東京市場 ピボット分析（資源国通貨）
ピボット分析
オージードル
終値0.6693 高値0.6707 安値0.6668
0.6750 ハイブレイク
0.6728 抵抗2
0.6711 抵抗1
0.6689 ピボット
0.6672 支持1
0.6650 支持2
0.6633 ローブレイク
キーウィドル
終値0.5768 高値0.5778 安値0.5751
0.5807 ハイブレイク
0.5793 抵抗2
0.5780 抵抗1
0.5766 ピボット
0.5753 支持1
0.5739 支持2
0.5726 ローブレイク
ドルカナダ
終値1.3733 高値1.3748 安値1.3701
1.3801 ハイブレイク
1.3774 抵抗2
1.3754 抵抗1
1.3727 ピボット
1.3707 支持1
1.3680 支持2
1.3660 ローブレイク
