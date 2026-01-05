5日（月）は日本海側や九州で傘の出番となりそうです。北日本では昼間も氷点下の寒さになるでしょう。

＜5日（月）の天気＞

日本付近は西高東低の冬型の気圧配置になっています。上空には寒気が流れ込み、北陸から北の日本海側で雪や雨が降っています。日中も、北日本では雪、北陸では湿った雪や雨が降り雷を伴う見込みです。夜は山陰でも冷たい雨や湿った雪が降るでしょう。

また、九州には湿った空気が流れ込むため、午前中を中心に雨が降りそうです。四国も雲が広がりやすいでしょう。

そのほかの太平洋側では晴れるところが多く、空気が乾燥する見込みです。午後ほど晴れ間が広がり、四国も次第に日差しが戻るでしょう。

＜予想最高気温（前日差）＞

北海道〜新潟は真冬の寒さになりそうです。一方、関東〜九州は前日より高く、過ごしやすくなるでしょう。

札幌 -4℃（-3）

仙台 5℃（-1）

新潟 3℃（-3）

東京 14℃（＋3）

名古屋 12℃（＋3）

大阪 12℃（＋3）

鳥取 9℃（＋3）

高知 14℃（＋1）

福岡 12℃（＋1）

＜週間予報＞

■大阪〜那覇

山陰では雨や雪の降る日が多いでしょう。そのほかは晴れる日が多いですが、朝は底冷え、昼間もこの時期らしい冷たい空気になりそうです。沖縄では7日（水）〜10日（土）の気温が平年より大幅に低くなる見込みです。

■札幌〜名古屋

日本海側は雪の日が多く、断続的に降り方が強まる予想です。関東や東海では冬晴れが続きますが、6日（火）以降は寒さが厳しくなりそうです。