¼ãÄÐÀé²Æ¡Ö¥¢¥ó¥ß¥«¤µ¤ó¤¬Ë«¤á¤Æ¤¯¤ì¤ëÆüº¹¤·¡×½é·Ø¥·¥ç¥Ã¥È¤¬ÏÃÂê¡ÖÏ·¤±¤Ê¤¤¡ª¡×¡Ö¿´¤Î¥Ó¥¿¥ß¥ó¡×¤ÎÀ¼
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¼ãÄÐÀé²Æ¡Ê41¡Ë¤¬5Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£Àµ·î¤ÎÍÍ»Ò¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡»×¤¤½Ð¤ò1¤«¤é15¤Þ¤Ç¥Ê¥ó¥Ð¥ê¥ó¥°¤·¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¡£½é·Ø¤ä¼Â²È¤Ëµ¢¾Ê¤·¤¿ÍÍ»Ò¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¡£
¡¡3ËçÌÜ¤Ë¤Ï¡Ö£¥¢¥ó¥ß¥«¤µ¤ó¤¬Ë«¤á¤Æ¤¯¤ì¤ëÆüº¹¤·¡×¤È¤·¤Æ½é·Ø¤ÎÍÍ»Ò¤òÈäÏª¡£¸å¸÷¤¬º¹¤¹Ãæ¡¢¥ª¥í¥Ê¥ß¥óC¤ò°û¤à»Ñ¤ò·ÇºÜ¤·¤¿¡£
¡¡¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Öº£Ç¯¤â²Ä°¦¤µ·òºß¡×¡ÖÁ´Éô¤¬Á´Éô²Ä°¦¤¤¡×¡Ö¿´¤Î¥Ó¥¿¥ß¥ó¤À¡×¡ÖÀé²Æ¤µ¤ó¤Î¾Ð´éÌþ¤µ¤ì¤ë¡×¡ÖÏ·¤±¤Ê¤¤¡ª¤Ê¤ó¤Ç¡©¡©Èë·í¶µ¤¨¤Æ¡×¡Ö¥Ð¥Á¥¯¥½²Ä°¦¤¤¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£