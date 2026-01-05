稲垣吾郎が、香取慎吾のライブ会場で憧れの女性アイドルと居合わせた際のエピソードを明かし、その謙虚な振る舞いに注目が集まった。

【映像】稲垣吾郎の憧れの女性アイドル

1月4日放送の『ななにー地下ABEMA』では、見た目と中身のギャップが激しい美女の正体を見抜く「美女ストラックアウト」を開催。その中で、21歳という若さながら中森明菜をこよなく愛するうゆにさんが登場し、自宅に300着もの80年代ファッションを所有していることや、当時明菜を担当していた美容師に髪を切ってもらっているという徹底した「明菜愛」を語った。これを受けて、香取は自身のアルバム『Circus Funk』で中森明菜と「TATTOO」をコラボした際の秘話を披露した。

さらに話題は、香取のライブに明菜が訪れた際のエピソードへ。客席で明菜のすぐ近くに座っていたのが稲垣であったという。香取から「いつ挨拶をするかをずっと（伺っていた）」と当時の様子を暴露されると、稲垣は「そうそうそう」と、大ファンである明菜を前に緊張しきりだったことを認めた。ステージ上の香取が共演者として堂々とパフォーマンスする一方で、客席の稲垣が憧れのスターを前に挨拶のタイミングを計りかねていたという対照的な構図に、みちょぱは「かわいい」とほっこりしていた。