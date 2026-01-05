２日の主要国際商品市況
・ＮＹ原油先物期近（ＷＴＩ）
１バレル＝５７．３２ドル（－０．１０ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝４３２９．６ドル（－１１．５ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝７０５５．６セント（＋４２．２セント）
・シカゴ小麦先物期近
１ブッシェル＝５０６．５０セント（－０．５０セント）
・シカゴコーン先物期近
１ブッシェル＝４３７．５０セント（－２．７５セント）
・シカゴ大豆先物期近
１ブッシェル＝１０２９．５０セント（－１．００セント）
・ＣＲＢ指数
２９７．８２（－０．９６）
出所：MINKABU PRESS
