女優の郄石あかり（23）がヒロインを務めるNHK連続テレビ小説「ばけばけ」（月〜土曜前8・00、土曜は1週間振り返り）は5日、年始最初のオンエアとなる第66回が放送され、後半戦がスタート。主人公・松野トキと英語教師レフカダ・ヘブンが出雲大社で結婚を誓う姿が描かれた。

＜※以下、ネタバレ有＞

「バイプレイヤーズ」シリーズやNHK「阿佐ヶ谷姉妹ののほほんふたり暮らし」など会話劇に定評のある、ふじきみつ彦氏がオリジナル脚本を手掛ける朝ドラ通算113作目。松江の没落士族の娘・小泉セツと、その夫で日本の怪談を世界に紹介した明治時代の作家・小泉八雲（ラフカディオ・ハーン）をモデルに、怪談を愛してやまない夫婦の何気ない日常を描く。

第66回は、レフカダ・ヘブン（トミー・バストウ）は錦織友一（吉沢亮）と出雲へ旅行に出掛ける。2人はヘブンの好きな古事記の舞台を巡り、旅の終わりに杵築・稲佐の浜を散歩。そこへ松江にいるはずのトキ（郄石あかり）が現れる。トキは驚く錦織に「ヘブンから突然呼び出された」。ヘブンは2人は「大事な話がある」と告げる…という展開。

杵築の旅館。ヘブンの日本滞在記は、杵築を訪れた感動を書けば完成。トキと友人・錦織の支えに感謝した。

松江を離れる？の問いに、ヘブンは「イテモイイデスカ。マツエ、イル、イタイ」と涙。トキの手を握り「トナリ、ズットトナリ、イサセテ…クザサイ」とプロポーズ。トキは「はい」と笑顔で応えた。

翌日、3人は出雲大社へ。蛇と蛙（阿佐ヶ谷姉妹）は「ヘブンさん、西洋人で初めて大社に参拝することが許されたのよ」「そして2人はこっそり、永遠の愛を誓ったのね」。錦織は「おめでとうございます。これで、めでたく」と2人を見守った。トキは八重垣神社の恋占いを思い出した。舟が“黒船”のように頑丈だったのは、ヘブンとの縁――。

3人は松江に戻り、ヘブンは武家屋敷への引っ越しを希望。トキは“大事なこと”に気づいた。

SNS上には「新年早々、涙が」「2026年初泣き」「金曜日みたいな展開で涙」「友人認定！錦織さん、よかったね」「錦織、ついに報われて感無量」「これ、絶対家族に報告していない（笑）」「結婚したら女中じゃなくなる…。月20円どうすんの？松野家と雨清水家どうすんの？」などの声。反響を呼んだ。

松野家の反応は果たして。