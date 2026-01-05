スポーツ専門サイト「ジ・アスレチック」は4日（日本時間5日）、関係者の話として、ヤンキースが先発投手をもう1人補強するためトレード市場で積極的に動いていると報じた。

最優先候補とみられているのが、マーリンズのエドワード・カブレラ投手（27）だ。21年にメジャーデビューを果たしたカブレラは2025年にキャリア最多となる137回2/3を投げ、防御率3.53、150奪三振を記録。2028年シーズンまで球団に保有権が残っている。年明けとともにリーグ全体で獲得交渉が活発化する中、ヤンキースは複数の球団や代理人と接触を続けている。昨季17勝を挙げ、ナ・リーグ最多勝に輝いたブルワーズのエース、フレディ・ペラルタ（29）についても引き続き協議を行っているという。

ヤンキースは、先発投手のゲリット・コール、カルロス・ロドン、クラーク・シュミットの3人がいずれも肘の手術からの回復途上にあり、シーズン開幕に間に合わない見込みだ。このため、先発投手の補強は急務となっている。

ブライアン・キャッシュマンGMは先月のウインターミーティングで、開幕前に先発投手をもう1人加えたいと「強く望んでいる」と報道陣に語っていた。