＜怪しい電話…詐欺？＞突然の電話「あなたの口座が使われた」え、犯罪に巻き込まれた？【前編まんが】
私は個人事業主のマドカ（30代）。毎日小学生の子どもを学校に送り出してから、自宅で仕事をしています。スマホの電話番号が入った名刺を配っていることもあり、かかってきた電話にはたとえ知らない番号であっても出ています。先日私は下着ドロボーの被害にあい、警察に相談して被害届を出したところでした。だから警察を名乗る電話があったとき、その件で進展があったのかと思ったのです。しかし、受け答えをしているうちに違和感が……？
かかってきた電話は「090」からはじまる知らない番号でした。私は現在、東京から離れた地方に住んでいます。ただ「警視庁」が東京の警察だということは知っていました。もしかしたらイケダという犯人が都内で捕まったのでしょうか。
てっきり下着ドロボーの件かと思って聞いていたら、どうやら話が違うようです。重要機密？ マネーロンダリング？ 口座の売買……？ 思いもよらない大きな犯罪に巻き込まれている気配がして、次第に手が震えはじめました。
知らない番号からかかってきた電話に出てみたら、話は思わぬ方向へ……。マネーロンダリングの指名手配犯が、身に覚えのない私名義の銀行口座を使っているというのです。私はまだ10代の頃に、家から一番近い銀行で2つ目の口座を作ろうとしたことがあります。貯金用と、入出金用にしようと考えたのです。でもいろいろと説明を受けて「基本的に2つは作れない」と教えてもらった記憶がありました。
警察官からはなんだか私が疑われているかのような、それでいて「自分はマドカさんの味方ですよ」と言われているような感じもして……。頭のなかは混乱し、手の震えが止まらなかったのでした。
原案・ママスタ 脚本・物江窓香 編集・井伊テレ子
