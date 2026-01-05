女優の郄石あかり（23）がヒロインを務めるNHK連続テレビ小説「ばけばけ」（月〜土曜前8・00、土曜は1週間振り返り）は5日、年始最初のオンエアとなる第66回が放送され、後半戦がスタート。主人公・松野トキと英語教師レフカダ・ヘブンが出雲大社で結婚を誓う姿が描かれた。郄石からコメントが到着した。昨年大みそかの「第76回NHK紅白歌合戦」でも共演した相手役の英俳優トミー・バストウ（34）を絶賛。「今はもう戦友のような関係性」と評した。

＜※以下、ネタバレ有＞

「バイプレイヤーズ」シリーズやNHK「阿佐ヶ谷姉妹ののほほんふたり暮らし」など会話劇に定評のある、ふじきみつ彦氏がオリジナル脚本を手掛ける朝ドラ通算113作目。松江の没落士族の娘・小泉セツと、その夫で日本の怪談を世界に紹介した明治時代の作家・小泉八雲（ラフカディオ・ハーン）をモデルに、怪談を愛してやまない夫婦の何気ない日常を描く。

――朝ドラのヒロインを演じて。

「1人の人をこんなに長く演じさせてもらうことは初めてなのですが、トキというキャラクターが凄く自分と近しいので、役を作ることよりも、その時生まれたものに対して瞬発力をもって、なるべく自分に近い感覚で表現しています。これは初めての感覚で、他の役でこの芝居はもうしないというか、できないかもしれません」

――トキはヘブンのどこに惹かれた？

「トキとヘブンは少しずつ惹かれ合っていったと思いますが、お互いをより強く引き合わせたのは怪談ではないでしょうか。台本を読んで、ヘブンさんに怪談を語るトキが凄く楽しそうだったので、もう今までの人生の中で一番楽しい時間としておこう、何よりもヘブン邸に行くのを楽しみにしよう！と考えて演じました。銀二郎さんのことは、ずっと心の中にある宝物みたいな存在。それをなくしたわけではないけれど、また別で、とても守りたいヘブンさんという存在ができたのだと思います。トキが自分の気持ちに気づけたのは、銀二郎さんがもう一回プロポーズしてくれたからかもしれません」

――トミーとのエピソードは？

「私は毎朝SNSのトレンドを見ていて、『ヘブン』という名前が入った瞬間に“トミーさん、トレンドに入りましたよ！”と報告しているんです。“なんていい日だ！”とお返事してくれます（笑）。最初からフィーリングが合う方でしたし、今はもう戦友のような関係性。トミーさんは物凄く日本語がお上手ですが、例えば、誰かとの会話で少し通じないことがあったら何となく分かる私が伝達するというケースが最初からあり、今ではそれがすごくスムーズになりました。英語と日本語で言語は違うけど、トミーさんも私が分かっていると信頼してくれている感覚があります。お芝居では、例えば手をつなぐなど“体で表現する”という部分で衝撃をいっぱい与えてくれる方。凄く自由なトミーさんが持ってくるものの一つ一つを絶対にキャッチしたいし、全部を受け入れたい。お芝居のキャッチボールをする時間が本当に楽しいです！」

――いよいよトキとヘブンの結婚生活

「トキとヘブンのモデルである小泉セツさんと八雲さんの関係性に惹かれて大好きになり、いつ夫婦を演じられるだろうとずっと楽しみにしていました。セツさんは八雲さんの破天荒な部分を支えながら、彼を守り続けたカッコいい女性だと思います。それと同じようにトキもヘブンさんに対して守りたいという気持ちを持っているので、少しずつ理想のお二人に近づいていけたらいいですね。これからのトキとヘブンには、お互いへの思いを試されるような大きな壁も生まれます。でも、絶対に揺るがない支え合う気持ちに、台本を読んでいても演じていても様々な感情が湧き、強く胸を打たれました。皆さんにも同じように感じ取っていただけると思いますので、どうぞ楽しみになさっていてください！」