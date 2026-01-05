¡Ú¿ÆÆü²È¤ÇÁ´ÊÆ¶þ»Ø¤Î¥Ç¡¼¥¿¥µ¥¤¥¨¥ó¥Æ¥£¥¹¥È¤¬¶µ¤¨¤ë¡ÛÅê»ñ¤è¤ê°µÅÝÅª¤Ë½ÅÍ×¤Ê¤³¤È¡¦¥Ê¥ó¥Ð¡¼1
º£Ç¯¤³¤½Åê»ñ¤ÇÀ®¸ù¤·¤¿¤¤¡£¤Ç¤Ï¡¢¤É¤¦¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¤«¡© ¤½¤³¤Çº£²ó¤ÏYouTube¡ÖÎ¾³ØÄ¹ ¥ê¥Ù¥é¥ë¥¢¡¼¥ÄÂç³Ø¡×¤Ç¤â¾Ò²ð¤µ¤ì¤¿ÏÃÂê¤Î¥Ù¥¹¥È¥»¥é¡¼¡ØTHE WEALTH LADDER ÉÙ¤Î³¬ÃÊ ¨¡¨¡ »ñ»º¥ì¥Ù¥ë¤¬¾å¤¬¤êÂ³¤±¤ë¥·¥ó¥×¥ë¤ÊÀïÎ¬¡Ù¤È¡¢¡Ö¡Ø¶â»ý¤ÁÉã¤µ¤ó ÉÏË³Éã¤µ¤ó¡Ù°ÊÍè¤Î¾×·â¤Î½ñ¡ª¡×¤ÈÀä»¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡ØJUST KEEP BUYING ¼«Æ°Åª¤ËÉÙ¤¬Áý¤¨Â³¤±¤ë¡Ö¤ª¶â¡×¤È¡Ö»þ´Ö¡×¤ÎË¡Â§¡Ù¤ÎÃø¼Ô¥Ë¥Ã¥¯¡¦¥Þ¥¸¥å¡¼¥ê»á¤Ë¶ÛµÞ¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡£¥Ë¥Ã¥¯»á¤Ï²¿¤ò¸ì¤Ã¤¿¤Î¤«¡© ¡Ê¼èºà¡¿¹ñºÝ¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¡¡ÂçÌîÏÂ´ð¡¢¹½À®¡¿¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¼Ò½ñÀÒÊÔ½¸¶É¡Ë
¼ýÆþ¤³¤½ÉÙ¤Î¤ª¤â¤Ê¸»Àô
¡½¡½¡ØTHE WEALTH LADDER ¥¦¥§¥ë¥¹¡¦¥é¥À¡¼¡Ù¤Ë¡Ö¶µ°é¤Ï³ô¼°¤äºÄ·ô¤è¤êÍ¥¤ì¤¿»ñ»º¤À¡×¡ÊP153¡Ë¤È¤¢¤ê¡¢¾×·â¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¡£¡ÖÉÙ¤Î³¬ÃÊ¡×¤òÅÐ¤ë¤¦¤¨¤Ç¶µ°é¤¬¤É¤ì¤Û¤É½ÅÍ×¤«¡¢ÆüËÜ¤Î¿ÆÀ¤Âå¤ÎÆÉ¼Ô¤Ë¸þ¤±¤Æ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¤ª´ê¤¤¤Ç¤¤Þ¤¹¤«¡£
¥Ë¥Ã¥¯¡¦¥Þ¥¸¥å¡¼¥ê¡Ê°Ê²¼¡¢¥Ë¥Ã¥¯¡Ë¡¡¶µ°é¤¬¡ÖÉÙ¤Î³¬ÃÊ¡×¤Ë¤ª¤¤¤ÆÈó¾ï¤Ë½ÅÍ×¤Ê¤Î¤Ï¡¢¼ýÆþ¤³¤½¤¬ÉÙ¤Î¤ª¤â¤Ê¸»Àô¤À¤«¤é¤Ç¤¹¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¶µ°é¤Ï¡¢ÆÃ¤Ë¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¤Ï¼ýÆþ¤È¶¯¤¯Áê´Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ÆüËÜ¤Ç¤âÆ±¤¸¤è¤¦¤Ê·¹¸þ¤¬¤¢¤ë¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢»ä¤¬¸«¤¿¥Ç¡¼¥¿¤«¤é¤â¤½¤ì¤Ï¤Û¤Ü´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¤È¸À¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡¡¤¿¤À¤·¡¢¤³¤³¤Ç¸À¤¦¡Ö¶µ°é¡×¤Ï¡¢Âç³Ø¤Î³Ø°Ì¤À¤±¤ò»Ø¤¹¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¥¥ã¥ê¥¢¤ä¼ýÆþ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¼ÂÍÑÅª¤Ê¥¹¥¥ë¤ò¿È¤Ë¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤â´Þ¤ß¤Þ¤¹¡£
¡ØTHE WEALTH LADDER ¥¦¥§¥ë¥¹¡¦¥é¥À¡¼¡Ù¤Ç½Ò¤Ù¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢¼ýÆþ¤ÈÉÙ¤Ï¡¢¸Ä¿Í¶âÍ»¤ÎÃæ¤ÇºÇ¤â¶¯¤¤Áê´ØÀ¤ò»ý¤ÄÍ×ÁÇ¤Ç¤¹¡£
¡¡¥¢¥á¥ê¥«¡¢ÂæÏÑ¡¢¤½¤·¤ÆÂ¾¹ñ¤Î¥Ç¡¼¥¿¤ò¸«¤Æ¤â¤É¤³¤Ç¤âÆ±¤¸¤Ç¡¢¼ýÆþ¤¬¹â¤¤¿Í¤Û¤ÉÉÙ¤âÃÛ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Ä¤Þ¤ê¡¢ÉÙ¤òÁý¤ä¤·¤¿¤¤¤Ê¤é¡¢¤Þ¤º¼ýÆþ¤òÁý¤ä¤¹É¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Ç¤Ï¡¢¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ¼ýÆþ¤òÁý¤ä¤¹¤Î¤«¡©
¡¡¤½¤ì¤Ï¥¹¥¥ë¤ò¿È¤Ë¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤Ç¤¢¤ê¡¢¤½¤Î¤¿¤á¤ÎºÇÎÉ¤ÎÊýË¡¤Î1¤Ä¤¬¶µ°é¤Ç¤¹¡£
¡¡·Á¼°Åª¤Ê¶µ°é¤«¤É¤¦¤«¤Ë¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¡Ö³Ø¤Ö¤³¤È¡×¤³¤½¤¬¥«¥®¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
ÆüËÜ¤Î¿Æ¸æ¤µ¤ó¤Ø¤Î¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹
¡½¡½¤³¤ì¤«¤éÂ¿¤¯¤Î¿Í¤¬¼«Ê¬¤Ç¼ê¤òÆ°¤«¤·¤¿¤ê³Ø¤ó¤À¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢AI¤ËÍê¤Ã¤ÆÅú¤¨¤òÆÀ¤è¤¦¤È¤¹¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢Êª»ö¤òÈãÈ½Åª¤Ë¹Í¤¨¤ëÎÏ¤¬¼å¤Þ¤ê¤«¤Í¤Þ¤»¤ó¡£
¥Ë¥Ã¥¯¡¡¤½¤Î¤È¤ª¤ê¤Ç¤¹¡£
¡¡¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¶µ°é¤Î²ÁÃÍ¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç°Ê¾å¤Ë¹â¤¯¤Ê¤ë¤È»ä¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡³Î¤«¤Ëº£¡¢¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î½éµé¥ì¥Ù¥ë¤Î»Å»ö¤Ï¼«Æ°²½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢Ä¹¤¤»þ´Ö¤ò¤«¤±¤Æ¤·¤Ã¤«¤ê¤È³Ø¤ÓÂ³¤±¤Æ¤¤¿¿Í¡¢ÃÎ¼±¤òÀÑ¤ß½Å¤Í¤Æ¤¤¿¿Í¤Ï¡¢AI¤À¤±¤ËÍê¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢AI¤ò»È¤¤¤³¤Ê¤·¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Ê¤ê¤ÎÅú¤¨¤ò½Ð¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤½¤Î²¸·Ã¤ò¤è¤êÂç¤¤¯µý¼õ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡¡¤¿¤À¤·¡¢¤½¤Î³Ø¤Ó¤Ï¡È¿Æ¤¬³Ø¤ó¤Ç¤Û¤·¤¤¤³¤È¡É¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡È»Ò¤É¤â¼«¿È¤¬¼«Á³¤Ë¶½Ì£¤ò»ý¤Ä¤³¤È¡É¤Ë¸þ¤¤¤Æ¤¤¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤À¤«¤é¿Æ¸æ¤µ¤ó¤Ë¤Ï¡¢¡Ö»Ò¤É¤â¤¬³Ø¤Ö¤³¤È¤ò³Ú¤·¤á¤ëÊýË¡¡×¤ò¸«¤Ä¤±¤Æ¤Û¤·¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö°å¼Ô¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¡ÖÊÛ¸î»Î¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¤¤¤¦¿Æ¤Î´üÂÔ¤Ï¤¢¤ëÄøÅÙÍý²ò¤Ç¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤¬»Ò¤É¤â¤Î¶½Ì£¤È¹ç¤ï¤Ê¤¤¾ì¹ç¡¢ÌµÍý¤Ë²¡¤·¤Ä¤±¤Æ¤âÄ¹¤¯¤ÏÂ³¤¤Þ¤»¤ó¤·¡¢³Ú¤·¤á¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¹¥¤¤ÇÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ë¤ÏÀäÂÐ¤Ë¾¡¤Æ¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¶½Ì£¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢¤½¤ÎÊ¬Ìî¤ËÂ¾¤ÎÃ¯¤è¤ê¤âÄ¹¤¯´Ø¤ï¤êÂ³¤±¡¢·ë²Ì¤È¤·¤Æ¶¥ÁèÎÏ¤ò»ý¤Ä¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡»ä¼«¿È¡¢¸Ä¿Í¶âÍ»¡Ê¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ë¡¦¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥¹¡Ë¤¬Âç¹¥¤¤Ç¤¹¡£
¡¡¤À¤«¤é¡¢¤³¤ÎÊ¬Ìî¤Ç»ä¤ò¡ÈÂÇ¤ÁÉé¤«¤»¤ë¡É¿Í¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¤¤¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤ì¤Û¤É»ä¤Ï¤³¤Î¥¸¥ã¥ó¥ë¤Ë°µÅÝÅª¤Ê»þ´Ö¤òÈñ¤ä¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤Î¥¸¥ã¥ó¥ë¤Ç¤ÏÃ¯¤È¤Ç¤âÏÃ¤·¤Þ¤¹¤·¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â»þ´Ö¤ò¤«¤±¤ë¤³¤È¤Ë¶ì¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡»ä¤Ï¤³¤ÎÊ¬Ìî¤Î¶µ°é¤ò¤¹¤Ù¤ÆÆÈ³Ø¤Ç¿È¤Ë¤Ä¤±¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Àµ¼°¤Ê¹ÖµÁ¤ò¼è¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡Âç³Ø¤Ç·ÐºÑ³Ø¤òÀì¹¶¤·¤¿¤Î¤ÇÂ¿¾¯´ØÏ¢À¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ì°Ê¾å¤Ë¡¢¼«Ê¬¤ÇËÄÂç¤Ê»þ´Ö¤ò¤«¤±¤Æ³Ø¤ó¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤ÎÀÑ¤ß½Å¤Í¤¬¡¢º£¤Î»ä¤Î»Å»ö¤Ë·ë¤Ó¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¤³¤ì¤Ï»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ë¤âÆ±¤¸¤è¤¦¤ËÉ½¤ì¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡¡ËÜÅö¤Ë¹¥¤¤Ê¤³¤È¤Ê¤é¡¢¼«Á³¤È»þ´Ö¤ò»È¤¦¡£
¡¡¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¿Æ¸æ¤µ¤ó¤Ø¤Î¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢
¡Ö»Ò¤É¤â¤¬¿´¤«¤é¹¥¤¤À¤È»×¤¨¤ë³Ø¤Ó¤ò¸«¤Ä¤±¤µ¤»¤Æ¤¢¤²¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×
¡¡¤È¸À¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¤³¤ì¤«¤éÉ¬Í×¤È¤µ¤ì¤ë¡Ö¥Á¥«¥é¡×¤È¤Ï¡©
¡½¡½Âç³Ø¤òÂ´¶È¤·¤¿¿Í¤Ç¤µ¤¨¡¢AI¤Ë»Å»ö¤¬Ã¥¤ï¤ì¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¿´ÇÛ¤·¡¢Âç³Ø¤Ç³Ø¤Ö¤³¤È¼«ÂÎ¤¬º£¸å°ÕÌ£¤ò¤Ê¤µ¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤ÈÉÔ°Â¤Ë´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Ë¥Ã¥¯¡¡¤½¤ì¤Ï¡¢¤¢¤Ê¤¿¤¬¤É¤ÎÊ¬Ìî¤Ë¤¤¤ë¤«¤Ë¤â¤è¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡³Î¤«¤Ë¡¢°ìÉô¤ÎÎÎ°è¤Ç¤Ï¤¢¤Þ¤ê´ØÏ¢¤¬¤Ê¤¤¾ì¹ç¤â¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡¡¤·¤«¤·»ä¤Ï¡¢¤½¤ì¤Ç¤â¹¤¤»ëÌî¤Ç¶µ°é¤ò¼õ¤±¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¼ýÆþµ¡²ñ¤¬Â¸ºß¤¹¤ë¤Î¤«¤òÍý²ò¤·¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤ÏÈó¾ï¤Ë½ÅÍ×¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¥ì¥Ù¥ë¤Î¥×¥í¥°¥é¥Þ¡¼¤Ç¡ÖÂ¿¾¯¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡×ÄøÅÙ¤Ç¤Ï¡¢AI¤¬Â¿¤¯¤Îºî¶È¤òÂåÂØ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿º£¡¢¤â¤¦ÄÌÍÑ¤·¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¾¯¤Ê¤¯¤È¤â½éµé¥ì¥Ù¥ë¤Ç¤Ï¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡¡¤è¤ê¹âÅÙ¤Ç¿¼¤¤Íý²ò¤¬É¬Í×¤ÊÎÎ°è¤Ç¤Ï¡¢¿Í´Ö¤¬ÌäÂê¤ò¹Í¤¨¡¢¤è¤êÌÀ³Î¤Ë»×¹Í¤¹¤ëÎÏ¤¬µá¤á¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¶µ°é¤ò¼õ¤±¡¢·Ð¸³¤òÀÑ¤ß¡¢¤½¤ÎÎÎ°è¤Ë¿¼¤¯Æþ¤ê¹þ¤à¤³¤È¤ÏÄ¹´üÅª¤Ë¸«¤ÆÂç¤¤Ê²ÁÃÍ¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
ÆüËÜ¤ÎÆÉ¼Ô¤ËÅÁ¤¨¤¿¤¤ºÇ½ÅÍ×¥Ý¥¤¥ó¥È
¡½¡½¡Ö³Ø¤ÓÂ³¤±¡¢Çã¤¤Â³¤±¤è¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤Í¡£
ÆüËÜ¤ÎÅê»ñ²È¤¬¤¢¤Ê¤¿¤Î¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ò2026Ç¯¤ÎÅê»ñÀïÎ¬¤Ë³è¤«¤¹¤È¤·¤¿¤é¡¢¡Ö»ñ»º¤Î1±ß¤¿¤ê¤È¤â¥à¥À¤Ë¤»¤ºÇã¤¤Â³¤±¡¢Åê»ñ¤»¤è¡×¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¥Ë¥Ã¥¯¡¡¤¤¤¤¤¨¡£¤½¤¦¤Ï¸À¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡Í¾¾ê»ñ¶â¤¬¤¢¤ë¤Ê¤éÅê»ñ¤¹¤ë¤Î¤Ï¤¤¤¤¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤ò»Ô¾ì¤ËÆÍ¤Ã¹þ¤àÉ¬Í×¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡ÆüËÜ¤ÎÆÉ¼Ô¤ËÅÁ¤¨¤¿¤¤ºÇ½ÅÍ×¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤ÎÆÉ¼Ô¤Ë¸À¤¦¤³¤È¤ÈÆ±¤¸¤Ç¤¹¡£
¡¡Åê»ñ¤è¤ê¤â¤Þ¤º¡È¥¥ã¥ê¥¢¡É¤¬Âç»ö¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡Â¿¤¯¤Î¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¥Ý¡¼¥È¥Õ¥©¥ê¥ª¤è¤ê¤âµëÍ¿½êÆÀ¤Î¤Û¤¦¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£
¡¡ÆÃ¤Ë¥¥ã¥ê¥¢¤Î½é´üÃÊ³¬¤Ç¤Ï¡¢¼ýÆþ¤³¤½¤¬ÉÙ¤ÎÅÚÂæ¤À¤«¤é¤Ç¤¹¡£
¡¡¤É¤ó¤Ê¹ñ¤Î¥Ç¡¼¥¿¤ò¸«¤Æ¤â¡¢¼ýÆþ¤È»ñ»º¤ÎÁê´Ø¤ÏÈó¾ï¤Ë¶¯¤¤¡£
¡¡¤À¤«¤é¤³¤½¡¢Ä¹´üÅª¤Ë¼ýÆþ¤ò¿¤Ð¤¹¤¿¤á¤Î¹ÔÆ°¡½¡½¥¥ã¥ê¥¢·ÁÀ®¤Ç¤âÉû¶È¤Ç¤â¡½¡½¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿ÅØÎÏ¤¬¡¢¤É¤ó¤ÊÅê»ñÀïÎ¬¤è¤êÂç¤¤Ê±Æ¶Á¤ò»ý¤Á¤Þ¤¹¡£
¡¡¤â¤Á¤í¤ó¡¢»ä¤Ï¡ØJUST KEEP BUYING¡Ù¤ÎÅê»ñÅ¯³Ø¤ò´«¤á¤Þ¤¹¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¤½¤ì¤¬µ¡Ç½¤¹¤ë¤Î¤Ï¡ÖÇã¤¤Â³¤±¤ë¤¿¤á¤Î¼ýÆþ¤¬¤¢¤ë¿Í¡×¤À¤±¤Ç¤¹¡£
¡¡¼ýÆþ¤¬¤Ê¤±¤ì¤ÐÅê»ñ¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¤Ä¤Þ¤ê¡¢Åê»ñ¤òÀ®¤êÎ©¤¿¤»¤ë¡ÈÁ°Äó¾ò·ï¡É¤È¤·¤Æ¡¢¤Þ¤º¡Ö¼ýÆþ¡×¤¬É¬Í×¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤À¤±¤ÏËº¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ÊËÜ¹Æ¤Ï¡ØTHE WEALTH LADDER ÉÙ¤Î³¬ÃÊ ¨¡¨¡ »ñ»º¥ì¥Ù¥ë¤¬¾å¤¬¤êÂ³¤±¤ë¥·¥ó¥×¥ë¤ÊÀïÎ¬¡Ù¤ÎÃø¼Ô¥Ë¥Ã¥¯¡¦¥Þ¥¸¥å¡¼¥ê»á¤Ø¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ò¤â¤È¤Ë¹½À®¤·¤Þ¤·¤¿¡Ë
Â³¤¤Ï¤³¤Á¤é¡Ê¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¡¦¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ø¤Î²ñ°÷ÅÐÏ¿¤¬É¬Í×¤Ê¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡Ë