最初は動く砲兵だった!?

第二次世界大戦中、ドイツで最も多く生産された戦車はIV号戦車で、その数は約9,000両に達し、「ドイツの軍馬」とも評されました。しかし、これよりも大戦中に多く生産された“ほぼ戦車のような”車両があります。それがIII号突撃砲で、その生産数は約1万両です。

【え、それ違うの？】III号突撃砲っぽいけど違う車両（写真）

III号突撃砲は、既存の「III号戦車」の車体を利用して開発が開始され、1940年から量産が行われました。本車はもともと、歩兵に随伴して拠点攻撃などの火力支援を行うことを想定しており、機動力を備えた「動く砲兵」といった位置づけでした。この構想は1935年、ドイツ陸軍参謀本部のエーリッヒ・フォン・マンシュタイン大佐（当時）が、ルートヴィヒ・ベック上級大将に提案したことに始まるとされています。

実戦への初登場は、1940年5月に実施されたフランス侵攻作戦でした。当初は構想どおり砲兵科に所属する部隊へ配属され、歩兵に随伴して拠点攻撃などを行う支援車両として運用されました。

初期のIII号突撃砲は火力支援を主目的としており、戦車戦はあまり考慮されていませんでした。そのため、戦車のような旋回砲塔は持たず、上下方向のみ照準可能な固定砲を採用していました。ただし、初期型の段階からIV号戦車と同じ短砲身24口径7.5cm砲を装備しており、火力面ではベースとなったIII号戦車を上回っていました。

フランス侵攻時、機動力を担う機甲師団は、緒戦のアルデンヌ突破後もフランス・イギリス連合軍を包囲するため、かなりの速度で前進を続けていました。そのため、後方で残され戦線を固める歩兵・砲兵部隊にとって、III号突撃砲は心強い火力供給源となりました。前線での評価も非常に高く、強固な敵陣を破壊するIII号突撃砲は、頼もしい味方として重宝されていました。

独ソ戦をきっかけに対戦車戦が重視されるように

そんなIII号突撃砲が、事実上「戦車」として扱われるようになる転機となったのが、1941年6月22日に始まった独ソ戦でした。T-34をはじめとする優れたソ連戦車が登場すると、既存のIII号戦車やIV号戦車では火力不足であることが明らかになります。



初期型で砲塔が短い時代のIII号突撃砲（画像：ドイツ公文書館）



この状況を受けて、IV号戦車は火力を強化した長砲身43口径7.5cm砲を搭載するようになりますが、III号戦車は砲塔内部のスペースの制約から、長砲身とはいえ5cm砲を搭載するのが限界でした。一方、III号突撃砲は旋回砲塔を持たず、車体に直接砲を搭載する構造であったため、比較的広いスペースを確保でき、IV号戦車と同じ長砲身砲の搭載が可能となり、対戦車能力が大きく向上しました。

さらに1942年初頭にモスクワ侵攻に失敗して以降、ドイツ軍は慢性的な戦車不足に悩まされるようになります。この不足を補うべく砲塔を持たない構造ゆえ生産性が高く、なおかつ十分な火力を備えたIII号突撃砲は重宝されました。戦場では常に対戦車戦闘を求められ、次第にほぼ戦車と同様の扱いを受けるようになります。

旋回砲塔を持たないため、左右からの攻撃への対応は戦車よりも不得手でしたが、III号突撃砲を部隊の正面に配置し、IV号戦車や随伴する歩兵で左右をカバーする戦法などが採られていたようです。

1943年後半以降、独ソ戦でドイツ軍が守勢に立つようになると、III号突撃砲はその有効性をさらに発揮することになります。

砲塔を持たず車高が低いという特徴から、建物や林の中、あるいは地形の高低差を利用した待ち伏せ戦法に適していました。少数の突撃砲を分散配置して潜ませることで、多数の戦車で戦線突破を図るソ連戦車部隊に対し、比較的装甲の薄い側面を攻撃し、手痛い反撃を加えることに成功しています。

1944年頃からは、IV号突撃砲やIV号駆逐戦車など、III号突撃砲のコンセプトを発展させ、さらに火力を強化した砲塔を持たない車両も登場しますが、生産数の多さや信頼性の高さから、III号突撃砲はドイツの敗戦に至るまで使用され続けました。なお、IV号突撃砲が登場するまでは、本車は単に「突撃砲」と呼ばれていたとされています。