ＮＹ原油 時間外取引 下落、ベネズエラの生産量は世界の供給量の1%未満 ＮＹ原油 時間外取引 下落、ベネズエラの生産量は世界の供給量の1%未満

リンクをコピーする みんなの感想は？

ＮＹ原油 時間外取引 下落、ベネズエラの生産量は世界の供給量の1%未満



東京時間08:20現在

ＮＹ原油先物2 26月限（ＷＴＩ）（時間外取引）

1バレル＝56.98（-0.34 -0.59%）



NY原油価格は下落して始まっている。米国がベネズエラを攻撃し大統領を拘束、同国を運営すると発表したことで地政学リスクが高まっている。ただ、時間外で原油は下落。



米国の攻撃もベネズエラ石油関連インフラへの影響は特になく、主要施設や油田地帯は引き続き稼働可能。ベネズエラはかつて石油生産大国だったが過去20年間で生産量は急減、現在では世界の供給量の1%にも満たないため原油市場への影響は限定的で、今年も世界的に原油供給超過になるとの見方。

外部サイト