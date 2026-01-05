女優の郄石あかり（23）がヒロインを務めるNHK連続テレビ小説「ばけばけ」（月〜土曜前8・00、土曜は1週間振り返り）は5日、年始最初のオンエアとなる第66回が放送され、後半戦がスタート。主人公・松野トキと英語教師レフカダ・ヘブンが出雲大社で結婚を誓う姿が描かれた。実際に出雲大社（島根県出雲市）でロケを行ったが、全ドラマ史上初。制作統括の橋爪國臣チーフ・プロデューサー（CP）に舞台裏を聞いた。

＜※以下、ネタバレ有＞

「バイプレイヤーズ」シリーズやNHK「阿佐ヶ谷姉妹ののほほんふたり暮らし」など会話劇に定評のある、ふじきみつ彦氏がオリジナル脚本を手掛ける朝ドラ通算113作目。松江の没落士族の娘・小泉セツと、その夫で日本の怪談を世界に紹介した明治時代の作家・小泉八雲（ラフカディオ・ハーン）をモデルに、怪談を愛してやまない夫婦の何気ない日常を描く。

第66回は、レフカダ・ヘブン（トミー・バストウ）は錦織友一（吉沢亮）と出雲へ旅行に出掛ける。2人はヘブンの好きな古事記の舞台を巡り、旅の終わりに杵築・稲佐の浜を散歩。そこへ松江にいるはずのトキ（郄石あかり）が現れる。トキは驚く錦織に「ヘブンから突然呼び出された」。ヘブンは2人は「大事な話がある」と告げる…という展開。

杵築の旅館。ヘブンの日本滞在記は、杵築を訪れた感動を書けば完成。トキと友人・錦織の支えに感謝した。

松江を離れる？の問いに、ヘブンは「イテモイイデスカ。マツエ、イル、イタイ」と涙。トキの手を握り「トナリ、ズットトナリ、イサセテ…クザサイ」とプロポーズ。トキは「はい」と笑顔で応えた。

翌日、3人は出雲大社へ。蛇と蛙（阿佐ヶ谷姉妹）は「ヘブンさん、西洋人で初めて大社に参拝することが許されたのよ」「そして2人はこっそり、永遠の愛を誓ったのね」。錦織は「おめでとうございます。これで、めでたく」と2人を見守った。トキは八重垣神社の恋占いを思い出した。舟が“黒船”のように頑丈だったのは、ヘブンとの縁――。

3人は松江に戻り、ヘブンは武家屋敷への引っ越しを希望。トキは“大事なこと”に気づいた。

橋爪CPによると、八雲とセツさんが出雲大社で結婚を誓ったという正確な記録は残っていないものの、少なくとも2人が参拝した史料はあるため、出雲大社のシーンは当初から想定。「ばけばけ」チームが最初に取材に訪れた時から約半年間かけて交渉した。

今回は一般参拝客が入れない、本殿を囲む垣根「瑞垣」の内側での撮影が実現。ドキュメンタリーなどで例はあるが、ドラマとしては史上初。出雲大社側が脚本の描き方や、取材に訪れた郄石の人柄に触れ、快諾した。

ロケは参拝客が訪れる前の早朝約2時間で行った。出雲大社の全面協力に、橋爪CPも感謝した。

郄石も「第14週の台本を受け取った時、もう結婚！？と驚いて、トミーさんに“聞いてください！14週で結婚します！どうやって作っていきましょう！？”と相談したのを覚えています（笑）。でも、実際に演じてみると、人の心ってゆっくりじゃなくて突発的に動くこともあるんだと思えました。本当に“人間”が描かれている脚本です。結婚を誓うシーンは出雲大社の中のとても神聖な場所で撮らせていただきました。通常は撮影で使えないような場所に入れてうれしかったですし、そこでヘブンとトキの大切なシーンを撮らせていただけて、凄くありがたかったです」とコメントした。