¤¬¡¢ºÙÀî¥¬¥é¥·¥ã¤Ç¤¹¡£Èà½÷¤ÎËÜÍè¤ÎÌ¾Á°¤Ï¡Ö¤¿¤Þ¡×¤Ç¤·¤¿¡£¡Ö¤¿¤Þ¡×¤â°ìÈÌÅª¤Ê½÷À¤ÎÌ¾Á°¤Ç¤¹¤¬¡¢Èà½÷¤Î¾ì¹ç¤Ï¡Ö¤¿¤Þ¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡Ö¥¬¥é¥·¥ã¡×¤È¤·¤Æ¹¤¯ÃÎ¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¥¥ê¥·¥¿¥ó¤ÎÀöÎéÌ¾¤¬ÄÁ¤·¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤¬¡¢½÷À¤Ê¤Î¤Ë¼«Ê¬¤ÎÌ¾Á°¤¬ÃÎ¤ìÅÏ¤ë¤È¤¤¤¦Èó¾ï¤ËÆÃ°Û¤ÊÎã¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
