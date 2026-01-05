¡Ö¤Õ¤¶¤±¤ì¤ÐÄË¤¤ÌÜ¤ò¸«¤ë¡×·Ù¹ðÈô¤Ð¤·¤¿¥Û¥ï¥¤¥È¥Ï¥¦¥¹¡ÄÀ¤³¦¤Î·Ù»¡¡¢À¾È¾µå¤Î»ÙÇÛ¼Ô¤Ë
¡ÖNo games¡¥FAFO¡×
3Æü¤Ë¥È¥é¥ó¥×ÊÆÂçÅýÎÎ¤¬¥Ù¥Í¥º¥¨¥é¤Î¥Þ¥É¥¥¥íÂçÅýÎÎ¤òÂáÊá¤·¤Æ¹Ô¤Ã¤¿¡ÖÃÇ¸Ç¤¿¤ë·è°ÕºîÀï¡×À®¸ù¸å¡¢ÊÆ¥Û¥ï¥¤¥È¥Ï¥¦¥¹¤Î¸ø¼°¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ë¤Ï¤³¤¦¤·¤¿ÆâÍÆ¤ÎÅê¹Æ¤¬¾å¤²¤é¤ì¤¿¡£¡ÖFAFO¡×¤Ï¡ÖFuck Around Find Out¡×¤ÎÎ¬¤Ç¡¢Åê¹Æ¤ò²ò¼á¤¹¤ì¤Ð¡Ö¾éÃÌ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤Õ¤¶¤±¤ì¤ÐÄË¤¤ÌÜ¤ò¸«¤ë¤¾¡×¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤È¤Ê¤ë¡£
¤¤¤ï¤æ¤ë¡ÖF¥ï¡¼¥É¡×¤¬´Þ¤Þ¤ì¤¿¸ÀÍÕ¤¬¥Û¥ï¥¤¥È¥Ï¥¦¥¹¤Î¸ø¼°¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï°ÛÎã¤À¤¬¡¢¤³¤ÎÉ½¸½¤Ï¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢´Ø·¸¼Ô¤¬¸ø¼°¹Ô»ö¤Ç¸ø³«Åª¤Ë¸ÀµÚ¤·¤¿Á°Îã¤Î¤¢¤ëÎ¬¸ì¤À¡£ºòÇ¯9·î¤Ë¥Ð¡¼¥¸¥Ë¥¢½£¥¯¥ï¥ó¥Æ¥£¥³³¤Ê¼Ââ´ðÃÏ¤Ç³«¤«¤ì¤¿Á´·³»Ø´øÉô¹Ô»ö¤Ç¥Ø¥°¥»¥¹¹ñËÉÄ¹´±¤Ï¡ÖÊ¿ÏÂ¤òË¾¤à¤Ê¤é¤ÐÀïÁè¤ò½àÈ÷¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£¤ï¤ì¤ï¤ì¤ÎÅ¨¤¬¶ò¤«¤Ë¤âÄ©Àï¤¹¤ë¤Ê¤é¤ÐFAFO¤È¤¤¤¦Ê¸»úÄÌ¤ê°µÅÝÅª¤ÊË½ÎÏ¤ÈÀºÌ©¤µ¤ÇÆ§¤ß¤Ë¤¸¤ë¤À¤í¤¦¡×¤ÈÈ¯¸À¤·¤¿¡£
ÊÆ·³¾·³¡¦ÄóÆÄ800¿ÍÍ¾¤ê¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¤³¤Î¹Ô»ö¤Ç¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ï¡Öº£¸å¿ôÇ¯´Ö¤Ç·³¤ò¤¤¤Þ¤è¤ê¤µ¤é¤Ë¶¯¤¯¡¢¤µ¤é¤Ë·ã¤·¤¯¡¢¤µ¤é¤ËÂ®¤¯¡¢¤µ¤é¤ËÉÝ¤¯¡¢¤µ¤é¤Ë¶¯ÎÏ¤Ë¤µ¤»¤ë¡£À¤³¦¤ÇºÇ¤âÃ×Ì¿Åª¤Ç»ÙÇÛÅª¤Ê·³Ââ¤È¤·¤Æ¿ô½½Ç¯¡¢¿ôÀ¤Âå¤Ë¤ï¤¿¤êÊÆ¹ñ¤ò¼é¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤ÎÈ¯¸À¤Ï¸ýÀè¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤³¤ÎÆü¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤ÏÊÆ·³¤òÆ°°÷¤·¤Æ¥Ù¥Í¥º¥¨¥é¤Î³Ë¿´Í×¾×ÃÏ¤ò¶õÇú¤·¡¢¥Ù¥Í¥º¥¨¥é¤Î¸½¿¦ÂçÅýÎÎÉ×ºÊ¤ò¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤Ë¶¯À©Ï¢¹Ô¤·¤¿¡£
¤³¤¦¤·¤¿ÅÅ·âÅª¤ÊºîÀï¤ÎÇØ·Ê¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¤Ï¡¢À¾È¾µå¡Ê¥¢¥á¥ê¥«ÂçÎ¦¡Ë¤Ç¤ÎÇÆ¸¢²óÉü¤Î°Õ»Ö¡¢¥Ù¥Í¥º¥¨¥é¹ñÆâ¤ËËäÂ¢¤µ¤ì¤¿ÀÐÌý¤Ê¤É¤¬¤¢¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤¬²¿¤Ç¤¢¤ì¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ïº£²ó¤ÎºîÀï¤òÄÌ¤¸¼«¹ñ¤ÎÍø±×¤ËÈ¿¤¹¤ë¾ì¹ç¤Ë¤Ï¤¤¤Ä¤Ç¤â·³»öÎÏ¤òÆ°°÷¤·¤Æ°µÇ÷¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤ò¸ø¸À¤·¤¿³Ê¹¥¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
°ìÉô¤Ç¤Ï¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¼°¤ÎÆîÊÆÀ¯ºö¡Ö¥É¥ó¥í¡¼¼çµÁ¡×¤¬Ïª¹ü²½¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦Ê¬ÀÏ¤â½Ð¤Æ¤¤¤ë¡£¥É¥ó¥í¡¼¼çµÁ¤Ï¿Æ¥È¥é¥ó¥×¥á¥Ç¥£¥¢¤Î¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¡¦¥Ý¥¹¥È¤¬ºòÇ¯1·î¤Ë¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤ÎÂÐ³°À¯ºö¤òÀâÌÀ¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÊÆ¹ñÂè5ÂåÂçÅýÎÎ¤Î¥â¥ó¥í¡¼¤¬Äó¼¨¤·¤¿¥â¥ó¥í¡¼¼çµÁ¤È¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Î¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥Í¡¼¥à¤Î¥É¥Ê¥ë¥É¤ò¹çÀ®¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢·³»öÎÏ¤È·ÐºÑÎÏ¤Ë¤è¤ê¥¢¥á¥ê¥«ÂçÎ¦ÇÆ¸¢¤òÀ®¤·¿ë¤²¤¿¥â¥ó¥í¡¼¼çµÁ¤È¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤ÎÂÐ³°À¯ºö¤¬»÷¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤éºî¤é¤ì¤¿Â¤¸ì¤À¡£
¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ï¥Þ¥É¥¥¥íÂçÅýÎÎ¶¯À©Ï¢¹Ô¸å¤Îµ¼Ô²ñ¸«¤Ç¡Ö¡Êº£²ó¤ÎºîÀï¤Î¡Ëµ¯¸»¤Ï¥â¥ó¥í¡¼¼çµÁ¤ËÁÌ¤ë¡£¿ô½½Ç¯´ÖÊÆ¹ñ¤ÎÎòÂåÀ¯¸¢¤ÏÀ¾È¾µå¤ÇÂç¤¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯°ÂÊÝ¶¼°Ò¤òÊüÃÖ¤·¤¿¤¬¡¢¤â¤¦À¾È¾µå¤ÇÊÆ¹ñ¤Î»ÙÇÛÎÏ¤ÏÆóÅÙ¤Èµ¿Ìä»ë¤µ¤ì¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤È´ØÏ¢¤·ÊÆ¹ñ¤¬¤³¤ì¤Þ¤Ç¼«Ç§¤·¤Æ¤¤¿¡ÖÀ¤³¦¤Î·Ù»¡¡×¤ÎÌò³ä¤òÅê¤²¡ÖÀ¾È¾µåÄë¹ñ¤Î»ÙÇÛ¼Ô¡×¤È¤·¤Æ·¯Î×¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦²ò¼á¤â½Ð¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤¦¤·¤¿Ãæ¡¢¥Û¥ï¥¤¥È¥Ï¥¦¥¹¤Ï¡ÖF¥ï¡¼¥É¡×¤ò´Þ¤ó¤ÀÅê¹Æ¤ÇÊÆ¹ñ¤ÎÍø±×¤ËÈ¿¤¹¤ëÉÔÆÃÄêÂ¿¿ô¤òÁê¼ê¤Ë·Ù¹ð¤Ë½Ð¤¿¡£¥Û¥ï¥¤¥È¥Ï¥¦¥¹¤ÎX¶ÛµÞÂÐ±þ¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤â¥Þ¥É¥¥¥íÂçÅýÎÎ¤¬ÊÆÏ¢Ë®ËãÌô¼èÄù¶É¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯»ÙÉô¤Î·úÊª¤ÎÏ²¼¤òÄÌ¤êÏ¢¹Ô¤µ¤ì¤ëÆ°²è¤òÅê¹Æ¤·¡ÖÈÈºá¼Ô¤¬Êâ¤¤¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡×¤È¤Î¥¥ã¥×¥·¥ç¥ó¤òÉÕ¤±¤¿¡£¥Ù¥Í¥º¥¨¥é¤òÂÐ¾Ý¤Ë¤·¤¿·³»öºîÀï¤ò¤á¤°¤êÊÆ¹ñÆâ¤Ç¤âÈãÈ½¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¾õ¶·¤ÎÃæ¤Ç¶¯¹¶¥â¡¼¥É¤ò°Ý»ý¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¹Í¤¨¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£