ÊÆ·³¤Î¥Ù¥Í¥º¥¨¥é¹¶·â¤ÇÌ±´Ö¿Í´Þ¤á80¿Í»àË´¤«¡ÄÂçÅýÎÎ·Ù¸îÉôÂâ¤âÂ¿¤¯¤¬µ¾À·¤Ë¡¡¥Þ¥É¥¥¥íÂçÅýÎÎ¤Ï¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯Ï¢Ë®ÃÏºÛ¤Ë½é½ÐÄî¤Ø

¥¢¥á¥ê¥«·³¤Ë¤è¤ë¥Ù¥Í¥º¥¨¥é¤Ø¤ÎÂçµ¬ÌÏ¤Ê¹¶·â¤Ç¾¯¤Ê¤¯¤È¤â80¿Í¤¬»àË´¤·¤¿¤È¥¢¥á¥ê¥«¥á¥Ç¥£¥¢¤¬Êó¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ù¥Í¥º¥¨¥é¤Î¥Ñ¥É¥ê¥Î¹ñËÉÁê¤Ï4Æü¡¢¥¢¥á¥ê¥«·³¤Î¹¶·â¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¥Þ¥É¥¥¥íÂçÅýÎÎ·Ù¸îÉôÂâ¤ÎÂ¿¤¯¤¬»àË´¤·¤¿¤È½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¡¦¥¿¥¤¥à¥º¤Ï¥Ù¥Í¥º¥¨¥é¤Î¹â´±¤ÎÏÃ¤È¤·¤Æ¹¶·â¤Ë¤è¤Ã¤ÆÌ±´Ö¿Í¤ò´Þ¤á¾¯¤Ê¤¯¤È¤â80¿Í¤¬»àË´¤·¤¿¤ÈÊó¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Þ¥É¥¥¥íÂçÅýÎÎ¤Î¹´Â«¤ò¼õ¤±¡¢¥Ù¥Í¥º¥¨¥é¤ÎºÇ¹âºÛ¤Ï3Æü¤Ë¥í¥É¥ê¥²¥¹ÉûÂçÅýÎÎ¤ËÂÐ¤·»ÃÄêÂçÅýÎÎ¤Ø¤Î½¢Ç¤¤òÌ¿¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¥Ñ¥É¥ê¥Î¹ñËÉÁê¤Ï¤³¤Î·èÄê¤ò»Ù»ý¤·¡¢¼ç¸¢¤ò³ÎÊÝ¤¹¤ë¤¿¤áÁ´ÅÚ¤Ç·³¤òÆ°°÷¤·¤¿¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ËãÌôÌ©Çä¤Ê¤É¤ò¶¦ËÅ¤·¤¿ºá¤Çµ¯ÁÊ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥Þ¥É¥¥¥íÂçÅýÎÎ¤Ï5ÆüÀµ¸á¡¢ÆüËÜ»þ´Ö¤¢¤¹Ì¤ÌÀ¤Ë¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤ÎÏ¢Ë®ÃÏºÛ¤Ë½é¤á¤Æ½ÐÄî¤¹¤ëÍ½Äê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£