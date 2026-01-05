¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×¥È¥¡õ¥Ø¥Ö¥ó¤¬¤Ä¤¤¤Ë¡Ä¥Í¥Ã¥È¡Öµã¤¤¤Á¤ã¤¦¡×µÈÂôÎ¼¤¬ÀäÌ¯¤ÊÉ½¾ð¡¢¾¾Ìî²È¤Ë¤âÃíÌÜ
üâÀÐ¤¢¤«¤ê¤¬¥Ò¥í¥¤¥ó¤ÎNHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×¡Ê·î¡Á¶âÍË¡ËÂè66ÏÃ¤¬5Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£
¢¨°Ê²¼¥Í¥¿¤Ð¤ì¤ò´Þ¤ß¤Þ¤¹¡£
¤¢¤é¤¹¤¸¤Ï¡¢¥Ø¥Ö¥ó¡Ê¥È¥ß¡¼¡¦¥Ð¥¹¥È¥¦¡Ë¤Ï¡¢¶Ó¿¥¡ÊµÈÂôÎ¼¡Ë¤È2¿Í¤Ç½Ð±À¤ËÎ¹¹Ô¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£¥Ø¥Ö¥ó¤Î¹¥¤¤Ê¸Å»öµ¤ÎÉñÂæ¤ò½ä¤ë2¿Í¤Ï¡¢Î¹¤Î½ª¤ï¤ê¤Ë°ðº´¤ÎÉÍ¤ò»¶Êâ¤¹¤ë¡£½Ð±À¤Ç¤ÎÎ¹¤Î»×¤¤½Ð¤òÆüËÜÂÚºßµ¤Ë½ñ¤¤¿¤¤¤È´î¤Ö¥Ø¥Ö¥ó¡£¤½¤³¤Ë¾¾¹¾¤Ë¤¤¤ë¤Ï¤º¤Î¥È¥¡ÊüâÀÐ¤¢¤«¤ê¡Ë¤¬¸½¤ì¤ë¡£¶Ã¤¯¶Ó¿¥¤Ë¡Ö¥Ø¥Ö¥ó¤«¤éÆÍÁ³¸Æ¤Ó½Ð¤µ¤ì¤¿¡×¤ÈÅú¤¨¤ë¥È¥¡£¸Æ¤Ó½Ð¤µ¤ì¤¿ÍýÍ³¤¬¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¥È¥¤È¶Ó¿¥¤Ë¡¢¥Ø¥Ö¥ó¤Ï¡ÖÂç»ö¤ÊÏÃ¤¬¤¢¤ë¡×¤È¹ð¤²¡¢ÆüËÜÂÚºßµ¤¬´°À®¤¹¤ë¤³¤È¤òÊó¹ð¤¹¤ë¡£¶Ó¿¥¤ÏÆüËÜ¤«¤éµ¢¤ë¤Î¤«¤ÈÊ¹¤¯¤È¡¢¥Ø¥Ö¥ó¤Ï¡Ö¥¤¥Æ¥â¡Ä¥¤¥¤¥Ç¥¹¥«¡×¤È¸À¤¦¡£¤½¤·¤Æ¥È¥¤Ë¡Ö¥º¥Ã¥È¡Ä¥È¥Ê¥ê¡¢¥¤¥µ¥»¥Æ¥¯¥À¥µ¥¤¡×¤È·ëº§¤ò¿½¤·¹þ¤à¡£¥È¥¤â´î¤Ö¤¬¡¢Âç»ö¤Ê¤³¤È¤òËº¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¥È¥¤È¥Ø¥Ö¥ó¤¬¤Ä¤¤¤Ë·ë¤Ð¤ì¤ë¡£¤À¤¬¡¢¥È¥¤¬Ëº¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤È¤Ï¡Ä¡£
X¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤Ë¤Ï¡Ö¥¤¥Æ¥â¡¢¥¤¥¤¥Ç¥¹¥«¡¢¡¢¡©µã¤¤¤Á¤ã¤¦¡×¡Ö¤ª¥È¥¤Á¤ã¤ó¤ÎÎÞ¤¬Èþ¤·¤¤¡Ä¡×¡Ö¶Ó¿¥¤µ¤ó¤Î´é¡ªw¡×¡Ö¥Ë¥·¥³¥ª¥ê²Ä°¦¤¹¤®¡×¡Ö·ëº§¤Ã¤Æ¤³¤È¡©¡×¡Ö¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡Ä¡ª¡©¡×¡Ö½Ð±ÀÂç¼Ò¹Ô¤¤¿¤¤¤ï¡Á¡×¡Ö¤¹¤´¤¤´è¾æ¡ª¡×¡ÖÎøÀê¤¤Á´Á³ÄÀ¤Þ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î²û¤«¤·¤¤¤Í¡×¡Ö¤ª¤¸¤¸ÍÍ¤È¤«OK¤·¤¿¤Î¡Ä¡©¡×¡Ö¹õÁ¥¤ß¤¿¤¤¤À¤Ã¤¿ÎøÀê¤¤¡Ä¡×¡Ö¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¤Í¡×¡Ö½À¤é¤«¤Ê¸÷¤¬Èþ¤·¤¤¡¢ÁÇÅ¨¡×¡Ö½÷Ãæ¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡£¤ª¶â¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤³¤Ê¤¤¡£»ÊÇ·²ð¤È¤ª¤¸¤¸¤¬¤Ê¤ó¤Æ¤¤¤¦¤«¡Ä¡×¡Ö¾¾Ìî²È¤Î¥¿¡¼¥ó¡¢Íè¤ë¡©¡×¡Ö¾¾Ìî²È¤Î³§ÍÍ¤Ø¤Î¤´°§»¢¤Í¡ª¡×¡ÖÂç»ö¤Ê¤³¤È¡¢ÀÒ¤Î¤³¤È¤«¤Ê¡©¡×¤Ê¤É¤È¥³¥á¥ó¥È¤¬ÊÂ¤ó¤À¡£
¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×¤ÏÄ«¥É¥éÂè113ºîÌÜ¤Ç¡¢¾¾¹¾¤ÎË×Íî»ÎÂ²¤ÎÌ¼¡¦¾®Àô¥»¥Ä¤È¥é¥Õ¥«¥Ç¥£¥ª¡¦¥Ï¡¼¥ó¡Ê¾®ÀôÈ¬±À¡Ë¤ò¥â¥Ç¥ë¤Ë¡¢À¾ÍÎ²½¤ÇµÞÂ®¤Ë»þÂå¤¬°Ü¤êÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¯ÌÀ¼£ÆüËÜ¤ÎÃæ¤ÇËä¤â¤ì¤Æ¤¤¤Ã¤¿¿Í¡¹¤Î»Ñ¤òÉÁ¤¯¡£