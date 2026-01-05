¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¡¡¥Ù¥Í¥º¥¨¥é¤ÎÂçÅýÎÎÂå¹Ô¤Ë¡ÖÂå½þ¤òÊ§¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡×¡¡¥¢¥á¥ê¥«¤Ë¶¨ÎÏ¤¹¤ë¤è¤¦·Ù¹ð
¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ï¡¢¥Ù¥Í¥º¥¨¥é¤ÇÂçÅýÎÎÂå¹Ô¤ËÇ¤Ì¿¤µ¤ì¤¿¥í¥É¥ê¥²¥¹ÉûÂçÅýÎÎ¤ËÂÐ¤·¡¢¡ÖÀµ¤·¤¤¤³¤È¤ò¤·¤Ê¤±¤ì¤ÐÂç¤¤ÊÂå½þ¤òÊ§¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È·Ù¹ð¤·¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Ø¤Î¶¨ÎÏ¤òµá¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ù¥Í¥º¥¨¥é¤Ç¤Ï¥Þ¥É¥¥¥íÂçÅýÎÎ¤Î¹´Â«¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢ºÇ¹âºÛÈ½½ê¤¬¥í¥É¥ê¥²¥¹ÉûÂçÅýÎÎ¤ËÂÐ¤·¤ÆÂçÅýÎÎ¿¦¤òÂå¹Ô¤¹¤ë¤è¤¦Ì¿¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥í¥É¥ê¥²¥¹»á¤Ï¥Þ¥É¥¥¥í»á¤ÎÂ¨»þ¤Î²òÊü¤òµá¤á¤ë¤Ê¤É¥¢¥á¥ê¥«¤Î°Õ¸þ¤Ë½¾¤ï¤Ê¤¤È¯¸À¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ï4Æü¡¢»¨»ï¡Ö¥¢¥È¥é¥ó¥Æ¥£¥Ã¥¯¡×¤ÎÅÅÏÃ¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ËÂÐ¤·¡¢¡ÖÈà½÷¤¬Àµ¤·¤¤¤³¤È¤ò¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢Èó¾ï¤ËÂç¤¤ÊÂå½þ¤òÊ§¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡£¤ª¤½¤é¤¯¥Þ¥É¥¥¥í»á¤è¤ê¤âÂç¤¤ÊÂå½þ¤À¡×¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥È¥é¥ó¥×»á¤Ï3Æü¤Ë¤â¥í¥É¥ê¥²¥¹»á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¥¢¥á¥ê¥«¤È¶¨ÎÏ¤¹¤ë°Ê³°¤ÎÁªÂò»è¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È»ØÅ¦¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢²þ¤á¤Æ¶¯¤¤É½¸½¤Ç¥¢¥á¥ê¥«¤Ø¤Î¶¨ÎÏ¤òÇ÷¤Ã¤¿¤«¤¿¤Á¤Ç¤¹¡£
°ìÊý¡¢¥ë¥Ó¥ª¹ñÌ³Ä¹´±¤Ï4Æü¡¢¥È¥é¥ó¥×»á¤¬¡Ö¥¢¥á¥ê¥«¤¬¥Ù¥Í¥º¥¨¥é¤ò±¿±Ä¤¹¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö¥Ù¥Í¥º¥¨¥é¤¬º£¸å¤É¤¦¿Ê¤à¤«¡¢Êý¸þÀ¤ò´ÉÍý¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Ë¤è¤ëÄ¾ÀÜÅý¼£¤òÈÝÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡£