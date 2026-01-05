【雪雨情報】きょう（5日）は「寒の入り」→8日（木）ごろ日本海側を中心に大雪か 【気象庁 雪雨シミュレーション/5日・午前9時更新】
きょう（５日）は二十四節気の「小寒」で寒の入り…
気象庁によりますと、全国的にあさって（７日）にかけて、強風や風雪・高波に注意が必要だということです。
【画像をみる】8日（木）ごろ日本海側を中心に大雪か 5日～9日にかけての「雪雨シミュレーション」
北日本はあさって（７日）にかけて、東日本の日本海側ではあす（６日）にかけて、大雪や交通障害に注意・警戒し、北～西日本にかけて、落雷や突風、降ひょう、急な強い雨、局地的には竜巻などの激しい突風に注意するよう注意を呼び掛けています。
また、北陸地方の地盤の緩んでいる地域では土砂災害にも注意、北海道地方ではあさって（７日）は風雪や高波にも注意・警戒が必要だとしています。
雪と雨のシミレーションをみると、今月８日ごろ、北陸地方を中心に大雪のおそれ、東北や中国地方でも雪の予想となっているため、今後の気象情報に注意してください。
