Ì¾¸Å²°¿Í¤Î¿´°Õµ¤¤Ë´¥ÇÕ¡ª¡ØÌ¾¸Å²°¤Î¤ªÅÚ»ºÊÛÅö¡Ù¡ã¿ÍÀ¸ºÇ¸å¤Ë¿©¤Ù¤¿¤¤ÊÛÅö¤Ï¡©¡ä¡¿µ×½»¾»Ç·
¡½¡ÎÏ¢ºÜ¡Ø¸ÉÆÈ¤Î¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ëÊÛÅö¡Ù¡Ï¡½
¡Ø¸ÉÆÈ¤Î¥°¥ë¥á¡Ù¸¶ºî¼Ô¤Ç¡¢ÊÛÅöÂç¹¥¤¤Êµ×½»¾»Ç·¤¬¡Ö¿ÍÀ¸ºÇ¸å¤Ë¿©¤Ù¤¿¤¤ÊÛÅö¡×¤òÄÉ¤¤µá¤á¤ë¥°¥ë¥á¥¨¥Ã¥»¥¤¡£º£²ó¡Ø¸ÉÆÈ¤Î¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ëÊÛÅö¡Ù¤È¤·¤Æ¼è¤ê¾å¤²¤ë¤Î¤ÏÌ¾¸Å²°¤Î¤ªÅÚ»ºÊÛÅö¡£²Ì¤¿¤·¤Æ¡¢¤ªÌ£¤Ï¤¤¤«¤Ë¡©
¢¡¸ÉÆÈ¤Î¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ëÊÛÅö vol.11 ¡ÖÌ¾¸Å²°¤Î¤ªÅÚ»ºÊÛÅö¤ÇÆÝ¤à¡×
¡¡µ¢¤ê»Å»ö¤ÇÌ¾¸Å²°¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¡£»Å»öÀè¤ÇÊÛÅö¤¬½Ð¤¿¤¬¡¢¿©¤Ù¤ë»þ´Ö¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢³«¤±¤º¤Ë»ý¤Ã¤Æµ¢¤Ã¤Æ¤¤¿¡£
¡¡¼«Âð¤ËÌá¤Ã¤¿¤Î¤ÏÂçÁêËÐ¤ÎÀé½©³Ú¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿¸å¤À¤Ã¤¿¡£»ÄÇ°¡£À¸Ãæ·Ñ¤ò¸«¤Ê¤¬¤é¡¢¥Ó¡¼¥ë¤Ç¤â°û¤ß¤Ê¤¬¤é¤Î¤ó¤Ó¤ê¿©¤Ù¤¿¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤â¥Ó¡¼¥ë¤Ïµ¢¤ê¤Î¿·´´Àþ¤Ç°û¤ó¤Ç¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¤¢¤é¤¿¤á¤Æ´Ì¥Ó¡¼¥ë¤ò³«¤±¤Æ¤â¤è¤¤¤¬¡¢¤½¤ì¤â²¿¤«¤Ä¤Þ¤é¤Ê¤¤¡£Á´Á³´üÂÔ¤·¤Ê¤¤¤ÇÎäÂ¢¸Ë¤ò³«¤±¤¿¤é¡¢¤Ê¤ó¤ÈÈ¬³¤»³¤Î°ì¹çÉÓ¤¬¤¢¤ë¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡ª Ëº¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£Ãª¤«¤é¤Ü¤¿¼ò¡£
¡¡¤Ç¡¢¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤ËÊÛÅö¤òÃÖ¤¡¢È¬³¤»³¤ò¾®¤Ö¤ê¤ÎÃãÏÒ¤Ë¸·¤«¤ËÃí¤¤¤À¡£²¿¤«¡¢»×¤ï¤ÌÅ¸³«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿µ¤Ê¬¡£ÆÍÇ¡¡¢¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ëµ¤Ê¬¹â¤Þ¤ë¡£²¶¤ÎºÇ¸å¤ÎÊÛÅö¤Ï¡¢°Õ³°¤Ë¤âÌ¾¸Å²°¤á¤·¤À¤Ã¤¿¤«¡£¤½¤ì¤â¤è¤«¤í¤¦¡£
¡¡¤µ¤Æ¡¢Ç½½ñ¤¤òÆÉ¤Þ¤º¡¢Éõ¤ò²ò¤¯¡£¤µ¤Æ¤µ¤Æ¤§¡Á¡©
¡¡¤ª¤ª¡ª
¡¡¤³¤ì¤Ï°ì¿Í¤Ê¤Î¤Ë¤É¤è¤á¤¯¡£3¡ß3¤Î9Éô²°¤ËÊ¬¤±¤é¤ì¤¿¥ì¥¤¥¢¥¦¥È¤¬âÁ¤¤¡£
¡¡¤Þ¤ºÌÜ¤ò°ú¤¯¤Î¤¬»ÅÀÚ¤ê¤«¤é¤Ï¤ß½Ð¤·¤¿¥«¥Ä¤À¡£¤è¤¯¸«¤ë¤È´Ý¤¤¥«¥Ä¤¬2¥±¡£¤½¤¦¤¤¿¤«¡£¤½¤·¤Æ¾®ÂÞ¤ËÆþ¤Ã¤¿¡Ö¾¾±º¾¦Å¹¡×¤ÎÌ£¤ß¤½¡£¡ÖÈ¬ÃúÌ£Á¹»ÈÍÑ¡×¤È½ñ¤¤¤Æ¤¢¤ë¡£¤â¤Á¤í¤óÌ£Á¹¥«¥ÄÍÑ¤À¤í¤¦¡£¿´¤¬ÃÆ¤à¡£
¡¡¤½¤Î²¼¤Ë¤ÏÅ·¤à¤¹¤À¡£¤è¡¼¤·Ì¾¸Å²°¡£¥«¥Ä¤Î¾åÃÊ¤Ë¤¢¤ë¤Î¤Ï¡Ä¡Ä¤¤·¤á¤ó¤À¡ª ¤¤·¤á¤óÂç¹¥Êª¡ª¡¡¤·¤«¤·¤Ä¤æ¤¬¤Ê¤¤¡£¤³¤ì¤¤¤«¤Ë¿©¤¦¤Ù¤¤ä¡£
¡¡¤¢¤È¤Ï¡¢¼ÑÊª¡¢¾Æ¤»ª¡¢Íñ¾Æ¤¡¢¥«¥Þ¥Ü¥³¤È¡¢¤Þ¤¢ÉáÄÌ¤ÎËëÆâÊÛÅöÅª¡£
¡¡°ìÈÖ±¦Ã¼¤ÎÇò¤¤¤Î¤Ï¤Ê¤ó¤À¡£¤è¤¯¸«¤ë¤È¥Ó¥Ë¡¼¥ë¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤³¤Ë¾®¤µ¤ÊÊ¸»ú¤Ç¡Ö¤·¤í¡×¤ÈÏ¢Â³¤·¤Æ½ñ¤¤¤Æ¤¢¤ë¡£¤Ê¤Ë¤½¤ì¡© ¤·¤í¡©
¡¡²æËý¤Ç¤¤º¸¶ºàÎÁÌ¾³ÎÇ§¡£
¡¡¡Ä¡Ä¤¦¤¤¤í¤¦¡£¤¦¤¤¤í¤¦¤«¤¡¡£¤³¤ì¤¤¤é¤Ê¤¤¤Ê¤¡¡£Ã¯¤«¤Ë¤¢¤²¤ë¡£¤½¤ÎÃ¯¤«¤¬¤¤¤Ê¤¤¡£»Ä¤¹¤·¤«¡£¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ëÊÛÅö¤Ç¤¦¤¤¤í¤¦»Ä¤¹¤·¤«¡£¤Ê¤ó¤«ÌµÇ°¤À¡£¤Þ¤¢¤¤¤¤¡¢¤Û¤«¤ò¿©¤Ù¤Æ¤«¤é¹Í¤¨¤è¤¦¡£ÊÝÎ±¡£
¡¡¤Ä¤¤¤Ç¤Ë¸«¤Á¤ã¤Ã¤¿¡£¤¤·¤á¤ó¤Ï¡Ö¤¤·¤á¤ó¥µ¥é¥À¡×¤È½ñ¤¤¤Æ¤¢¤ë¡£¤Õ¡¼¤ó¡£¤½¤ì¤«¤é¿©¤Ù¤Æ¤ß¤ë¡£¡Ä¡Ä¤¢¡¢¤´¤ÞÌý¡£¤¢¤¢¤Í¡£¤½¤¦¤«¡£¤Þ¤¢¤Í¡¢½ÁÆþ¤ì¤ë¤ï¤±¤Ë¤â¤¤¤«¤Ê¤¤¤·¡¢Ì¾¸Å²°¤È¸À¤Ã¤¿¤é¤¤·¤á¤ó¤Ï³°¤»¤Ê¤¤¡¢¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬¤³¤³¤ËÃåÃÏ¤·¤¿¤«¡£¤¦¤à¡£¤¹¤´¤¯¤¦¤Þ¤¤¡¢¤È¤Ï¸À¤¨¤Ê¤¤¤¬¡¢°¤¯¤â¤Ê¤¤¡£ºî¤ê¼ê¤Î¹©É×¡¢¶ì½Â¤ÎÁªÂò¤Ë¡¢¤Þ¤º´¥ÇÕ¤À¡£¤½¤ÎÌ¾¸Å²°¿Í¤Î¿´°Õµ¤¤ò¤¤¤¿¤À¤¯¡£
¡¡¤¢¡¢Îä¤¨¤¿È¬³¤»³¤¦¤Þ¤¤¡ª Ì¾¸Å²°¤ÎÃÏ¼ò¤Ç¤Ê¤¯¤Æ¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤¤¬¡¢¤ä¤Ï¤ê¤¦¤Þ¤¤¡£¤³¤¦¤Ê¤ë¤È¡ÖÁ´¤Æ¤Î¤ª¤«¤º¤¬¼ò¤Îºè¤È¤·¤ÆÎ©¤Á¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡×¡£Ì£¤ÎÀ÷¤ß¤¿¼ÑÊª¤â¡¢±ö¤Ã¤Ñ¤¤»ª¤â¼Â¤Ë¤¤¤¤¥¢¥Æ¤À¡£¿¿¤óÃæ¤Ï¡Ö·Ü¤À¤·¿æ¤¹þ¤ß¤´ÈÓ¡×¤À¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤Ç¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¤À¤Ê¡£
¡¡Ì£Á¹¥«¥ÄÅ·¤à¤¹¡¢Ê¸¶ç¤Ê¤·¡£½¼¼ÂÈÕ»Á¤ÎÊÛÅö¼ò¤À¤Ã¤¿¡£ÂçËþÂ¡£»×¤¤»Ä¤¹¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡£¤¦¤¤¤í¤¦¡© ¸½ºß·Ð²á´Ñ»¡Ãæ¡£
