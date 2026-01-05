µ×ÊÝ·ú±Ñ¤Î¶Ë¾å¥Ñ¥¹¤Ë¡Ö»þ¤¬»ß¤Þ¤Ã¤¿¡×¡¡³Ê¾åÁê¼ê¤Ë¥¢¥·¥¹¥È¡ÄÄ¶Àäµ»¹ª¤Ë¥Õ¥¡¥ó¶½Ê³¡Ö¤Û¤ì¤Ü¤ì¤¹¤ë¡×
¥¢¥È¥ì¥Æ¥£¥³¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¥ÉÀï¤ÇÆ±ÅÀÃÆ¤ò¥¢¥·¥¹¥È
¡¡¥¹¥Ú¥¤¥ó1Éô¥ì¥¢¥ë¡¦¥½¥·¥¨¥À¤ÎÆüËÜÂåÉ½MFµ×ÊÝ·ú±Ñ¤Î1ËÜ¤Î¥Ñ¥¹¤¬ÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¸½ÃÏ»þ´Ö1·î4Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥é¡¦¥ê¡¼¥¬Âè18Àá¤Î¥¢¥È¥ì¥Æ¥£¥³¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¥ÉÀï¡£µ×ÊÝ¤¬Æ±ÅÀÃÆ¤ò±é½Ð¤·¤¿¥Ñ¥¹¤¬¡Ö¤Û¤ì¤Ü¤ì¤¹¤ë¡×¤ÈÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Ú¥Ã¥ì¥°¥ê¡¼¥Î¡¦¥Þ¥¿¥é¥Ã¥Ä¥©¿·´ÆÆÄ¤Î½é¿Ø¤È¤Ê¤Ã¤¿°ìÀï¤Ç¡¢µ×ÊÝ¤ÏÀèÈ¯¡£³Ê¾å¤Î¥¢¥È¥ì¥Æ¥£¥³¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¤Ë¸åÈ¾5Ê¬¤ËÀèÀ©¤òµö¤·¤¿¤¬¡¢Ä¾¸å¤ÎÆ±10Ê¬¤Ëµ×ÊÝ¤¬¡ÈÌ¥¤»¤¿¡É¡£
¡¡¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤«¤é±¦¥µ¥¤¥É¤òÈ´¤±½Ð¤¹¤È¡¢¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¡¼¥¨¥ê¥¢¤Ø¥É¥ê¥Ö¥ë¤Ç¿ÊÆþ¡£¼¡¤Î½Ö´Ö¡¢º¸Â¤Î¥¢¥¦¥È¥µ¥¤¥É¤ÇDF3¿Í¤Î´Ö¤òÈ´¤¯¥é¥¹¥È¥Ñ¥¹¡£¤³¤ì¤ò¼õ¤±¤¿MF¥´¥ó¥µ¥í¡¦¥°¥¨¥Ç¥¹¤¬±¦Â¤Ç¥´¡¼¥ë¤Ø½³¤ê¹þ¤ß¡¢Æ±ÅÀ¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤¤¤¿¡£µ×ÊÝ¤Ï¤³¤ì¤Çº£µ¨2¥¢¥·¥¹¥ÈÌÜ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡DAZN¸ø¼°X¤Ç¤³¤Î·Ý½ÑÅª¤Ê¥Ñ¥¹¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤ë¤È¡¢¥Õ¥¡¥ó¤â¶ÃØ³¡£¡Ö»þ¤¬»ß¤Þ¤Ã¤¿´¶³Ð¡×¡Ö¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¢¥·¥¹¥È¡×¡Ö¤è¤¯¸«¤¨¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢¤½¤³¤òÄÌ¤¹µ»½Ñ¡×¡Ö°ìÎ®¤¹¤®¤ë¡×¡ÖÈþ¤·¤¤¡×¡Ö´°àú¤¹¤®¤ë¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤¬ÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£
¡¡µ×ÊÝ¤ÏÁ°Àá¤Î¥ì¥Ð¥ó¥ÆÀï¤Ç³«ËëÀï°ÊÍè¤Î¥´¡¼¥ë¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£ËÌÃæÊÆ¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¥¤¥ä¡¼¤Î½éÀï¤Ç¤â¥¢¥·¥¹¥È¤òµÏ¿¤·¡¢´°Á´Éü³è¤ò°õ¾ÝÉÕ¤±¤¿¡£¡ÊFOOTBALL ZONEÊÔ½¸Éô¡Ë