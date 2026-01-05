傾斜地の打ち方をベテランプロが解説！長い時間立てるバランスが大事

歳をとると、傾斜地からのショットで苦戦する人が多くなる。これは足腰が弱くなり、踏ん張りが利かなくなることが大きな原因。傾斜地の特性を理解し、アレンジを加えて攻略しよう！

過度な体重配分を避けバランスよく構えよう

長い時間立っていても疲れないアドレスが理想的！

足踏みをしながらヒザの角度を調整し左右のバランスを整えることが大事

傾斜地からのショットは下半身の強さや粘りが必要不可欠。しかし、歳をとって足腰が弱くなると、それらが不足しミスが出やすくなる、と深堀圭一郎は指摘する。

「過度な体重配分で構えるほど筋力が必要になるので、シニアはその場に長い時間立っていられるバランスを優先してください。足踏みをしながらバランスよく構えたほうが、踏ん張る必要がなくなり足腰の衰えをカバーできます。そして左足上がりの傾斜なら、左ヒザを曲げ、ややオープンに構える。状況に応じて、ヒザの角度や体重配分、スタンスの幅や向きなどを調整することがポイントです。打ち方もバランスを重視し、傾斜で下半身が動かなくなるぶん、振り幅を肩の高さに抑えるとミート率がよくなりますよ」

過度な体重配分では長い時間立っていられない。加えて、バランスを保つには踏ん張る力と筋力が必要になり、シニアには不向き

振り幅は肩の高さ

傾斜地は大振りを避け、バランスよく振ることが鉄則。肩の高さの振り幅を目安にしよう

Point1：左足上がりの傾斜は左ヒザを曲げてややオープンに構える

傾斜地は下半身を使いにくいうえに、とくに左足上がりはダウンスイング以降の左への回転と体重移動が難しくなる。そこで長い時間立っていられるバランスで構えたら、左ヒザを曲げて、スタンスをややオープンにするのがコツ。こうすると左への回転と体重移動が比較的スムーズにできる

腰を回す

腰の左側を積極的に回すと、インパクトが詰まらずに振り抜きがよくなる

ダフリの原因

腰の回転が止まり右足に体重が多く残ると、ボールの手前を叩いてしまう

Point2：左足下がりの傾斜はワイドスタンスでヘソの前にボールを置く

左足下がりはバランスを崩しやすく、正確なインパクトが難しい。そこで、やや広めのスタンス幅にして足腰の衰えをカバー。左右のバランスを整えたら、ヘソの前にボールを置く。ややアウトサイド・インに振るのがワンランク上のテクニックで、傾斜なりにヘッドを走らせればミスなく打てる

ややアウトサイド・インに振る

バックスイングでクラブをやや外側に上げたら、ダウンスイング以降は体の回転とともに左に振り抜く。傾斜に沿って振るとミート率がよくなる

インサイド・アウトはＮＧ

手元が浮いてフェースが開いたりボールの手前を叩いたりして、ダフリやシャンクなどのミスが出る

いかがでしたか？ ぜひ、レッスンを参考にして練習してみてください。

レッスン＝深堀圭一郎

●ふかぼり・けいいちろう／1968年生まれ、東京都出身。173㎝、68㎏。レギュラーツアー8勝、シニアツアー2勝。

切れ味鋭いアイアンショットは健在。指折りの理論派で解説者としても活躍中。フォーラムエンジニアリング所属。

構成＝小山俊正

写真＝渡辺義孝