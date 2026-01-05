部下に「働いて働いて働いてまいります」と言われたら、何と言い返せばいい？

そんなあなたにすすめたいのが、全世界45言語に翻訳され、世界500万部を突破しているベストセラー『やりたいことが見つかる 世界の果てのカフェ』（ジョン・ストレルキー 著／鹿田昌美 訳）だ。「何度読んでもハッとする」と話題の一冊から、おすすめの名言について紹介する。（構成／ダイヤモンド社・種岡 健）

「がんばります」は危険なサイン

部下から「働いて働いて働いてまいります」と言われたとき、多くの上司はこう思います。

やる気があって頼もしい、と。

けれど、その言葉の裏側にあるのは、「他に答えが見つかっていない状態」かもしれません。

働くこと自体が目的になり、なぜ働くのか、何のために頑張るのかが抜け落ちている。

この状態が続くと、本人も、組織も、確実にすり減っていきます。

「充電」という危険な発想

『世界の果てのカフェ』という本には、こんな内省が描かれています。

そもそもぼくが旅に出たのは、フラストレーションを避けるためだった。

家では仕事や請求書、それから人生のあれこれに、相当イライラしていた。

ぜんぶ、置いてきたかったのに。

これはぼくにとって、リラックスして「エネルギーを充電する」チャンスのはずだったのに。

――『世界の果てのカフェ』より

一見すると、健全な休暇の話に見えます。

しかし、ここで問題にされているのは、「消耗 → 充電 → また消耗」という前提そのものです。

いや、待てよ、変な表現だよな。エネルギーを充電するって？

電池が切れて、充電して、電池が切れて、充電して……

そんな繰り返しで前に進めるはずがないじゃないか？

――『世界の果てのカフェ』より

この気づきは、働き方の本質を突いています。

もし仕事が「電池を削る行為」なら、どれだけ働いても、どれだけ休んでも、前には進めない。

ただ消耗のサイクルを回しているだけなのです。

本当に必要なのは「もっと働く」ではない

部下が「もっと働きます」と言ったとき、上司がすべきなのは、「頼もしいな」と受け取ることではありません。

問い返すべきなのは、こうです。

「それで、何が前に進むの？」

仕事とは、本来、

・成長につながる

・意味が積み重なる

・本人の人生と接続していく

ものであるはずです。

もし働くほど疲弊し、休まなければ立ち上がれない状態なら、それは努力不足ではなく、設計ミスです。

「もっと働け」ではなく、「どう働けば、エネルギーが減らないか」を考える。

それが、本当に部下を守る言葉になります。

「働き続ける」より「前に進む」

部下に「働いて働いて働いてまいります」と言われたら、こう言い返してあげてください。

「電池をすり減らせる働き方じゃなくて、前に進む働き方をしよう」

『世界の果てのカフェ』が教えてくれるのは、休み方の話ではありません。

「消耗を前提にした生き方」そのものを疑うことです。

働くことは美徳ではあります。

しかし、前に進まない努力ほど、残酷なものはありません。

仕事とは、充電を前提にするものではなく、人生を前に進める力になるべきものなのです。

（本稿は、『世界の果てのカフェ』の発売を記念したオリジナル記事です）