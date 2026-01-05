My Hair is Badの新曲「ここで暮らしてるよ」が、ドラマ『探偵さん、リュック開いてますよ』の主題歌に決定した。My Hair is Badが地上波ドラマに楽曲を書き下ろすのは今回が初となる。

テレビ朝日系2026年1月期金曜ナイトドラマ『探偵さん、リュック開いてますよ』は、2026年1月9日から放送スタートする。テレビ朝日ドラマ初主演の松田龍平が企画段階から参加、脚本・監督の沖田修一とのタッグで生まれた新感覚のほっこりミステリーだ。小さな田舎町・西ヶ谷温泉を舞台に、探偵兼発明家の一ノ瀬洋輔(松田龍平)のもとへ次々と舞い込むヘンテコな依頼を奇想天外な方法でゆる〜く解決していく、ゆるさ満載だけど時に笑えて涙する…ハートウォーミングな物語として届けられる。

本日1月5日よりMy Hair is Badによる書き下ろし主題歌「ここで暮らしてるよ」の一部を聴くことができる『探偵さん、リュック開いてますよ』予告映像がドラマ公式SNSアカウントにて公開となった。

以下にドラマ主題歌に関するMy Hair is Badの椎木知仁、主演の松田龍平、脚本・監督の沖田修一のコメントをお届けしたい。

「”頑張りすぎない を 頑張る。”

派手で豪華な暮らしは羨ましいし、

たくさんの人や物に囲まれている人は眩しいです。

でもたとえ地味でも、

その中にいちいち小さな幸せを見つけられたら。

ほんの少ししかなくても、

ひとつひとつを大切にできたら。

誰とも比べることなく、

暮らしはゆるやかできっと素敵なものになると信じてます。

この曲の最後の一行に「どうか健やかにマイペースで」と書きました。

投げやりにならず、

開き直るみたいに肩の力を抜いて、

好きな歩幅で過ごしていけるような、

そんな願いを込めて、

この言葉で曲を締めくくりました。

「ここで暮らしてるよ」を書くキッカケをいただけたことを感謝していますし、主題歌を任せてもらえて光栄です。

ドラマの放送もとっても楽しみにしています」

──My Hair is Bad 椎木知仁

「今回のドラマの雰囲気にピッタリな曲でした。1人また1人と仲間が集まって、最後は皆で肩を組みながら歌いたくなるような、そんな余韻を残してくれそうです。ドラマの放送と一緒にお楽しみ下さい」

──松田龍平

「みんなといると楽しい。このドラマの根本的な呑気さと、明るさに満ちた曲で、聴いているだけで、とても朗らかな気持ちになります。ドラマの世界観にはもちろんですが、それを抜きにしても、ずっと口ずさみたくなるような曲で、My Hair is Badさんたちが、ドラマを想いながら、作ってくださった、この「ここで暮らしてるよ」で、ドラマを締め括ったりできるのを、とても嬉しく、幸せに思いました」

──沖田修一監督

■ドラマ『探偵さん、リュック開いてますよ』

テレビ朝日系2026年1月期 金曜ナイトドラマ

2026年1月9日(金)スタート

※毎週金曜 よる11:15〜深夜0:15

テレビ朝日系24局 (※一部地域を除く)

▼キャスト

松田龍平 郄橋ひかる 大倉孝二 水澤紳吾 片山友希 光石 研

▼スタッフ

企画：松田龍平 沖田修一

脚本：沖田修一 近藤啓介 守屋文雄

音楽：池永正二

監督：沖田修一 近藤啓介 東かほり

企画協力：安藤泉美(オフィス作)

プロデューサー：藤崎絵三(テレビ朝日) 山本喜彦(MMJ) 森 一季(MMJ)

制作：テレビ朝日・MMJ

・公式サイト：https://www.tv-asahi.co.jp/tanteisan/

・公式X：https://x.com/tanteisan_ex

・公式Instagram：https://www.instagram.com/tanteisan_ex

・公式TikTok： https://www.tiktok.com/@tanteisan_ex

・TVer：https://tver.jp/series/sra88gak1p

