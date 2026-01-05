¡Ö¾×·â¥Ç¥Ó¥å¡¼¡×¥¦¥ë¥Õ¥¢¥í¥ó¡¢£²ÀïÌÜ¤Ï½é¡Ö¥¿¥Ã¥°Àï¡×¡Ä£Å£Ö£É£Ì¤ÈºÆÀï¤ÇÏ¢¾¡¤ØÄ©¤à¡Ä£±¡¦£µÂçÅÄ¶è
¡¡¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¤Ï£´Æü¡¢£µÆü¤ÎÂçÅÄ¶èÁí¹çÂÎ°é´ÛÂç²ñ¤ÎÁ´ÂÐÀï¥«¡¼¥É¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡£±¡¦£´Åìµþ¥É¡¼¥à¤Ç£Î£Å£Ö£Å£ÒÌµº¹ÊÌµé²¦¼Ô¤Ç¡Ö£È¡¥£Ï¡¥£Ô¡×£Å£Ö£É£Ì¤òÇË¤ê¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼Àï¤Ç¥¿¥¤¥È¥ë¤òÃ¥¼è¤·¤¿¥¦¥ë¥Õ¥¢¥í¥ó¤ÏÂè£µ»î¹ç¤Î£¸¿Í¥¿¥Ã¥°¥Þ¥Ã¥Á¤Ë½Ð¾ì¤·½é¤Î¥¿¥Ã¥°Àï¤ËÄ©¤à¡£
¡¡ÂÐÀïÁê¼ê¤Ï¡¢¡Ö£È¡¥£Ï¡¥£Ô¡×À®ÅÄÏ¡¡¢¥É¥ó¡¦¥Õ¥¡¥ì¡¢¥Ç¥£¥Ã¥¯Åì¶¿¡¢¤½¤·¤Æ£Å£Ö£É£Ì¤Ç¥É¡¼¥à¤ÇÅÝ¤·¤¿Å¨¤ÈÏ¢Àï¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¥¦¥ë¥Õ¤È¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤à¤Î¤Ï¡¢Åìµþ¥É¡¼¥à¤Ç¡Ö£È¡¥£Ï¡¥£Ô¡×¤ËÂÞ¤À¤¿¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿´íµ¡¤òµß½Ð¤·¤¿ÌðÌîÄÌ¡¢£Ù£Ï£È¡¢¥Þ¥¹¥¿¡¼¡¦¥ï¥È¤ÎÁ°£Î£Å£Ö£Å£Ò£¶¿Í¥¿¥Ã¥°²¦¼Ô¡£½é¤Î¥¿¥Ã¥°Àï¤Ç¶Ë°¥æ¥Ë¥Ã¥È¤ò½³»¶¤é¤·¥Ç¥Ó¥å¡¼£²Ï¢¾¡¤ËÄ©¤à¡£
¡¡¢¡£±¡¦£µÂçÅÄ¶èÁ´ÂÐÀï¥«¡¼¥É
¡¡¢§Âè£±»î¹ç¡¡£²£°Ê¬£±ËÜ¾¡Éé
Â¼Åç¹îºÈ¡¢¾åÂ¼Í¥Ìé¡¢³¤ÌîæÆÂÀ¡¡£ö£ó¡¡¾®ÅçÁï¡¢¥¿¥¤¥Á¡¢ÀÐ°æÃÒ¹¨
¡¡¢§Âè£²»î¹ç¡¡£²£°Ê¬£±ËÜ¾¡Éé
²ÅÆ£¾¢ÇÏ¡¢¥¨¥ë¡¦¥Õ¥¡¥ó¥¿¥º¥â¡¡£ö£ó¡¡¥í¥Ã¥¡¼¡¦¥í¥á¥í¡¢£Ë£Ï£Î£Ï£Ó£Õ£Ë£Å¡¡£Ô£Á£Ë£Å£Ó£È£É£Ô£Á
¡¡¢§Âè£³»î¹ç¡¡£²£°Ê¬£±ËÜ¾¡Éé
¥Ü¥ë¥Á¥ó¡¦¥ª¥ì¥Ã¥°¡¢£Ù£Ï£Ó£È£É¡½£È£Á£Ó£È£É¡¢¸åÆ£ÍÎ±ûµª¡¡£ö£ó¡¡¶â´ÝµÁ¿®¡¢¹â¶¶ÍµÆóÏº¡¢£Ó£Á£Î£Á£Ä£Á
¡¡¢§Âè£´»î¹ç¡¡£³£°Ê¬£±ËÜ¾¡Éé
¥¯¥é¡¼¥¯¡¦¥³¥Ê¡¼¥º¡¢¹â¶¶¥Ò¥í¥à¡¢¥²¥¤¥Ö¡¦¥¥Ã¥É¡¡£ö£ó¡¡¥¸¥§¥¤¥³¥Ö¡¦¥ª¡¼¥¹¥Æ¥£¥ó¡¦¥ä¥ó¥°¡¢¥Õ¥é¥ó¥·¥¹¥³¡¦¥¢¥¥é¡¢¥¢¥ó¥É¥é¥Ç¡¦¥¨¥ë¡¦¥¤¥É¥í
¡¡¢§Âè£µ»î¹ç¡¡£³£°Ê¬£±ËÜ¾¡Éé
¥Þ¥¹¥¿¡¼¡¦¥ï¥È¡¢£Ù£Ï£È¡¢ÌðÌîÄÌ¡¢¥¦¥ë¥Õ¥¢¥í¥ó¡¡£ö£ó¡¡¥Ç¥£¥Ã¥¯Åì¶¿¡¢¥É¥ó¡¦¥Õ¥¡¥ì¡¢À®ÅÄÏ¡¡¢¡È¥¥ó¥°¡¦¥ª¥Ö¡¦¥À¡¼¥¯¥Í¥¹¡É£Å£Ö£É£Ì
¡¡¢§Âè£¶»î¹ç¡¡£³£°Ê¬£±ËÜ¾¡Éé
¥É¥ê¥é¡¦¥â¥í¥Ë¡¼¡¢ÂëÌÚ¿®¸ç¡¢¥Ç¥Ó¥Ã¥É¡¦¥Õ¥£¥ó¥ì¡¼¡¢ÄÔÍÛÂÀ¡¡£ö£ó¡¡£È£Å£Î£Á£Ò£Å¡¢¥°¥ì¡¼¥È¡½£Ï¡½¥«¡¼¥ó¡¢¥«¥é¥à¡¦¥Ë¥å¡¼¥Þ¥ó¡¢¥¸¥§¥¤¥¯¡¦¥ê¡¼
¡¡¢§£É£×£Ç£Ð¥¸¥å¥Ë¥¢¥¿¥Ã¥°Áª¼ê¸¢£´£×£Á£Ù¥Þ¥Ã¥Á¡¡£¶£°Ê¬£±ËÜ¾¡Éé
²¦¼ÔÁÈ¡¦£Ó£È£Ï¡õ£Ä£Ï£Õ£Ë£É¡¡£ö£ó¡¡Ä©Àï¼ÔÁÈ¡¦£Ë£Õ£Õ£Ë£Á£É¡õ¥¨¥ë¡¦¥Ç¥¹¥Ú¥é¡¼¥É¡¢Æ£ÅÄ¹¸À¸¡õ¥í¥Ó¡¼¡¦¥¤¡¼¥°¥ë¥¹¡¢¥í¥Ó¡¼¡¦¥¨¥Ã¥¯¥¹¡õÀÐ¿¹ÂÀÆó
¢¨£´¥Á¡¼¥àÆ±»þ¤Ë»î¹ç¤ò¹Ô¤¤¡¢¤¤¤º¤ì¤«¤Î£±¥Á¡¼¥à¤¬¾¡Íø¤·¤¿»þÅÀ¤Ç·èÃå¡£
¡¡¢§£É£×£Ç£Ð¥¿¥Ã¥°Áª¼ê¸¢»î¹ç¡¡£¶£°Ê¬£±ËÜ¾¡Éé
²¦¼ÔÁÈ¡¦£Ï£Ó£Ë£Á£Ò¡õ£Ù£õ£ô£ï¡½£É£ã£å¡¡£ö£ó¡¡Ä©Àï¼ÔÁÈ¡¦Âç´äÎÍÊ¿¡õ¥¶¥Ã¥¯¡¦¥»¥¤¥Ð¡¼£Ê£ò¡¥