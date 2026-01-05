¿·µì¥Õ¥ê¡¼¥ì¥ó°ì¹Ô¤¬·§ËÜ¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡ª¡¡¥¢¥Ë¥á2´üµÇ°¥³¥é¥Ü¤Ç¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¥°¥Ã¥º¤âÅÐ¾ì
¤³¤ì¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢¶å½£»º¸ò¥°¥ë¡¼¥×¤Ï1·îÃæ½Ü¤è¤ê¥³¥é¥Ü¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡Ø¤è¤¦¤³¤½¡¢·§ËÜ¤ÎÎ¹¤Ø¡Ù¤ò¼Â»Ü¡£ÅÐ¾ì¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¿¤Á¤È°ì½ï¤Ë·§ËÜ¤ÎÃÏ¤ò³Ú¤·¤á¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Î¤¿¤á¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢·§ËÜ¤ÎÌ¾Êª¤È¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¿¤Á¤ò³Ý¤±¹ç¤ï¤»¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¥ß¥Ë¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¡£
¡Ö¤¤¤¤Ê¤êÃÄ»Ò¡×¤ä¡ÖÈî¸å¼êÝÜ¡×¡¢·§ËÜ¸©¤¬À¸»º¿ôÁ´¹ñ1°Ì¤À¤È¤¤¤¦¡Ö¥È¥Þ¥È¡×¤Ê¤É¡¢·§ËÜ¤æ¤«¤ê¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¥Õ¥ê¡¼¥ì¥ó¤¿¤Á¤¬»ý¤Ã¤¿¤ê¾è¤Ã¤¿¤ê³ä¤Ã¤¿¤êÆþ¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¶å½£»º¸ò¥Ð¥¹¤Ç¤Ï¡¢¤³¤Î¥ß¥Ë¥¥ã¥é¤ä¡¢·§ËÜ¤ÎÉ÷·Ê¤È¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¿¤Á¤ò¥³¥é¡¼¥¸¥å¤·¤¿¥é¥Ã¥Ô¥ó¥°¥Ð¥¹¤òÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¶õ¹Á¤«¤é¤ÎÆ»¤äÆüµ¢¤ê¥Ä¥¢¡¼¤Ë
1·î16Æü¡Á5·î10Æü¤Î´ü´Ö¡¢·§ËÜ»ÔÆâ¤È°¤ÁÉ¤¯¤Þ¤â¤È¶õ¹Á´Ö¤ò¶õ¹Á¥ê¥à¥¸¥ó¥Ð¥¹¤È¤·¤Æ±¿¹Ô¡£ÍèË¬µÒ¤ò¥Õ¥ê¡¼¥ì¥ó¤¿¤Á¤È·§ËÜ¤ÎÈþ¤·¤¤É÷·Ê¤Ç´¿·Þ¤·¡¢¡Ö¿Í¤òÃÎ¤ëÎ¹¡×¤Î»Ï¤Þ¤ê¤òºÌ¤ë¡£
¶å½£»º¸ò¥Ä¡¼¥ê¥º¥à¤Ç¤Ï¡¢¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤Î¥é¥Ã¥Ô¥ó¥°¥Ð¥¹¤Ë¾è¤Ã¤Æ¡¢·§ËÜ¸©²¼±×¾ë·´ÈþÎ¤Ä®¤ò½ä¤ëÆüµ¢¤ê¥Ä¥¢¡¼¤ò¡¢1·î¡Á5·î¤Î´ü´Ö¤ËºÅ¹Ô¤¹¤ë¡£
¡ÖÈ¬³Ñ¥È¥ó¥Í¥ë¡×¤ä¡ÖÆóËó¶¶¡×¤Ê¤É¡¢Îò»ËÅª¤ÊÀÐÂ¤¤ê¤Ç¾ð½ï¤¢¤Õ¤ì¤ëÆ±Ä®¤ÎÌ¾½ê¤òÃæ¿´¤Ë´Ñ¸÷¤Ç¤¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢¾¦¶È»ÜÀß¡Ö¥µ¥¯¥é¥Þ¥Á ¥¯¥Þ¥â¥È¡×¤Ç¤Ï¡¢1·î16Æü¡Á3·î8Æü¤Þ¤Ç¡¢Æ±ºî¤Î¥°¥Ã¥º¤ò½¸¤á¤¿¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥·¥ç¥Ã¥×¤ò³«ºÅ¡£¥³¥é¥Ü¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¥ß¥Ë¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ò¤¢¤·¤é¤Ã¤¿²ñ¾ì¸ÂÄê¥°¥Ã¥º¤âÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£
¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º¤Î¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤Ï¡¢¡Ö´Ì¥Ð¥Ã¥Á¡×¡Ê¥é¥ó¥À¥àÁ´6¼ï¡¢³Æ880±ß¡¢°Ê²¼Á´¤ÆÀÇ¹þ¡Ë¡¢¡Ö¥ß¥Ë¥¬¡¼¥é¥ó¥É¡×¡ÊÁ´6¼ï¡¢³Æ1500±ß¡Ë¡¢¡Ö¥Ñ¥¹¥±¡¼¥¹¡×¡ÊÁ´6¼ï¡¢³Æ1980±ß¡Ë¡¢¡Ö¤×¤¯¥É¡¼¥à¡×¡ÊÁ´6¼ï¡¢³Æ2300±ß¡Ë¡£¡Ö¥ß¥Ë¥¿¥Ú¥¹¥È¥ê¡¼¡×¡ÊÁ´6¼ï¡¢³Æ1500±ß¡Ë¡¢¡Ö¥ß¥Ë¥Õ¥é¥Ã¥°¡×¡ÊÁ´6¼ï¡¢³Æ1800±ß¡Ë¡£
´ü´ÖÃæ¡¢¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥·¥ç¥Ã¥×¤Ç5000±ß°Ê¾å¹ØÆþ¤¹¤ë¤È¡¢ÆÃÀ½¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼¡Ê1¿Í1Ëç¸Â¤ê¡¢¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»¡Ë¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤â¡£
»×¤¤½Ð¤Å¤¯¤ê¤Ë¤âºÇÅ¬¤Ê¥Õ¥©¥È¥¹¥Ý¥Ã¥È¤âÀßÃÖ¤µ¤ì¤ë¤È¤Î¤³¤È¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥Õ¥ê¡¼¥ì¥ó¥Õ¥¡¥ó¤Ï¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë¡¢¡Ö·§ËÜ¤òÃÎ¤ëÎ¹¡×¤Ë½Ð¤Æ¤ß¤ë¤Î¤Ï¤¤¤«¤¬¡©