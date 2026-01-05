アストロズ移籍が決まった今井達也投手（27）が4日（日本時間5日）、NFLヒューストン・テキサンズの本拠NRGスタジアムを訪れ、インディアナポリス・コルツとの試合を観戦した。

今井は代理人を務めるスコット・ボラス氏、アストロズのジム・クレイン・オーナーと試合を観戦。大型ビジョンで紹介されると、両手を突き上げ、人差し指と小指だけを出す「H（ヒューストン）」ポーズを披露し、会場を沸かせた。

5日米中部時間午後1時（日本時間同6日午前4時）に本拠ダイキン・パークで入団会見が行われる予定で、一足早くヒューストンでお目見えとなった。

西武からポスティングシステムでメジャー移籍を目指していた今井はアストロズと3年総額5400万ドル（約84億7800万円）で契約合意。当初から日本選手が在籍していない球団への移籍を望んでいた。

今オフ、ア軍は5年連続2桁勝利の先発左腕バルデスがFAとなり、先発投手は補強ポイントだった。昨年、ポストシーズン（PS）進出が8年連続でストップしたが、直近9年間で7度の地区優勝を誇る強豪で、4年ぶり3度目の世界一へ、今井が重要なピースになる。