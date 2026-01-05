東京市場　ピボット分析（資源国通貨）
ピボット分析

オージードル
終値0.6693　高値0.6707　安値0.6668

0.6750　ハイブレイク
0.6728　抵抗2
0.6711　抵抗1
0.6689　ピボット
0.6672　支持1
0.6650　支持2
0.6633　ローブレイク

キーウィドル
終値0.5768　高値0.5778　安値0.5751

0.5807　ハイブレイク
0.5793　抵抗2
0.5780　抵抗1
0.5766　ピボット
0.5753　支持1
0.5739　支持2
0.5726　ローブレイク

ドルカナダ
終値1.3733　高値1.3748　安値1.3701

1.3801　ハイブレイク
1.3774　抵抗2
1.3754　抵抗1
1.3727　ピボット
1.3707　支持1
1.3680　支持2
1.3660　ローブレイク