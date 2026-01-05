¥½¥·¥¨¥ÀvsA¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼ »î¹çµÏ¿
¡Ú¥é¡¦¥ê¡¼¥¬Âè18Àá¡Û(¥¢¥Î¥¨¥¿)
¥½¥·¥¨¥À 1-1(Á°È¾0-0)A¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼
<ÆÀÅÀ¼Ô>
[¥½]¥´¥ó¥µ¥í¡¦¥²¥Ç¥¹(55Ê¬)
[A]¥¢¥ì¥¯¥µ¥ó¥Ç¥ë¡¦¥»¥ë¥í¡¼¥È(50Ê¬)
<·Ù¹ð>
[¥½]¥´¥ó¥µ¥í¡¦¥²¥Ç¥¹(13Ê¬)¡¢¥É¥¥¥¤¥§¡¦¥Á¥ã¥ì¥¿¡¦¥Ä¥¡¥ë(45Ê¬+2)¡¢¥ß¥±¥ë¡¦¥ª¥ä¥ë¥µ¥Ð¥ë(75Ê¬)
[A]¥Þ¥Ã¥Æ¥ª¡¦¥ë¥Ã¥¸¥§¡¼¥ê(44Ê¬)¡¢¥¸¥ã¥³¥â¡¦¥é¥¹¥Ñ¥É¡¼¥ê(78Ê¬)
´Ñ½°:31,576¿Í
¨¦¥½¥·¥¨¥Àµ×ÊÝ·ú±Ñ¡¢A¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼Áê¼ê¤ËÀäÌ¯Æ±ÅÀ¥¢¥·¥¹¥È!! ¿·ÂÎÀ©½é¿Ø¤Ï¾å¡¹¤Î¥É¥í¡¼
¥½¥·¥¨¥À 1-1(Á°È¾0-0)A¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼
<ÆÀÅÀ¼Ô>
[¥½]¥´¥ó¥µ¥í¡¦¥²¥Ç¥¹(55Ê¬)
[A]¥¢¥ì¥¯¥µ¥ó¥Ç¥ë¡¦¥»¥ë¥í¡¼¥È(50Ê¬)
<·Ù¹ð>
[¥½]¥´¥ó¥µ¥í¡¦¥²¥Ç¥¹(13Ê¬)¡¢¥É¥¥¥¤¥§¡¦¥Á¥ã¥ì¥¿¡¦¥Ä¥¡¥ë(45Ê¬+2)¡¢¥ß¥±¥ë¡¦¥ª¥ä¥ë¥µ¥Ð¥ë(75Ê¬)
[A]¥Þ¥Ã¥Æ¥ª¡¦¥ë¥Ã¥¸¥§¡¼¥ê(44Ê¬)¡¢¥¸¥ã¥³¥â¡¦¥é¥¹¥Ñ¥É¡¼¥ê(78Ê¬)
´Ñ½°:31,576¿Í
¨¦¥½¥·¥¨¥Àµ×ÊÝ·ú±Ñ¡¢A¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼Áê¼ê¤ËÀäÌ¯Æ±ÅÀ¥¢¥·¥¹¥È!! ¿·ÂÎÀ©½é¿Ø¤Ï¾å¡¹¤Î¥É¥í¡¼