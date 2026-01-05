元フィデリティ投信の投資調査部長を務めた著者であるポール・サイさんが「S&P500」の3倍超という驚異的なリターンを生んだ米国株の投資術を初公開！ ポール・サイさんが株価低迷期にエヌビディアを買い、成長を見抜けたのは、企業に潜む“成長のストーリー”を見抜いたから。初の著書『台湾系アメリカ人が教える 米国株で一生安心のお金をつくる方法！』では、そんな、成長ストーリーの読み解き方から、銘柄選びの極意、買いのタイミング、暴落時の対処法、リスク管理までを体系的に解説。さらに、厳選した“10倍株”候補の8銘柄も特別公開！ 新NISAで投資を始めた人、日本株から米国株へとステップアップしたい人に最適な、“米国株で勝つための決定版”だ。今回は、その『台湾系アメリカ人が教える 米国株で一生安心のお金をつくる方法！』から、大きく儲けるには市場に参加し続けることが重要な理由について抜粋し解説する。

複利効果を最大限に引き出すためには

市場に投資し続けることが重要

私は配当だけに注目し、銘柄を選ぶやり方はおススメしません。重要なのは「良い投資ストーリーを持つ優れた会社」を選び、買ったら容易なことでは売らず、長期でその株を持ち続けることです。そうすることで、資産は雪だるま式に増えていきます。

そして、この効果を最大限に引き出すためには、市場に投資し続けることが必要です。株価が大きく下落すると、多くの投資家は恐怖心から株の売却を検討しますが、これは長期的には複利効果を損なう行動です。

株式市場の一時的な下落は避けられません。しかし、歴史を振り返れば、時間の経過とともに株式市場は回復し、さらに成長してきました。

したがって、株式市場の変動に一喜一憂するのではなく、長期的な視点を持って投資を続けることが重要です。

株式市場から離れると

最も大きなリターンを逃す！

株式市場の下落で怖くなって、投資を中断してしまうと、最もリターンの大きい日を逃してしまう可能性があります。

なぜなら、長期的なリターンの相当部分は、限られた数日のリターンに大きく依存しているからです。

そのような日に株式市場から離れていると大きな利益を取り逃すリスクが高まります。せっかく長期で投資を続けていても、わずか数日間の上昇局面を逃すだけで、その後の成果に大きな差が出てしまうのです。

実際、この点を検証した研究によると、「最も利益の出る数日を逃すだけで、長期的なリターンが大幅に低下する」ことが明らかになっています。

投資の成功はタイミングを当てるのはなく

市場に参加し続けることで得られる！

ここまで述べてきた通り、株式は長期的に持ち続けることが本当は望ましいのですが、何らかの理由で株式を売って利益確定することがあるかもしれません。その際に、投資で得た利益を再投資するのではなく、使ってしまうケースが結構多いです。

あるいは、長い間、現金のまま放置してしまったりするケースも少なくありません。こうした行動をとると、当然ながら複利効果は得られません。

結論として、「複利の力」を最大限に活かすためには、「投資を継続して市場に参加し続けること」と「得た利益を再投資すること」が重要です。

株式市場の短期的な変動に動揺せず、長期的な視野を持って投資を続けることで、時間の経過とともに資産を着実に増やしていくことができます。投資の成功は、一瞬のタイミングを当てることではなく、継続的な投資と忍耐にあるのです。

