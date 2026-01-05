SHISEIDO新作♡スキンケア高配合フェースカラー「カラー＋グロウ」登場

SHISEIDOのカラーメイク新作「カラー＋グロウ エンハンサー」が2026年3月1日（日）より発売♡ダブルコーティングテクノロジーを採用し、スキンケアリキッド高配合*でしっとり感とさらさら感を両立。内側からにじみ出るような艶めきと血色感を叶え、フェイス＆アイカラーとしてマルチに活躍。天然石インスピレーションの美しい9色展開で、肌本来の美しさを引き立てます♪

ダブルコーティングでうるおい続く肌

「カラー＋グロウ エンハンサー」は、メイクアップパウダーとスキンケアリキッドを2層コーティングした革新的テクノロジーを採用。

肌に溶け込むような柔らかなパウダーが、長時間うるおいをまとった仕上がりをキープ。内側から自然な発色と立体感を生み出し、フェイスもアイも上質なツヤ感で魅せます。

ノンコメドジェニック・アレルギーテスト済みで安心して使用可能です♡

セザンヌの新作マスカラで美ロング体験♪万能ベージュの新パレットも先行発売

天然石カラーで肌に調和する美しさ

全9色は天然石の色彩にインスピレーションを受け、ハイライター、チーク、アイシャドウ、シェーディングなどマルチユースで使用可能。

フェイスカラー・アイシャドウ7g 本体5,700円（税込6,270円）、レフィル5,000円（税込5,500円）で展開。肌に溶け込むようになじむので、血色感と上質な立体感を自然にプラスできます。

＊ブランドSHISEIDOプレストパウダー剤型のカラー製品において常温液体のスキンケア成分を最高濃度配合

SHISEIDOで艶めく肌印象を手に入れて♡

SHISEIDOの「カラー＋グロウ エンハンサー」は、ダブルコーティングテクノロジーによりスキンケアリキッド高配合*でうるおいと自然な発色を同時に叶えるフェースカラー♡

7g 本体5,700円（税込6,270円）、レフィル5,000円（税込5,500円）の全9色で展開。天然石のような輝きが肌に調和し、フェイスもアイも上質な立体感とツヤを演出します♪