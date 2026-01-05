２日の米株式市場の概況、ＮＹダウ３１９ドル高 ナスダックは小幅に５日続落 ２日の米株式市場の概況、ＮＹダウ３１９ドル高 ナスダックは小幅に５日続落

２日の米株式市場では、ＮＹダウが前日比３１９．１０ドル高の４万８３８２．３９ドルと５日ぶりに反発した。新規材料が乏しいなかで、景気敏感株を中心に買い戻しが優勢となりＮＹダウを押し上げた。半導体株が頑強な動きをみせたものの、ナスダック総合株価指数は小幅安となった。



ゴールドマン・サックス・グループ＜GS＞やキャタピラー＜CAT＞、ボーイング＜BA＞が買われ、アンダー・アーマー＜UAA＞やジョビー・アビエーション＜JOBY＞、ニュースケール・パワー＜SMR＞が株価水準を切り上げた。一方、セールスフォース＜CRM＞が売られ、ウォルト・ディズニー＜DIS＞やトラベラーズ＜TRV＞が軟調。プログレッシブ＜PGR＞が下値を探り、クラビヨ＜KVYO＞が大幅安となった。



ナスダック総合株価指数は６．３７ポイント安の２万３２３５.６２と小幅に５日続落した。マイクロソフト＜MSFT＞やテスラ＜TSLA＞、アマゾン・ドット・コム＜AMZN＞が冴えない展開。ネットフリックス＜NFLX＞やクラウドストライク・ホールディングス＜CRWD＞が値を下げ、アップラビン＜APP＞やリキディア＜LQDA＞が急落した。半面、エヌビディア＜NVDA＞がしっかり。アドバンスト・マイクロ・デバイシズ＜AMD＞やマイクロン・テクノロジー＜MU＞、インテル＜INTC＞が大幅高となり、ナビタス・セミコンダクター＜NVTS＞やサンディスク＜SNDK＞、オンダス・ホールディングス＜ONDS＞が急伸した。



出所：MINKABU PRESS